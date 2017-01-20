 Печерский суд разрешил заочно судить Януковича. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Такое решение Печерский суд столицы принял сегодня вечером.
Как известно, суд рассматривает дело по обвинению Виктора Януковича госизмене и посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины.
По данным корреспондента, в ходе сегодняшнего заседания защита Януковича заявила около 30 ходатайств.
В частности адвокаты Януковича пытались дать отвод судьям, которые рассматривают дело, и всему составу Печерского суда.
Ранее прокуратура попросила Печерский райсуд Киева разрешить процедуру заочного расследования по делу Януковича, так как беглый экс-президент находится в розыске. Кроме того у прокуратуры есть санкция на его задержание.
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Напомним, 28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-"беркутовцев" Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене.
Помимо указанных обвинений, беглый экс-президент Янукович подозревается Генпрокуратурой в причастности к массовым убийствам на Евромайдане, злоупотреблении властью, а также в хищениях и присвоении имущества.
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Одесские адвокаты обращаются к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека и президенту Украины с просьбой отменить уплату ежемесячного социального взноса для предпринимателей, которые не имеют доходов.
Об этом ТАЙМЕРУ сообщила одесский адвокат Юлия Бойко.
Она рассказала, что соответствующее обращение Уполномоченному ВР по правам человека было направлено 16 января 2017 года одесской общественной организацией «Линия защиты».
Адвокаты обращаются с просьбой направить в Конституционный суд Украины заявление о признании неконституционным закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» в части 30 - «О сборе и учёте единственного взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».
Как известно, с 1 января 2017-го года вступили в силу изменения в законодательство, касающиеся уплаты налогов и сборов физическими лицами-предпринимателями, использующими упрощённую систему налогообложения. Так, раньше те ФЛП, которые не имели дохода в определённый период (скажем, те, чья предпринимательская деятельность носила сезонный характер), могли временно переходить на общую систему налогообложения, сдавать «нулевую» декларацию и не уплачивать социальный взнос. Теперь же и они должны платить по 704 гривны в месяц вне зависимости от того, осуществляли ли они деятельность в этот период и получали ли доход. В связи с этим многие предприниматели предпочитают закрывать свои юридические лица. Ссылаясь на одесскую налоговую, Бойко отметила, что в настоящее время в области закрыто уже порядка 18 тысяч ФЛП.
«Это нарушает Конституцию Украины, ухудшает положение людей. Если нет прибыли, как ты можешь это платить?», - возмущается адвокат.
Кроме этого, члены организации создали на сайте президента электронную петицию с требованием отменить вышеуказанные нововведения
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а умнікам які скажуть - то розстріляй! скажу: давайте грошима скинемся!
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А вот КАМАЗы с деньгами вернуть заочно не получится .
Вообще , у вас кроме как воровать ничего не получится .
В попе не кругло .
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