 На проспекте Ватутина в Киеве неизвестный насмерть сбил мужчину. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
Инцидент произошел на проспекте Ватутина, когда водитель автомобиля направлялся на улицу Братиславскую. Неизвестный начал переходить проезжую часть в непредназначенном для этого месте, в связи с этим водитель не успел затормозить и сбил пешехода.
Мужчина в возрасте приблизительно 30 лет умер от полученных травм сразу же. Информации о том, почему пешеход решил перейти проезжую часть именно там, нет. Также сообщается, что подземный переход находился в нескольких метрах от места происшествия. Помимо этого, известно, что на месте занимались необходимыми работами сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.
1895 19
Материалы по теме: ДТП
На дорогах Хмельницкой, Закарпатской и Кировоградской областей ситуация критическая, - полиция. ИНФОГРАФИКА(9)
Вследствие столкновения легковушки и грузовика на Закарпатье погибли 3 человека. ФОТОрепортаж(6)
Непогода в Украине: за прошедшие сутки в ДТП погибли семь человек, еще 62 - травмированы, - Нацполиция.КАРТА(0)
Две легковушки столкнулись в центре столицы: женщина погибла, два человека травмированы. ФОТОрепортаж(25)
Полиция назвала причину убийства исполнительницы "Lambada"(0)
Водитель легковушки сбил велосипедиста на Львовщине(37)
Полиция задержала водителя, который сбил пешехода в Донецкой области и скрылся. ФОТОрепортаж(27)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Лечиться только отстрелом поражённых этим страшным недугом
Ответить
Ответить
цитата тижня!
Ответить
про премию Дарвина уже какой-нибудь епилептик написал?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
С судьба тех, кто выскакивает на дорогу вне перехода - вообще похуй, кроме маленьких детей и совсем стариков, те вряд ли понимают что творят. Если взрослый олень не понимает, что машина весом в 600-700 кг мгновенно не остановится, законы физики такие, и что машина может убить или покалечить, если такому человеку пофиг его собственная судьба, то каке мне должно быть дело до его жизни??? Почему я должен каклечить свою жизнь из-за 30-ти летнего дебила, которому лень два шага до перехода сделать? Ушел водила - и правильно сделал.
Ответить