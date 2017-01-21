EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия, Киевские новости
  9490  58
Все про:адвокат (787) Киев (15866) Нацполиция (5546) убийство (4572)

 В Киеве убили адвоката - он скончался в больнице. ФОТОрепортаж

Происшествие случилось ночью в Днепровском районе столицы на улице Никольско-Слободская.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Киева.

"Около полуночи правоохранители получили сообщение от прохожих, которые увидели на земле человека в крови. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, - сказано в сообщении, - по предварительной информации установлено, что неизвестный возле дома, где жил потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову. От полученного ранения он скончался в больнице".

убийство

убийство

убийство

Читайте: На проспекте Ватутина в Киеве неизвестный насмерть сбил мужчину. ФОТО

Правоохранители установили личность погибшего: это - 46-летний местный житель, который возвращался с работы домой.

При осмотре места происшествия правоохранители с применением служебной собаки обнаружили стреляную гильзу калибра 7,65 мм, которую отправили для проведения экспертизы.

Следствие рассматривает ряд версий совершения преступления, в частности убийство с целью ограбления, личная жизнь и профессиональная деятельность, поскольку убитый работал адвокатом.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не надо, постоянное нытье про зраду , так же добивает , как и дифирамбы в честь шоколадной власти. Если объявить Цензор сайтом всепрапальщиков , каждый день начитавшись комментов кто то будет сводить счеты с жизнью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а кто-то из тех кто решил свести счета с жизнью подумает о тоим, что зачем себя губитть почем зря...
и потянет за собой хмыря какого-нибудь...
сделает хорошее дело...
вот как Герой Турции! посла этой садомгомории уложил, прежде чем погибнуть...
 показать весь комментарий
Ответить
 
У Дніпровському районі Києва невідомий застрелив адвоката. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Києва. В результаті отриманих травм потерпілий помер у лікарні. Встановлено, що невідомий вистрілив адвокату в голову біля його будинку.
Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/kieve-neizvestnyy-zastrelil-advokata-1484992181.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Киева :Слідство розглядає ряд версій вчинення злочину, зокрема вбивство з метою пограбування, особисте життя та професійна діяльність, оскільки вбитий працював адвокатом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а кто установил что неизвестный сказал сам потерпевший то вряд ли сказал неизвестный могла быть и женщина...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну а кто в полночь в днепровском районе может с работы возвращаться? только адвокат. и ежу ведь понятно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты статью дочитал до конца а гегемон? последнее предложение посмотри, а в нем последнее слово.... блин убогие!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А мы еще от судей какого-то героизма требуем. Их же перестреляют, как собак!
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну...кроме приснопятмятного отрезания голов..и то в еденичном случає...
"бедніе "суддії кроме как ожирением деньгами , не пострадали...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не еще был процесс, когда двоих судили за убийство судьи... Уже фамилии забыл
 показать весь комментарий
Ответить
 
Собак стрелять плохо. Судей надо отстреливать как прокуроров. )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно, кого защищал этот адвокат? Персонажа типа Толстошеева?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А якщо Небесну Сотню захищав?
Якщо ви не зрозуміли,то ми вже в хаосі. Одна справа,якщо його вбили,що він з чиєюсь дружиною мав зв"язок,а інша,якщо із-за професійної діяльності
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я так себе думаю. Если бы в нашей стране судьи и адвокаты занимались "професійною діяльністю", а не отмазывали воров/коррупционеров/сеперов/убийц за бабки и прочие блага, то да, я, конечно, заморачивался бы их судьбой. А так- "хаос" создают в том числе именно они- отсутствием правосудия и справедливого наказания ПРЕСТУПНИКОВ. Исключение- ЕДИНИЦЫ. Так что событие вполне закономерное. Скоро "хаос" вообще перейдет в самосуд/суды Линча. Опять-таки, не в последнюю очередь "благодаря" им.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы, случайно, не путаете адвокатов с судьями? У адвокатов как раз работа такая - отмазывать клиентов с ЛЮБЫМИ моральными устоями и социальным поведением. И, да - за деньги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет, не путаю. Адвокат- это вообще процессия спеСифическая...... Не каждый может (с моральной точки зрения) с чистой совестью "отмазывать", к примеру, серийного насильника и убийцу детей.... Многие порядочные адвокаты, кстати, и отказываются от таких дел. Да, адвокат положен подсудимому по закону. НО "отмазывать" тоже можно по-разному. Можно искать реальные смягчающие обстоятельства, можно давить раскаяние, чтоб уменьшить срок (!!!), а не ПОДАРИТЬ СВОБОДУ извергу и моральному уроду...... А вот КАК, к примеру, можно относиться к такому? Недавно показывали судебное заседание по смертельному ДТП (бухой ублюдок выскочил на встречку и угробил молодого мужчину архитектора и его 8-месячную дочь.....). Так вот. Сидит это бурмыло в клетке, а перед клеткой стоит "адвокат" и втирает, что бухой урод, который хотел сбежать с места ДТП (да не удалось)- видите ли набухался ПОСЛЕ ДТП, чтобы "снять стресс"!!! 2(!!!) человеческие жизни в обмен за бабки за такую "шикарную" версию, которую легко опровергнуть и в которую не поверит даже имбецил? Деньги не пахнут? Вот такому "адвокату" было бы и поделом!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А з якого дива ти себе вирішив призначити богом на землі і судити всіх під одну гребінку? Не всі адвокати "відмазують" вбивць тощо. Проте у всіх країнах світу в обвинуваченого має бути адвокат. А слідуючи твоїй логіці - адвокат особі, яку затримали за підозрою у скоєнні злочині - не потрібен - зразу розстріляти.

Тільки наступного разу тим затриманим можеш виявитися ти і думка про адвокатів в тебе відразу змінитися.
І ще - вирок виносить не адвокат а суддя. І обвинувачення висуває не адвокат - а прокурор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
адвокаты защищающие родственников небесной сотни как минимум профнепригодны. скорее всего это агенты кгб. за три года не довести до суда ЯВНОЕ открытое прилюдное массовое убийство!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
впечатляют фото с "места преступления". новость подана пиззец просто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В так называемой «серой зоне» на Донбассе украинские военные обнаружили кошку, из которой боевики сделали «живую растяжку».
Об этом на своей странице в «Facebook» написала координатор фонда «Відродження» Ольга Гальченко.
По ее словам, кошку специально закрыли в шкафе, чтобы человек, который решил выпустить мяукающее животное на волю, подорвался на взрывчатке.
«Чуча - донбасская кошка с ПТСР, посттравматическим расстройством. Она дрожит, шипит и дергается от любого движения. Ее нашли наши бойцы в шкафу во время зачистки дома в серой зоне. Ну, как нашли - услышали. Чуча орала на всю силу своих кошачьих легких из закрытого шкафа. Тот оказался заминированным и, когда саперам не удалось ничего сделать с дверцей, солдаты просто вырезали боковую часть. Внутри и висела Чуча, именно висела, из нее сделали живую растяжку с расчетом, что кто-то сердобольный кинется открывать шкаф, чтобы выпустить мяукающего кота».
«Она была худющая и обессиленная. Саперы смогли обезвредить мину, распутали Чучу и забрали с собой. Я честно думала, что растяжки из животных - это такая городская военная легенда, и я бы и не поверила, но вот передо мной Чуча, вот ее история, которую рассказал ее новый владелец Женя. Да, после окопов и военной базы Чуча уже в Киеве и у нее все будет хорошо, она даже иногда начинает мурчать, если ее долго держать на руках и ей подарили попону, чтобы она не мерзла», - рассказала Гальченко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты бы о людях столько понаписал. котов люблю, но не обожествляю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
живодеры - иного определения этим скотам нет и не может быть
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
В Европе всегда так
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Адвоката убили. А ранее- был совершенно неприкосновенен. Не именно этот, а просто адвокат. Это мне доподлинно известно. А щас- по фигу. Мир- изменился.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ви щось плутаєте: у адвокатів і пркурорів не було недоторканості. як в суддів
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ничего я не путаю. Адвокаты были неприкосновенны. Иначе- смертельный риск, для сомневающегося.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мне- наплевать. А я говорю, то, что мне известно. Тот, кто посмел обидеть адвоката- становился трупом или калекой. Второе- в лучшем случае.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну. і яке відношення це має до недоторканості? будь- хто може будь-яку людину зробити трупом або калікою. не верзіть дурниць. я Вам пояснюю, що закони не передбачають недоторканість адвокатів
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не стоит тут захлёбыться. Спокойней. Я повторяю: адвокаты были неприкосновенны. И я- не о законе каком-то. Я- о Понятиях. Понятиях- которые сейчас умерли! И живут все- по беспределу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
аааа ясно! по понятіях! але звичайні люди живуть по закону, а злочинці - по понятіях. тому звичайним людям насрати на понятійну недоторканість адвокатів, особливо, коли останні чинять не по правді совісті
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы очень ошибаетесь! В корне! Потому- беспредел и правит бал. А ранее- обидчика адвоката находили. А уж в КПЗ ему попасть- вовсе было кошмаром. Такие- не выживали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Живодеры . Вот как цивиллизация ( наши хлопцы) сталкивается с азиатской ордой . На западе люди дворняжек в дома забирают, а в совке понты с дорогими собаками и шавками в алмазах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Красивые фото из БСП. Покращення во всей красе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
наглядная агитатация, то что произошло с нашей страной в новейшей истории, и самое главное, что - это сделали мы сами, своими же руками и головами..
 показать весь комментарий
Ответить
 
как трудно учителям в школе, откуда берет начало Новейшая история Украины!?
 показать весь комментарий
Ответить
 
кто, как считает - некоторые с эпохи неолита, некоторые с начала УНР, многие после 14 года, я же имел ввиду последние 25 лет
 показать весь комментарий
Ответить
 
то що адвокатів вбивають - це повернення 90х, гидра підіймає голову - трохи відсиділись 2-3 роки, а зараз знов зрозуміли щр їх ніхто чіпати не буде. це вже друший адвокат за місяць тільки з новин на цензорі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне нравится как наша пресса и наша власть разделила украинцев на холопов и *адвокатов*...
 показать весь комментарий
Ответить
 
убили, взорвали, стреляли...к сожалению становятся будничными даже в столице...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Взяв гроші у поважних людей, щоб порішати питання у суді, та не впорався, а гроші пропали (може навіть суддя погорів на хабарі, і не розглядав потрібну справу, а гроші уже взяв). Повернути не зміг, от і відповів за базар.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
От чего же не убить в Киеве адвоката или депутата, если после реформирования милиции под руководством Авакова, раскрываемость преступлений в Киеве упала до 10 %.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Убили человека.
Вероятность быть убитым есть у каждого - у таксиста, охранника супермаркета, пенсионера, учителя, архитектора, домохозяйки.
Зачем в заголовок выносить слово "адвокат", ведь неизвестно еще, послужила ли профессиональная деятельность причиной убийства!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вбили людину. Якщо вбили адвоката, то автор статті пов"язує вбивство із професійною діяльністю небіжчика. Шкода, що тема адвокатів не розкривається в ЗМІ. Дуже часто адвокати домовляються з прокурорами та суддями, і виступають на їх стороні. На це є просте пояснення. Адвокати, судді і прокурори добре знають один одного, вони часто зустрічаються на судових засіданнях, інколи разом п"ють каву. Для райцентра така ситуація типова. Клієнти у адвоката змінюються, а ця трійця постійна. Сьогодні ти мені поміг, завтра я тобі. Таким чином вони вирішують справи. Для цього адвокат, якому беззастережно довіряє клієнт, робить психологічну атаку на нього, він пропонує йому два рішення, обидва погані, але різні. Наприклад, визнаєш свою провину і отримуєш два роки умовно, або тобі дають 5 років в"язниці. Клієнт може бути зовсім невинуватий, але в нього тільки два варіанти, поганий і дуже поганий. Як наслідок, суддя задоволений (99,8% обвинувальних рішень), прокурор задоволений, адвокат отримав свої гроші і заробив бонуси від прокурора, а клієнт не знає про те, що його обманули. Що робити з адвокатом ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зато сказано, что украинские собаки по запаху пороха находят стреляные гильзы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Где Кацахол? Оружия у населения нет, а в голову уже стреляют. Что за фигня? Требую объяснений.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Непонятно кто засцал подъезд. Еще Обама или уже Трамп.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве убили адвоката - он скончался в больнице. ФОТОрепортаж
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест армия Великобритания ВР ГФС депутат Донбасс инаугурация Киев Крым МИД Минобороны Нацполиция обстрел оккупация Омелян отравление Полторак Порошенко потери прокуратура Россия СБУ смерть суд США Трамп Укрзализныця Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти