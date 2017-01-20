 Порошенко в Давосе провел встречу с премьер-министром Вьетнама. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Главы государства.
В сообщении отмечается: " Собеседники отметили обоюдную заинтересованность в активизации политического диалога между Украиной и Вьетнамом и обсудили вопрос проведения в 2017 году украинско-вьетнамского саммита.
Петр Порошенко и Нгуен Суан Фук договорились также активизировать торгово-экономические отношения. Было договорено провести в первой половине текущего года очередное заседание украинско-вьетнамской Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. В частности, в сфере авиастроения, сельского хозяйства и туризма. Также речь шла об активизации сотрудничества в области образования.
Украина и Вьетнам решили усилить координацию в рамках международных организаций, включая ООН.
Нгуен Суан Фук подчеркнул, что его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.
Глава государства пригласил Премьер-министра Вьетнама посетить Украину с официальным визитом в удобное время".
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аж пуговицы отлетают
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Климкин в Мьянме завис
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им бы Гройсмана туда с субсидиями
через полгода все бы без трусов ходили
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