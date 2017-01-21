 В Киеве убили адвоката - он скончался в больнице. ФОТОрепортаж

"Около полуночи правоохранители получили сообщение от прохожих, которые увидели на земле человека в крови. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, - сказано в сообщении, - п о предварительной информации установлено, что неизвестный возле дома, где жил потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову. От полученного ранения он скончался в больнице".





Правоохранители установили личность погибшего: это - 46-летний местный житель, который возвращался с работы домой.





При осмотре места происшествия правоохранители с применением служебной собаки обнаружили стреляную гильзу калибра 7,65 мм, которую отправили для проведения экспертизы.