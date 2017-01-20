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 Украинский офицер Лещенко награжден почетной саблей Колледжа Королевских ВВС Великобритании. ФОТО

Сегодня, 20 января, Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Майкл Фэллон вручил награду Колледжа Королевских ВВС Кранвелл - Почетную саблю - старшему лейтенанту ВСУ Михаилу Лещенко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Почетной саблей Колледжа Королевских ВВС Кранвелл ежегодно награждается иностранный курсант, который продемонстрировал высокие совокупные достижения в лидерстве и учебных дисциплинах, а также проявил офицерские качества высшей пробы во время обучения на курсе базовой офицерской подготовки Королевских ВВС.

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Лещенко учился на курсе базовой офицерской подготовки Королевских ВВС с 19 января по 25 сентября 2015 года.

минобороны

минобороны

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"На протяжении всего курса Михаил Лещенко показал себя с лучшей стороны, стал частью учебной группы и доказал понимания британского чувства юмора! Его естественный стиль лидера в сочетании с хорошей военной выправкой обеспечил стабильные достижения на всех этапах курса. Он стал образцом для других иностранных курсантов и всегда был выносливым и в хорошей физической форме. За активное участие в учебных модулях за пределами аудитории он был отмечен благодарностью", - отметила во время церемонии вручения атташе по вопросам обороны при Посольстве Великобритании в Украине капитан 1 ранга Королевских ВМС Карен МакТир.

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Петя решил что 9 граммов выдавать далее весьма опасно. А то пашинского еще подстрелят...
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