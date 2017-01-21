 В Киеве убили адвоката - он скончался в больнице. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Киева.
"Около полуночи правоохранители получили сообщение от прохожих, которые увидели на земле человека в крови. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, - сказано в сообщении, - по предварительной информации установлено, что неизвестный возле дома, где жил потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову. От полученного ранения он скончался в больнице".
Правоохранители установили личность погибшего: это - 46-летний местный житель, который возвращался с работы домой.
При осмотре места происшествия правоохранители с применением служебной собаки обнаружили стреляную гильзу калибра 7,65 мм, которую отправили для проведения экспертизы.
Следствие рассматривает ряд версий совершения преступления, в частности убийство с целью ограбления, личная жизнь и профессиональная деятельность, поскольку убитый работал адвокатом.
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и потянет за собой хмыря какого-нибудь...
сделает хорошее дело...
вот как Герой Турции! посла этой садомгомории уложил, прежде чем погибнуть...
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Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/kieve-neizvestnyy-zastrelil-advokata-1484992181.html
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"бедніе "суддії кроме как ожирением деньгами , не пострадали...
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Якщо ви не зрозуміли,то ми вже в хаосі. Одна справа,якщо його вбили,що він з чиєюсь дружиною мав зв"язок,а інша,якщо із-за професійної діяльності
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Тільки наступного разу тим затриманим можеш виявитися ти і думка про адвокатів в тебе відразу змінитися.
І ще - вирок виносить не адвокат а суддя. І обвинувачення висуває не адвокат - а прокурор.
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Об этом на своей странице в «Facebook» написала координатор фонда «Відродження» Ольга Гальченко.
По ее словам, кошку специально закрыли в шкафе, чтобы человек, который решил выпустить мяукающее животное на волю, подорвался на взрывчатке.
«Чуча - донбасская кошка с ПТСР, посттравматическим расстройством. Она дрожит, шипит и дергается от любого движения. Ее нашли наши бойцы в шкафу во время зачистки дома в серой зоне. Ну, как нашли - услышали. Чуча орала на всю силу своих кошачьих легких из закрытого шкафа. Тот оказался заминированным и, когда саперам не удалось ничего сделать с дверцей, солдаты просто вырезали боковую часть. Внутри и висела Чуча, именно висела, из нее сделали живую растяжку с расчетом, что кто-то сердобольный кинется открывать шкаф, чтобы выпустить мяукающего кота».
«Она была худющая и обессиленная. Саперы смогли обезвредить мину, распутали Чучу и забрали с собой. Я честно думала, что растяжки из животных - это такая городская военная легенда, и я бы и не поверила, но вот передо мной Чуча, вот ее история, которую рассказал ее новый владелец Женя. Да, после окопов и военной базы Чуча уже в Киеве и у нее все будет хорошо, она даже иногда начинает мурчать, если ее долго держать на руках и ей подарили попону, чтобы она не мерзла», - рассказала Гальченко.
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Вероятность быть убитым есть у каждого - у таксиста, охранника супермаркета, пенсионера, учителя, архитектора, домохозяйки.
Зачем в заголовок выносить слово "адвокат", ведь неизвестно еще, послужила ли профессиональная деятельность причиной убийства!
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