 "Час Правительства", блокировка президиума "радикалами" и отложенный раскол "Оппоблока", - последний день работы ВР на 5-й сессии. ФОТОрепортаж

Последний день работы ВР на 5-й сессии от фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
который на свой день рождения взял отпуск, чтобы провести этот день в кругу семьи
Затем был достигнут компромисс и скреплен рукопожатием Андрея Парубия и Олега Ляшко
Спикер Андрей Парубий выступает с завершающей речью на сессии
Известно, что в этой политической силе сложилась напряженная ситуация и обсуждается раскол фракции
Наталья Шаромова, Цензор.НЕТ.
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"Братский" компромисс - Су*а
публиковано: 19 янв. 2017 г.
Все разговоры о диалоге между Киевом и Москвой упираются в различие системы координат, которой пользуются обе стороны. По материалу: http://ru.krymr.com/a/28234513.html
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я за!
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наших общественно-экономических отношений
морали и нравственности.
Что на зеркало пенять, если рожа кривая!
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Все пучком, бабульки тырятся, рабы пашут,можно и отдохнуть ...
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ГЕРОЙ
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Есть три преисподних в каждой столице: это игорный зал; бордель и парламент!
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