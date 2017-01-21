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Все про:ДТП (5378) Киев (15869)

 В столице иномарка влетела в забор дома. ФОТО

Вводитель не правился с управлением.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook dtp.kiev.ua, в Киеве водитель за рулем красной иномарки не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего авто перевернуло и произошло столкновение с забором жилого дома.

дтп

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве убили адвоката - он скончался в больнице. ФОТОрепортаж
Случилась авария на Столичном шоссе у ресторана "1812". Известно, что владельца машины госпитализировала карета скорой помощи.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции.
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А в селі Задригайлівка навпроти сільради пес насрав.)
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рижий такий здоровенький і відзивається на трємпєль
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Это ж как спешил. Есть хорошая пословица. Не переходи дорогу на тот свет. Так и здесь соблюдай скоростной режим не спеши на тот свет.
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При союзе был такой анекдот. Муж спрашивает у жены, ты рубль мятый видела, та да, а троячку, да а червонец, да. А семь тысяч видела мятые, нет, так пойди в гараж и посмотри.
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Так это не жилой дом, это ресторан "1812" на обуховской трассе.
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"Иномарка", блеа**ть. Вам там лет 70 что ли? Ну что за совок, не 90е на дворе."За рубежом", "заграничный", "импортный" ...XXIй век на дворе.
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Деревья, столбы, заборы ващщщщще абнаглели!!!!

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Точно ИНОМАРКА? Ахереть, может ГДРовскиц Трабант? Не? Может Шкода или польское что? Тогда почти не иномарка бала бы, восточный блок, там почти наши, коммунисты.
Тогда точно поди иномарка, ух-ты, какие буржуины машины клепають, Степаныыыыч, поди и в очереди стоять не 10 лет как у нас а лет 5 всего! Нужно больше фото, никогда не видел иномарку, видимо какой-то певец известный или из ГомКома какой-то партийный, а может с АБХСС?
(Простой люд на 10 ти летню хонду аккорд от 7к не насобираеть, наверное олигарх милиярдер)
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Вот блин зачем настроили этих заборов? Нормальной машине и разогнться нет где!
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Цензор,когда уже появится заметка с названием типа "Попал под лошадь"?
Хотя и предложенный вариант-ничего.
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Шума хер - номер 100 !
Стоимость авто -
не добавляет водительских навыков езды по обледенелой дороге .
Мажеры

м л я ...
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Цензор,когда уже появится заметка с названием типа "Попал под лошадь"?
Хотя и предложенный вариант-ничего.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ столице иномарка влетела в забор дома. ФОТО
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