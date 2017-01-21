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Все про:Киев (15861) самоубийство (464)

 В Киеве мужчина выбросился с 20-го этажа из-за неразделенной любви. ФОТО

В Киеве, в Дарницком районе, произошла трагедия — 27-летний мужчина выбросился с 20-го этажа жилого дома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Мужчина приехал на заработки из Житомирской области. По предварительным данным, со слов полицейских, причина самоубийства - неразделенная любовь.

самоубийство


Читайте: Проезд в киевских маршрутках с 21 января подорожает на 1 грн: это связано с повышением минимальной зарплаты, - КГГА

Нацполиция пока не дала официального сообщения о случившемся.
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Когда мама на Оболоне с двумя детьми выбросилась из-за валютной ипотеки инфы быоло 0.
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"Мужчина приехал на заработки" - не заплатили, 100%
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Почалося... Добре, що я їду на СТО і не буду читати такі "новини".
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Болти колес перевіряй. І взагалі- всі болти. Осінню в мене коли перевзувся відпало на трасі ліве заднє колесо.
А весною- розвал-сходження робили. Розтеліпало на трасі, кинувся- теж болти не затягнули.
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Там дрібниця в мене-захист дна від глушника. За колесами завжди дивлюся-мав колись клопіт. Дякую.
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Никогда не понимал самоубийств из-за полового влечения. И ещё одно самоубийство не понял: четы Геббельсов. Ладно- сами, но детишек зачем было за собой тащить??? Как показало будущее- детки наци-бонзов весьма комфортно жили.
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Нашли причину, чтобы дело закрыть. Кто вам мусора поверит.
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Извините за прямоту, но тот, кто победил один из миллионов, просто обязан быть победителем по жизни. ( надеюсь поняли о чём я ) И самоубийство - грех. Пусть всё в мире кажется против тебя - надо жить, назло всему
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В кацапів народилися ті, чиї сперматозоїд та яйцеклітина менше постраждали від батьківського, дідівського і пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра- дідівського алкоголізму.
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Слышь, ты бачишь вообще, что я написал? Откуда такая ненависть? Успокойся, тут нет политики
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Так вас не любят даже на бытовом уровне а не только в политике , издержки вашей пропаганды , привыкайте .
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Ментовская отмазка вероятнее всего. Лень работать или крышуют кого-то.
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Лучше бы пошел на войну и парочку кацапов с собой забрал,раз уж так решил.Ато так глупо ушел
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А ви думаєте таких мало?
Як там у Висоцького?

"Вобщем злобствуєт как фурія,
Поощєряєма сєстрічкою!
Только цикают і шикают,
Ох налєйтє снова два двойних!
Мнє ж раби в ліцо хіхікают,
На войну би мнє да нєт войни!"

А тепер війна є...
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Колись пісенька була:
"Многому в жизні находітся мєсто,
Рядом с добром уживаєтся зло.
Єслі к другому уходіт нєвєста,
То нєізвєстно, кому повєзло!"
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Якщо мені остогидне жити, то померти треба з користю. Поїду на кацапію на сафарі і вб'ю там до фіга животних! Може й смисл жізні проянітся...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве мужчина выбросился с 20-го этажа из-за неразделенной любви. ФОТО
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