 В столице иномарка влетела в забор дома. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook dtp.kiev.ua, в Киеве водитель за рулем красной иномарки не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего авто перевернуло и произошло столкновение с забором жилого дома.
Случилась авария на Столичном шоссе у ресторана "1812". Известно, что владельца машины госпитализировала карета скорой помощи.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции.
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Тогда точно поди иномарка, ух-ты, какие буржуины машины клепають, Степаныыыыч, поди и в очереди стоять не 10 лет как у нас а лет 5 всего! Нужно больше фото, никогда не видел иномарку, видимо какой-то певец известный или из ГомКома какой-то партийный, а может с АБХСС?
(Простой люд на 10 ти летню хонду аккорд от 7к не насобираеть, наверное олигарх милиярдер)
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Хотя и предложенный вариант-ничего.
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Стоимость авто -
не добавляет водительских навыков езды по обледенелой дороге .
Мажеры
м л я ...
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Хотя и предложенный вариант-ничего.
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