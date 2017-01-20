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Все про:взятка (3259) земля (1403) Нацполиция (5542) чиновник (1239) сельсовет (39) Ивано-Франковская область (134)

 Чиновники сельсовета, вымогавшие 180 тыс. долл. за выделение земли, задержаны на Прикарпатье, - Нацполиция. ФОТО

В Ивано-Франковской области Нацполицией задержаны чиновники сельсовета, вымогавшие 180 тыс. долл. за выделение земельных участков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские установили, что должностные лица сельского совета организовали механизм вымогательства при решении земельных вопросов.
В данную схему входили сельский глава, специалист-землеустроитель и заместитель председателя исполнительного комитета-участник АТО, который выступал в роли посредника.

Оперативники Управления защиты экономики в Ивано-Франковской области и следователи областной полиции задокументировали факт вымогательства 180 тысяч долларов США от предпринимателя и получения части обусловленной суммы. За указанные средства пообещали выделить мужчине 2 га земли.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Глава сельсовета на Одесчине задержан при получении 300 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

20 января, чиновников задержали полицейские во время получения 3 тыс. долларов США в качестве первого "взноса" за решение земельного вопроса. Посредника задержали в кафе возле сельсовета. Он успел отдать чиновникам их часть. Председателя сельсовета и землеустроителя задержали в помещении учреждения.

взятка

Также читайте: Два экс-чиновника Обуховской РГА приговорены к 4 годам лишения свободы за земельные махинации на Киевщине, - Луценко (обновлено)

взятка

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Смотрите: Сотрудники Департамента защиты экономики задержали шестерых коррупционеров: изъято 45 тыс. гривен. ФОТОрепортаж

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Зрада, хуле!
при овоще такого "бардака" не было...
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щас зрадодрочеры скажут что он не хотел просто делиться,вот и взяли....
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Не убедительно. Задержали некоего посредника, который не успел....
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а что для тебя убедительным будет? когда к тебе на порог с поклоном прийдут и доложат о всех подробностях и тонкостях происходящего?
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Коли йому його хУЙЛО щось скаже. Це москаль.
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Там золоті копальні на тих 2 га? За що такі гроші? Чи це стільки насправді коштує українська земля?
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Дело не в земле , а в месте где она или в том что в недрах этих 2 х гектар.
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Про це і сказав. Та сільрада ніякого відношення до надр мати не може.
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А мы удивляемся от куда у людей деньги на Лексусы, Мерсы, Порше и дома на берегу моря.
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коли тема на 180 брати 3 ? Якась, перепрошую , )(уйня.
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це називається: -вуйку у вас хабар з під вишиванки стирчить...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновники сельсовета, вымогавшие 180 тыс. долл. за выделение земли, задержаны на Прикарпатье, - Нацполиция. ФОТО
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