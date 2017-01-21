 Сотрудница ГФС Донецкой области за 2000 долларов согласилась "закрыть глаза" на нарушения на предприятии, - полиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, к 42-летней сотруднице ГФС обратился представитель частного предприятия по вопросам документальной проверки и дальнейшего закрытия фирмы. За неуказание в документах задолженности и других нарушений, которые имело предприятие, злоумышленница потребовала 2000 долларов США.
Предприниматель перечислил указанную сумму на банковский счет чиновницы. Взамен он получил справку об отсутствии задолженности у предприятия.
Подозреваемая задержана. В ходе обысков у женщины изъяты банковская карточка, на которую поступили средства, и документы о проверках предприятия. Ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
(Фото полиции Донецкой области)
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