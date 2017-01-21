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 Украинцы в Сиднее вышли на акцию против агрессии РФ "Stop putin's War In Ukraine". ФОТОрепортаж

В субботу, 21 января, украинцы в Сиднее провели третий протестный митинг всемирной акции "Stop Putin's War in Ukraine 3.0" против российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook "Всемирного движения патриотов Украины".

Главная цель акции - привлечь внимание общественности к российской агрессии в Украине, показать важность единства и солидарности с Украиной, а также призвать весь мир усилить давление на Россию для восстановления территориальной целостности и мира в нашем государстве.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Россия - убийца", "Асад - убийца": в Стамбуле тысячи людей протестовали против действий армии Асада в Алеппо. ВИДЕО

Среди основных требований:

1. Вывести все иностранные вооруженные формирования, военную технику, а также наемников с территории Украины (включая Крым) под наблюдением ОБСЕ. Разоружить все незаконные группы. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны Украины во всей зоне конфликта.

2. Немедленно освободить всех заложников и незаконно удерживаемых лиц (включая украинских пленных, военных и гражданских, незаконно удерживаются на территории Крыма, Донбасса и страны-агрессора России, а также граждан других стран), которые находятся под арестом по политически мотивированными и сфабрикованными обвинениями.

4. Освободить временно оккупированную страной-агрессором Россией территорию Крыма и Севастополя, согласно резолюции Генассамблеи ООН от 16.11.2016 г.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин, войной дыры страны не залатаешь": в Воронеже прошла акция против операции РФ в Сирии. ФОТО

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С Украиной в сердце! Где бы ты не жил. Отака вона наша Ненька!
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Слава нации !

Смэрть ворогам !

Москалив на ножи !
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Москалив на ножи, по своему горному обычаю насаживают кадыровские овцейбы. Кацапсячую свинью, ступившую на нашу землю, ждет горстка свинца в пустой черепок и деревянный чехол.
Так что этот слоган здесь лишний.
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Около трёх лет идёт
побоище на Донбассе, погибло за это время более
10 ты сечь украинцев , а Юлия Владимировна Тимошенко, ни разу не удосужилась
посетить Донбасс ! В день, когда ВР голосовала за коммунальные тарифы ,самый
большой пиар «Бтькивщины», Юлия Владимировна покинула ВР !!! Критиковать Юлию
Владимировну ни как нельзя ,на Украине она как Мать Терез !










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Українець я маленький,
українці батько й ненька,
українці дід, бабуся
і я дуже цим горжуся!


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Надо чтобы десятки миллионов украинцев вышли на акции протеста во всех странах мира, а не только в Австралии.
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Виорел Санду,для того,чтобы вышли,хотя бы,десятки тысяч,надо начинать с малого.
Рекомендую форумчанам,зайти на сайты: Украинцы в Австралии,в Новой Зеландии,Канаде,США-там самые мощные диаспоры украинцев.
Скажите им простое спасибо!!!!
Там куча народу. Ваше ДЬЯКУЮ,обязательно увидят.
Пригласите их сюда,на цензор.
Не надо откладывать. Прочитал новости,прогугли украинские сайты и заходи.
Не вступай в споры и не давай советов. Простое СПАСИБО,для них тоже много значит.
Удачи всем.
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Благодарим вас соотечественники!Как бы я хотел сейчас находиться в Сиднее,что-бы поддержать вас!Да и вообще-просто находиться в Сиднее...
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Щиро вдячні вам,співвітчизники,що не забуваєте Батьківщину незважаючи на відстань та особистий достаток!
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Украинской власти нужно посмотреть правде в глаза, какой бы страшной она не была
15:01, сьогодні 3356

Коррупция в Украине / NewsNetwork

Украине нельзя стать Россией, ей нельзя утопить себя в ненависти
Автор: Дмитро Бєлобров
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Жиденько, на защиту прав бушменов в Австралии собираются сотнями и тысячами.
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молодцы-не яйца(сиськи)на пляжах греют -а вышли показать миру в очередной раз ,что фуйло подонок -только респект
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажУкраинцы в Сиднее вышли на акцию против агрессии РФ "Stop putin's War In Ukraine". ФОТОрепортаж
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