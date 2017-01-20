 "Час Правительства", блокировка президиума "радикалами" и отложенный раскол "Оппоблока", - последний день работы ВР на 5-й сессии. ФОТОрепортаж

Последний день работы ВР на 5-й сессии от фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Полупустой зал. Некоторые нардепы связывают это со вчерашним праздником Крещения

Вице-премьеры Павел Розенко и Иванна Климпуш-Цинцадзе общаются с первым вице-спикером Ириной Геращенко, главой фракции БПП Игорем Грынивым и руководителем фракции "Народный Фронт" Андреем Иванчуком

Довольный вице-премьер Геннадий Зубко

Глава МВД Арсен Аваков общается с главой Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андреем Кожемякиным

Радикалы Олег Ляшко и Андрей Лозовой что-то требуют у спикера Андрея Парубия

Позже спикера Парубия обступила вся фракция Радикальной партииЗатем был достигнут компромисс и скреплен рукопожатием Андрея Парубия и Олега Ляшко

Дружеские объятья Юрия Березы ("Народный Фронт") и Евгения Рыбчинского ("Воля народа")

Член фракции "Оппозиционый блок" Игорь Шурма показывает газету коллеге Василию НимченкоСпикер Андрей Парубий выступает с завершающей речью на сессии

Традиционный гимн при закрытии сессии

Исполнения гимна при закрытии сессии