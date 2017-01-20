EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия, Фоторепортаж
  324  6
Все про:алкоголь (1391) сигареты (495) торговля (739) Донецкая область (3553) ГФС (2265)

 Налоговики пресекли незаконную торговлю алкоголем и сигаретами в двух городах Донецкой области. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции пресекли незаконную торговлю сигаретами и алкогольными напитками в двух городах Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что на двух торговых точках, расположенных в городах Бахмут и Мариуполь, двое граждан осуществляли реализацию табачных изделий и алкоголя без государственной регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности и не имея лицензий на право торговли указанными подакцизными товарами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики на Ривненщине изъяли незаконно изготовленных сигарет и алкоголя на 19 миллионов. ФОТОрепортаж

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота были изъяты более 1,6 тысячи литров алкоголя и почти 3,7 тысячи пачек сигарет общей стоимостью около 300 тысяч гривен.


алкоголь гфс

алкоголь гфс

алкоголь гфс

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Боярышник" из России начали продавать в Херсонской области, - журналист. ФОТО

В отношении граждан, осуществлявших реализацию указанных товаров, составлены протоколы о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка ведения хозяйственной деятельности) КУоАП.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А сколько продают из под прилавка, это просто писец. И люди по сей день травятся дешовой бормотухой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 

Главарь так называемой ДНР Александр Захарченко в ходе своего выступления на форуме "С Россией навеки!" в оккупированном Россией Симферополе озвучил угрозу в адрес Польши.
Главарь так называемой ДНР Александр Захарченко в ходе своего выступления на форуме "С Россией навеки!" в оккупированном Россией Симферополе озвучил угрозу в адрес Польши.
Видео с выступлением Захарченко опубликовано на YouTube.
"Запад забывает одну единственную вещь - когда в Польшу приходят танки с Запада, то потом почему-то появляются танки с Востока. И это тоже наша победа", - сказал главарь ДНР.
По его словам, сторонники ДНР надеялись на "присоединение" к России после оккупации Крыма.
"Когда началась Крымская весна, мы думали, у нас все будет также. Но все пошло по-другому", - заявил Захарченко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вы хоть фото не постите, а то фуры с сигаретами из монитора вываливаются...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики пресекли незаконную торговлю алкоголем и сигаретами в двух городах Донецкой области. ФОТОрепортаж
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Великобритания взятка военнослужащие ВР ГФС Давос депутат Донбасс Киев Крым Луганщина Министерство по вопросам оккупированных територий Минобороны Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация Парубий Порошенко Путин Россия санкции СБУ суд судья США Трамп Черныш Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти