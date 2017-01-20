 Чиновники сельсовета, вымогавшие 180 тыс. долл. за выделение земли, задержаны на Прикарпатье, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Полицейские установили, что должностные лица сельского совета организовали механизм вымогательства при решении земельных вопросов.
В данную схему входили сельский глава, специалист-землеустроитель и заместитель председателя исполнительного комитета-участник АТО, который выступал в роли посредника.
Оперативники Управления защиты экономики в Ивано-Франковской области и следователи областной полиции задокументировали факт вымогательства 180 тысяч долларов США от предпринимателя и получения части обусловленной суммы. За указанные средства пообещали выделить мужчине 2 га земли.
20 января, чиновников задержали полицейские во время получения 3 тыс. долларов США в качестве первого "взноса" за решение земельного вопроса. Посредника задержали в кафе возле сельсовета. Он успел отдать чиновникам их часть. Председателя сельсовета и землеустроителя задержали в помещении учреждения.
Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12-ти лет с конфискацией имущества.
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при овоще такого "бардака" не было...
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