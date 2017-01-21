 В столице иномарка влетела в забор дома. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook dtp.kiev.ua, в Киеве водитель за рулем красной иномарки не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего авто перевернуло и произошло столкновение с забором жилого дома.

Случилась авария на Столичном шоссе у ресторана "1812". Известно, что владельца машины госпитализировала карета скорой помощи.На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции.