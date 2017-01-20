 Серийные квартирные воры из Грузии задержаны в Сумах, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники уголовного розыска Сумского отдела полиции вчера днем задержали двух граждан Грузии по подозрению в совершении квартирных краж. Старшему мужчине - 44 года, младшему - всего 20. Оба были выявлены в подъезде многоэтажного дома по улице Засумской, где планировали совершить кражу из чужого жилища.
У задержанных правоохранители изъяли сумку с большим набором разнообразных отмычек, перчатки, для того чтобы не оставлять следов на месте преступления, и другие приспособления для открывания дверных замков. Мужчины свою причастность к кражам отвергают, утверждая, что сумку с "интересными" предметами якобы нашли на одном из этажей этого же подъезда. На вопрос, были ли они судимы за кражи, отвечают утвердительно.
Правоохранители подозревают их в совершении, по меньшей мере, десятка краж из квартир горожан. Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 185 "Кража" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Продолжается досудебное следствие.
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