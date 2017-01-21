EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  1895  19
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5376) Киев (15864) смерть (4370)

 На проспекте Ватутина в Киеве неизвестный насмерть сбил мужчину. ФОТО

В Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля мирки Hyundai Sonata.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

Инцидент произошел на проспекте Ватутина, когда водитель автомобиля направлялся на улицу Братиславскую. Неизвестный начал переходить проезжую часть в непредназначенном для этого месте, в связи с этим водитель не успел затормозить и сбил пешехода.

дтп

дтп

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве мужчина выбросился с 20-го этажа из-за неразделенной любви. ФОТО

Мужчина в возрасте приблизительно 30 лет умер от полученных травм сразу же. Информации о том, почему пешеход решил перейти проезжую часть именно там, нет. Также сообщается, что подземный переход находился в нескольких метрах от места происшествия. Помимо этого, известно, что на месте занимались необходимыми работами сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я так понял- "Сонату" водила покинул и свалил. Решил остаться неизвестным. Бывает. В последнее время- всё чаще. Уже наверное и заяву настрочил, что угнали его машинку...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
переходить? даже не бежал, и что нельзя было затормозить, а там есть тормозной путь вообще, а да, это ж не Германия или какая -нибудь Англия у нас и на пешеходных переходах , тротуарах ходить не рекомендуется , водители редко утруждаются рассмотреть зебру и каких-то там людей что мешают ездить по городу и тротуарам
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты новость читал? Этот олень ночью сам под колеса полез, вместо сделать пару лишних шагов к подземному переходу. Еще у шофера изза дибила проблемы будут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы во многом правы, но очень трудно среагировать даже со скоростью в 50 км/час когда ночью перед капотом вырисовывается пьяная морда, а пустой переход всего в 10 метрах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судя по тому, что водила предпочел сохранить инкогнито, он тоже был не совсем трезвым, как минимум.
 показать весь комментарий
Ответить
 
просто эпидемия епилепсии внезапной за рулём.
Лечиться только отстрелом поражённых этим страшным недугом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лічиться дозволом відстрілу пішоходів,які перебігають вулиці типа Ватутіна і перебігають пішоходні переходи,не дивлячись по сторонам
 показать весь комментарий
Ответить
 
і перебігають пішоходні переходи,не дивлячись по сторонам

цитата тижня!
 показать весь комментарий
Ответить
 
так я ж и говорю ходят , мешают ездить.
про премию Дарвина уже какой-нибудь епилептик написал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
мирки Hyundai Sonata.(с). Хто підпустив до клави азіріва?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
а когда этого урода переименуют на патриотическое название?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а що це у тебе за тряпка замість стяга? а?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обеспокоеным правами пешеходов рекомендую почитать Закон Украины о дорожном движении, сравнить с тем что они вытворяют на пешеходных переходах, а уже потом что-то вякать.
С судьба тех, кто выскакивает на дорогу вне перехода - вообще похуй, кроме маленьких детей и совсем стариков, те вряд ли понимают что творят. Если взрослый олень не понимает, что машина весом в 600-700 кг мгновенно не остановится, законы физики такие, и что машина может убить или покалечить, если такому человеку пофиг его собственная судьба, то каке мне должно быть дело до его жизни??? Почему я должен каклечить свою жизнь из-за 30-ти летнего дебила, которому лень два шага до перехода сделать? Ушел водила - и правильно сделал.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа проспекте Ватутина в Киеве неизвестный насмерть сбил мужчину. ФОТО
 Облако тегов
Roshen Антитеррористическая операция арест армия Великобритания взятка ВР ГФС депутат Донбасс инаугурация Киев Крым МИД Минобороны Нацполиция оккупация Омелян Порошенко потери Рева Россия СБУ смерть суд США Трамп Укрзализныця Черныш Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти