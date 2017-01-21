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Все про:взятка (3262) задержание (4849) нарушения (688) Нацполиция (5550) предприниматели (1040) Донецкая область (3555) ГФС (2270)

 Сотрудница ГФС Донецкой области за 2000 долларов согласилась "закрыть глаза" на нарушения на предприятии, - полиция. ФОТО

Сотрудница Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Донецкой области задержана после получения взятки. Она вымогала и получила 2000 долларов США за фальсификацию документов при закрытии частного предприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, к 42-летней сотруднице ГФС обратился представитель частного предприятия по вопросам документальной проверки и дальнейшего закрытия фирмы. За неуказание в документах задолженности и других нарушений, которые имело предприятие, злоумышленница потребовала 2000 долларов США.

Предприниматель перечислил указанную сумму на банковский счет чиновницы. Взамен он получил справку об отсутствии задолженности у предприятия.

Подозреваемая задержана. В ходе обысков у женщины изъяты банковская карточка, на которую поступили средства, и документы о проверках предприятия. Ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.


деньги взятка

(Фото полиции Донецкой области)
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Насриловская школа. Представляю, какие ща ставки на одесской таможне.
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Чернуха заполонила сайт,это лучше ,чем хаять ,Ньюянуковоща..
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Понять, простить и, конечно же отпустить под залог в 500 гривасей.
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на хлеб наверное заработать пыталась,ну или на лекарство )))
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Жаловать 2к баксов ЗП в день, чтобы не брала взяток, такой ценный кадр терять нельзя ни в каком случае ёпта)))
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Цензор.НЕТФотоОбществоСотрудница ГФС Донецкой области за 2000 долларов согласилась "закрыть глаза" на нарушения на предприятии, - полиция. ФОТО
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