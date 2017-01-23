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 В Киеве на участке, принадлежащем гражданину Вьетнама, ведется незаконное строительство. ДОКУМЕНТ+ВИДЕО

В Киеве на участке, принадлежащем гражданину Вьетнама, на улице Нововокзальной, происходит незаконное строительство. В КГГА утверждают, что не знают, что именно там возводится и не могут провести проверку на участках .

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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На земельных участках по адресу ул. Нововокзальная, 69, 71,73,75 проводится строительство. Целевое назначение земельного участка - строительство и обслуживание жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок). Согласно ГСН, на этой земле можно строить здания не выше четырех этажей.

нововкзальная

При этом сперва не было установлено ограждение, нет обязательного информационного стенда с информацией о проекте строительства, застройщике и подрядчике, разрешении на строительство и тому подобное. Также не выполнены требования по обеспечению безопасности пешеходов и проезда транспорта.
Согласно информации Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, никаких градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков на эти адреса не предоставлялось.

нововокзальна

нововокзальна


По данным Департамента земельных ресурсов КГГА, все четыре земельных участка по этим адресам на основании решений Киевского городского совета принадлежат гражданам Троценко А.В., Кузьменко А.В., Шиле А.А., Буличу В.М.

нововкзальная

нововокзальна


Притом, что по данным Департамента архитектуры, участок на Нововокзальной, 75 принадлежит гражданину Вьетнама Так Тиен Туан. Активист Максим Токарев, выступающий против незаконного строительства в Киеве,отмечает, что указанный гражданин Вьетнама выкупил все четыре участка. В качестве доказательства он приводит договора купли-продажи, которые показывает застройщик.

нововокзальная

нововокзальная

28 декабря общественные активисты мирным путем способствовали остановке незаконного строительства по адресу ул. Нововокзальная, 75. Однако, несмотря на открытое уголовное производство и протесты со стороны общества, строительство продолжалось.
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В КГГА отмечают, что несколько раз уполномоченные лица приходили с проверкой на строительство, однако не смогли ее осуществить из-за отсутствия ответственных за строительство.

В полиции сообщают, что по факту самовольного строительства по указанным адресам осуществляется досудебное расследование.

нововкзальная

Напомним, ранее мы писали о других скандальных стройках в столице, на которых органы власти также вовремя не провели проверки и не помешали незаконному строительству.

В частности, речь идет о ЖК Busov Hill, где ГАСК до сих пор не может осуществить проверку, и ЖК "Схидна брама", где за время судебных разбирательств возведены несколько секций многоэтажного дома, хотя в Киевской городской администрации это строительство считают незаконным.
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Войцеховский снова в деле? Его ведь стиль - построить многоэтажный дом в неположенном месте без разрешения, а потом узаконить через взятки в судах...
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В КГГА утверждают, что не знают, что именно там возводится и не могут провести проверку на участках
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Для того, шобы провести проверку, нужно сначала разбираться:


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И такое по всему городу: КГГА не в курсе, КГГА не может, не знает, не понимает...
Зачем столице Украины такая бездарная служба с безнадежными идиотами превратившими красивейший город земли в скопление машин, горы безформенного бетона и проваливающегося асфальта? С подземными переходами, зас*анными торговыми гадюшниками ? Столица стала средой обитания без зелени, без удобств для горожан.
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А гражданин вьетнама хоть знает шо у него участок в киеве есть?
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Даже невозможно представить, чтобы украинец во Вьетнаме (!) мог начать что-то строить без разрешения! Вот почему Гондурас и Гватемала имеют с такой "властью" наилучшее сходство.
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Еще немного ,еще чуть чуть.И со смолоскипами будут ходить патриоты перед вьетнамцами,китайцами и неграми,которым алигархи во главе с петей и под прикрытием авакава продадут все, начиная от земли,предприятий шо остались, и кончая теми же патриотами,которые будут работать за 50 баксов за счастье.
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А говорили, що землю иностранцам не продают...
Говорили-балакали.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиВ Киеве на участке, принадлежащем гражданину Вьетнама, ведется незаконное строительство. ДОКУМЕНТ+ВИДЕО
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