 Украинский офицер Лещенко награжден почетной саблей Колледжа Королевских ВВС Великобритании. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Почетной саблей Колледжа Королевских ВВС Кранвелл ежегодно награждается иностранный курсант, который продемонстрировал высокие совокупные достижения в лидерстве и учебных дисциплинах, а также проявил офицерские качества высшей пробы во время обучения на курсе базовой офицерской подготовки Королевских ВВС.
Лещенко учился на курсе базовой офицерской подготовки Королевских ВВС с 19 января по 25 сентября 2015 года.
"На протяжении всего курса Михаил Лещенко показал себя с лучшей стороны, стал частью учебной группы и доказал понимания британского чувства юмора! Его естественный стиль лидера в сочетании с хорошей военной выправкой обеспечил стабильные достижения на всех этапах курса. Он стал образцом для других иностранных курсантов и всегда был выносливым и в хорошей физической форме. За активное участие в учебных модулях за пределами аудитории он был отмечен благодарностью", - отметила во время церемонии вручения атташе по вопросам обороны при Посольстве Великобритании в Украине капитан 1 ранга Королевских ВМС Карен МакТир.
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