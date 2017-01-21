 В Киеве мужчина выбросился с 20-го этажа из-за неразделенной любви. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Мужчина приехал на заработки из Житомирской области. По предварительным данным, со слов полицейских, причина самоубийства - неразделенная любовь.

Нацполиция пока не дала официального сообщения о случившемся.