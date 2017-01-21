 "Стоп Путин! Стоп война!": В Киеве протестовали против агрессии РФ в рамках всемирной акции. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, в Киеве акция началась в 15:00 на Майдане Незалежности под стелой.
"Ключевое требование - освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом - как на территории России, так и в Крыму - из-за политически мотивированных и сфабрикованных обвинений", - сообщают организаторы.
Среди других требований: вывести с территории Украины все российские оккупационные войска, а также вернуть назад в Россию все оружие и военную технику; усилить (увеличить) наблюдательную миссию ОБСЕ до 24 часов в сутки семь дней в неделю и допустить миссию ОБСЕ к части российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует, вернуть Крым Украине.
Цель акции - привлечь внимание общественности к российской агрессии в Украине, показать важность единства и солидарности с Украиной, а также призвать весь мир усилить давление на Россию для восстановления территориальной целостности и мира в нашем государстве.
В киевском митинге приняла участие координатор всемирной акции "Стоп Путин! Стоп война!" Ирэна фон Бург.
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"Стоп война, стоп Путин"!
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ОТКАЗАЛСЯ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЕМУ ЖИЛЬЕ, ЕСЛИ ЕГО ОТПУСТЯТ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ.
Уточнение: Роман Сущенко был задержан в Москве, когда он прилетел к этому брату.
Сейчас решается вопрос, чтобы, в случае освобождения Романа под домашний арест, он жил в гостинице - под присмотром консула Украины.
Я правильно понимаю ситуацию:
Анастасия Дмитрук: "Никогда мы не будем братьями!"
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"Стоп ворам !" и "Стоп тарифам!" ?
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