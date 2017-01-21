 В Киеве мужчина выбросился с 20-го этажа из-за неразделенной любви. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
Мужчина приехал на заработки из Житомирской области. По предварительным данным, со слов полицейских, причина самоубийства - неразделенная любовь.
Нацполиция пока не дала официального сообщения о случившемся.
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А весною- розвал-сходження робили. Розтеліпало на трасі, кинувся- теж болти не затягнули.
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Як там у Висоцького?
"Вобщем злобствуєт как фурія,
Поощєряєма сєстрічкою!
Только цикают і шикают,
Ох налєйтє снова два двойних!
Мнє ж раби в ліцо хіхікают,
На войну би мнє да нєт войни!"
А тепер війна є...
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"Многому в жизні находітся мєсто,
Рядом с добром уживаєтся зло.
Єслі к другому уходіт нєвєста,
То нєізвєстно, кому повєзло!"
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