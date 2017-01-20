 Налоговики пресекли незаконную торговлю алкоголем и сигаретами в двух городах Донецкой области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что на двух торговых точках, расположенных в городах Бахмут и Мариуполь, двое граждан осуществляли реализацию табачных изделий и алкоголя без государственной регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности и не имея лицензий на право торговли указанными подакцизными товарами.
В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота были изъяты более 1,6 тысячи литров алкоголя и почти 3,7 тысячи пачек сигарет общей стоимостью около 300 тысяч гривен.
В отношении граждан, осуществлявших реализацию указанных товаров, составлены протоколы о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка ведения хозяйственной деятельности) КУоАП.
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МОЖЕ ОБСЄ ПІДКИНУТИ*?
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Главарь так называемой ДНР Александр Захарченко в ходе своего выступления на форуме "С Россией навеки!" в оккупированном Россией Симферополе озвучил угрозу в адрес Польши.
Главарь так называемой ДНР Александр Захарченко в ходе своего выступления на форуме "С Россией навеки!" в оккупированном Россией Симферополе озвучил угрозу в адрес Польши.
Видео с выступлением Захарченко опубликовано на YouTube.
"Запад забывает одну единственную вещь - когда в Польшу приходят танки с Запада, то потом почему-то появляются танки с Востока. И это тоже наша победа", - сказал главарь ДНР.
По его словам, сторонники ДНР надеялись на "присоединение" к России после оккупации Крыма.
"Когда началась Крымская весна, мы думали, у нас все будет также. Но все пошло по-другому", - заявил Захарченко.
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