 На проспекте Ватутина в Киеве неизвестный насмерть сбил мужчину. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наИнцидент произошел на проспекте Ватутина, когда водитель автомобиля направлялся на улицу Братиславскую. Неизвестный начал переходить проезжую часть в непредназначенном для этого месте, в связи с этим водитель не успел затормозить и сбил пешехода.

Мужчина в возрасте приблизительно 30 лет умер от полученных травм сразу же. Информации о том, почему пешеход решил перейти проезжую часть именно там, нет. Также сообщается, что подземный переход находился в нескольких метрах от места происшествия. Помимо этого, известно, что на месте занимались необходимыми работами сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.