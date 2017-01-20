EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  368  23
Все про:Давос (266) Порошенко (10446) Вьетнам (25)

 Порошенко в Давосе провел встречу с премьер-министром Вьетнама. ФОТО

В рамках участия в 47-м заседании Всемирного экономического форума в Давосе Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Главы государства.

В сообщении отмечается: " Собеседники отметили обоюдную заинтересованность в активизации политического диалога между Украиной и Вьетнамом и обсудили вопрос проведения в 2017 году украинско-вьетнамского саммита.

Читайте также: Вьетнам отказал России в размещении военной базы

Петр Порошенко и Нгуен Суан Фук договорились также активизировать торгово-экономические отношения. Было договорено провести в первой половине текущего года очередное заседание украинско-вьетнамской Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. В частности, в сфере авиастроения, сельского хозяйства и туризма. Также речь шла об активизации сотрудничества в области образования.

Украина и Вьетнам решили усилить координацию в рамках международных организаций, включая ООН.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Павленко: Украина планирует заключить соглашения о ЗСТ с Израилем, Турцией и Вьетнамом

Нгуен Суан Фук подчеркнул, что его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Глава государства пригласил Премьер-министра Вьетнама посетить Украину с официальным визитом в удобное время".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встречи и переговоры Президента в Давосе очень продуктивны, - Елисеев

порошенко вьетнам

Смотрите также: Порошенко и премьер-министр Грузии Квирикашвили обсудили в Давосе углубление торгово-экономического сотрудничества между странами. ФОТО

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
процессоры интел последнего поколения вьетнамцы собирают без проблем и не только
 показать весь комментарий
Ответить
 
Много кто чего где собирает. Потому что западные олигархи инвестируют свои деньги в создание заводов в чистой воде, а не в коррупционном болоте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чекаємо цінних порад зрад.бів про те коли і з ким зустрічатися Порошенку. Ну хоча б для початку: "Наші хлопці голібосі в окопах, а воно з в" єтнамками зустрічається, сука."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вьетнам это хорошо, а шож Гваделупа? про Гваделу то забыли
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тока встречу- в Одессе! Пусть пройдется босс вьетнамский по Книжке, по Привозу, по 7-му километру. Можэ уговорит своих подданных курс доллара держать- как у Нацбанка. Бо нинзи эти- че-то на Гонтареву положили конкретно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Колись їхав у відрядження в одному купе з нашим ветераном війни у В'єтнамі, котрий повертався з госпіталю в Дніпрі додому на тернопільщину.. Він був зенітчиком, збив американський літак, не вспіли змінити позицію й були накриті американською авіацією. Чудом вижив.. Його міністерство оборони В'єтнаму розшукало, й запросило відпочити три тижні там.. Дідусь попав у рай, всю ніч мені розказував і показував фотографії.. Далеко нам зараз до В'єтнаму..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Точно! Меня потряс прогресс. Я там был в 1994-м, а потом попал в 2007-м. В Сайгон. Это- Нечто!!! Не знаю- шо там с коммунистами и как, но в остальном- полный абзац! Работали люди... И не воровали эшелонами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так там тепло
им бы Гройсмана туда с субсидиями
через полгода все бы без трусов ходили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это симметричный ответ на инаугурацию Трампа?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Небось задумал фабрику "Рошен" из Липецка во Вьетнам перебросить)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надіюсь, Нгуену пояснили, з ким він зустрічався.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Україна таки стає рівноправним суб'єктом міжнародної спільноти. І це нам тільки на користь. Чи хтось так не вважає?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко в Давосе провел встречу с премьер-министром Вьетнама. ФОТО
 Облако тегов
Roshen Антитеррористическая операция Великобритания взятка военнослужащие ВР ГФС Давос депутат Донбасс Киев Крым Луганщина Министерство по вопросам оккупированных територий Минобороны Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация Парубий Порошенко Путин Россия санкции СБУ суд США Трамп Черныш Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти