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Все про:Киев (15875) митинг (2681) протест (5209)

 "Стоп Путин! Стоп война!": В Киеве протестовали против агрессии РФ в рамках всемирной акции. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В субботу, 21 января, в десятках стран по всему миру украинцы проводят третью за год акцию "Стоп Путин! Стоп война!".

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, в Киеве акция началась в 15:00 на Майдане Незалежности под стелой.

"Ключевое требование - освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом - как на территории России, так и в Крыму - из-за политически мотивированных и сфабрикованных обвинений", - сообщают организаторы.

Среди других требований: вывести с территории Украины все российские оккупационные войска, а также вернуть назад в Россию все оружие и военную технику; усилить (увеличить) наблюдательную миссию ОБСЕ до 24 часов в сутки семь дней в неделю и допустить миссию ОБСЕ к части российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует, вернуть Крым Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы в Сиднее вышли на акцию против агрессии РФ "Stop putin's War In Ukraine". ФОТОрепортаж

Цель акции - привлечь внимание общественности к российской агрессии в Украине, показать важность единства и солидарности с Украиной, а также призвать весь мир усилить давление на Россию для восстановления территориальной целостности и мира в нашем государстве.

В киевском митинге приняла участие координатор всемирной акции "Стоп Путин! Стоп война!" Ирэна фон Бург.



Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин, войной дыры страны не залатаешь": в Воронеже прошла акция против операции РФ в Сирии. ФОТО

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Путен увидел этот протест и ему стало очень - очень стыдно!
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Одесса: в субботу митинговали под Российским консульством
"Стоп война, стоп Путин"!


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Єдиний, хто не може закінчити війну - це Україна.
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Я не в качестве протеста, а в качестве того, что произошло пару дней назад в ското-паРашии: там брат схваченного ФСБешной мразью нашего журналиста Романа Сущенко
ОТКАЗАЛСЯ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЕМУ ЖИЛЬЕ, ЕСЛИ ЕГО ОТПУСТЯТ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ.
Уточнение: Роман Сущенко был задержан в Москве, когда он прилетел к этому брату.
Сейчас решается вопрос, чтобы, в случае освобождения Романа под домашний арест, он жил в гостинице - под присмотром консула Украины.
Я правильно понимаю ситуацию:
Анастасия Дмитрук: "Никогда мы не будем братьями!"
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Когда выйдем с лозунгами -
"Стоп ворам !" и "Стоп тарифам!" ?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Стоп Путин! Стоп война!": В Киеве протестовали против агрессии РФ в рамках всемирной акции. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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