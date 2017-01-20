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Все про:налоги (2299) налоговая милиция (1039) сельское хозяйство (198) экспорт (463) ГФС (2268)

 Налоговики и "черная сотня" не допустили незаконный экспорт сельхозпродукции на 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции г. Киева совместно с работниками Целевого центра по предупреждению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственного таможенного дела в ходе операции "Рубеж-2017" пресекли попытку незаконного экспорта 456 тонн подсолнечного жмыха.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Оперативниками было установлено, что злоумышленники с целью прикрытия незаконной деятельности, подделали регистрационные и учредительные документы и зарегистрировали на подставное лицо предприятие, которое якобы занимается производством масла и животных жиров. В дальнейшем от имени этой компании с предприятием - нерезидентом, зарегистрированным в Объединенных Арабских Эмиратах, был заключен контракт на поставку подсолнечного жмыха, изготовленного из подсолнечника урожая 2016 года.

Соответствующая декларация на экспорт была подана на Херсонскую таможню.

гфс

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гфс

На основании решения Святошинского районного суда г. Киева на территории одного их торговых портов был проведен осмотр, в результате которого было обнаружено и изъято 456 тонн подсолнечного жмыха стоимостью около 5 миллионов гривен. В настоящее время на указанную продукцию наложен арест.

гфс

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины, ведется следствие.

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