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 Серийные квартирные воры из Грузии задержаны в Сумах, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Двух уроженцев Грузии задержали оперативники Сумского отдела полиции при попытке совершения квартирной кражи в центре города.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники уголовного розыска Сумского отдела полиции вчера днем задержали двух граждан Грузии по подозрению в совершении квартирных краж. Старшему мужчине - 44 года, младшему - всего 20. Оба были выявлены в подъезде многоэтажного дома по улице Засумской, где планировали совершить кражу из чужого жилища.

воры

У задержанных правоохранители изъяли сумку с большим набором разнообразных отмычек, перчатки, для того чтобы не оставлять следов на месте преступления, и другие приспособления для открывания дверных замков. Мужчины свою причастность к кражам отвергают, утверждая, что сумку с "интересными" предметами якобы нашли на одном из этажей этого же подъезда. На вопрос, были ли они судимы за кражи, отвечают утвердительно.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полицейские Донецкой области задержали четверых квартирных воров с "добычей" на 350 тыс. грн. ФОТОрепортаж

воры
воры

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воры

Правоохранители подозревают их в совершении, по меньшей мере, десятка краж из квартир горожан. Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 185 "Кража" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Продолжается досудебное следствие.

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так то ж иносранцы .. у нас только с нашими патриотами так умеют делать ...
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Что же на выходе не взяли. Сказали, что нашли сумку и привет. "Какие есть ваши доказательства ?"
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- Алло, это СБУ?
- Да. Что вы хотели?
- Мой сосед говорит по-русски!
- А вы почему говорите по-русски?
- А вы почему спрашиваете по-русски?
(Неловкое молчание)
- Слава Украине?
- Героям Слава!
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друзьям-украинцам грузия посылает только все самое лучшее
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да тут не только грузия, на самом деле минимум половина чёрных у нас подобным промышляет...
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Безвиз для грузин ввел Ющенко по просьбе кума Михи в 2005 году. Стех пор грузинское ворье здесь прописалось. А что им оставалось? В Грузии пресуют, а в кацапии просто бъют смертным боем и чурками обзывают. А тут рай! Есть чего украсть, народ сцикливый - ждет полицию, вместо того чтобы забить ногами и руки поотрубывать. Чего ж не потрошить такое смирное стадо лохов?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСерийные квартирные воры из Грузии задержаны в Сумах, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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