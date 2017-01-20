 Налоговики и "черная сотня" не допустили незаконный экспорт сельхозпродукции на 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Оперативниками было установлено, что злоумышленники с целью прикрытия незаконной деятельности, подделали регистрационные и учредительные документы и зарегистрировали на подставное лицо предприятие, которое якобы занимается производством масла и животных жиров. В дальнейшем от имени этой компании с предприятием - нерезидентом, зарегистрированным в Объединенных Арабских Эмиратах, был заключен контракт на поставку подсолнечного жмыха, изготовленного из подсолнечника урожая 2016 года.
Соответствующая декларация на экспорт была подана на Херсонскую таможню.
На основании решения Святошинского районного суда г. Киева на территории одного их торговых портов был проведен осмотр, в результате которого было обнаружено и изъято 456 тонн подсолнечного жмыха стоимостью около 5 миллионов гривен. В настоящее время на указанную продукцию наложен арест.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины, ведется следствие.
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