 Украинцы в Сиднее вышли на акцию против агрессии РФ "Stop putin's War In Ukraine". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook "Всемирного движения патриотов Украины".
Главная цель акции - привлечь внимание общественности к российской агрессии в Украине, показать важность единства и солидарности с Украиной, а также призвать весь мир усилить давление на Россию для восстановления территориальной целостности и мира в нашем государстве.
Среди основных требований:
1. Вывести все иностранные вооруженные формирования, военную технику, а также наемников с территории Украины (включая Крым) под наблюдением ОБСЕ. Разоружить все незаконные группы. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны Украины во всей зоне конфликта.
2. Немедленно освободить всех заложников и незаконно удерживаемых лиц (включая украинских пленных, военных и гражданских, незаконно удерживаются на территории Крыма, Донбасса и страны-агрессора России, а также граждан других стран), которые находятся под арестом по политически мотивированными и сфабрикованными обвинениями.
4. Освободить временно оккупированную страной-агрессором Россией территорию Крыма и Севастополя, согласно резолюции Генассамблеи ООН от 16.11.2016 г.
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Смэрть ворогам !
Москалив на ножи !
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Так что этот слоган здесь лишний.
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Около трёх лет идёт
побоище на Донбассе, погибло за это время более
10 ты сечь украинцев , а Юлия Владимировна Тимошенко, ни разу не удосужилась
посетить Донбасс ! В день, когда ВР голосовала за коммунальные тарифы ,самый
большой пиар «Бтькивщины», Юлия Владимировна покинула ВР !!! Критиковать Юлию
Владимировну ни как нельзя ,на Украине она как Мать Терез !
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українці батько й ненька,
українці дід, бабуся
і я дуже цим горжуся!
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Рекомендую форумчанам,зайти на сайты: Украинцы в Австралии,в Новой Зеландии,Канаде,США-там самые мощные диаспоры украинцев.
Скажите им простое спасибо!!!!
Там куча народу. Ваше ДЬЯКУЮ,обязательно увидят.
Пригласите их сюда,на цензор.
Не надо откладывать. Прочитал новости,прогугли украинские сайты и заходи.
Не вступай в споры и не давай советов. Простое СПАСИБО,для них тоже много значит.
Удачи всем.
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15:01, сьогодні 3356
Коррупция в Украине / NewsNetwork
Украине нельзя стать Россией, ей нельзя утопить себя в ненависти
Автор: Дмитро Бєлобров
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