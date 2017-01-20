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Все про:ВР (21330) депутат (2652)

 "Час Правительства", блокировка президиума "радикалами" и отложенный раскол "Оппоблока", - последний день работы ВР на 5-й сессии. ФОТОрепортаж

Сегодня депутаты заслушали министров (при отсутствующем премьере Гройсмане), "радикалы" пробовали заблокировать президиум, а также был отложен раскол в "Оппозиционном блоке".

Последний день работы ВР на 5-й сессии от фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

вр дептутат

Полупустой зал. Некоторые нардепы связывают это со вчерашним праздником Крещения

вр дептутат

Вице-премьеры Павел Розенко и Иванна Климпуш-Цинцадзе общаются с первым вице-спикером Ириной Геращенко, главой фракции БПП Игорем Грынивым и руководителем фракции "Народный Фронт" Андреем Иванчуком

вр дептутат

Довольный вице-премьер Геннадий Зубко

вр дептутат

Час вопросов Правительству в Раде прошел без вопросов премьеру Гройсману, который на свой день рождения взял отпуск, чтобы провести этот день в кругу семьи

вр дептутат

Глава МВД Арсен Аваков общается с главой Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андреем Кожемякиным

вр дептутат

Радикалы Олег Ляшко и Андрей Лозовой что-то требуют у спикера Андрея Парубия

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Позже спикера Парубия обступила вся фракция Радикальной партии

вр дептутат

Затем был достигнут компромисс и скреплен рукопожатием Андрея Парубия и Олега Ляшко

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Дружеские объятья Юрия Березы ("Народный Фронт") и Евгения Рыбчинского ("Воля народа")

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Член фракции "Оппозиционый блок" Игорь Шурма показывает газету коллеге Василию Нимченко

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Спикер Андрей Парубий выступает с завершающей речью на сессии

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Традиционный гимн при закрытии сессии

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Исполнения гимна при закрытии сессии

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Нардепу Игорю Шурме из "Оппозиционного блока" пришло СМС о том, что "Розкол відтерміновується. Неначасі".

Известно, что в этой политической силе сложилась напряженная ситуация и обсуждается раскол фракции

Наталья Шаромова, Цензор.НЕТ.
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Цырк уехал на инагурацию Трампа-па, а клоуны остались.
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https://www.youtube.com/watch?v=IDXRNYw-wyY

"Братский" компромисс - Су*а

публиковано: 19 янв. 2017 г.
Все разговоры о диалоге между Киевом и Москвой упираются в различие системы координат, которой пользуются обе стороны. По материалу: http://ru.krymr.com/a/28234513.html
НОВЫЕ ВИДЕО #OmTV - https://goo.gl/6LKjUa
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дешево и за ношение ,и хранения оружия никто не привлечет.
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Смотрели полотно художника (кто напомнит), Содома и Гоморра!
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ВР Украины это зеркальное отражение

наших общественно-экономических отношений
морали и нравственности.
Что на зеркало пенять, если рожа кривая!
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А какие вопросы могут быть у воров к ворам?
Все пучком, бабульки тырятся, рабы пашут,можно и отдохнуть ...
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В бухгалтерию сразу побегут или немного погодя?
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"Это дурдом!" - кричали депутаты. "Это наш дом" - успокаивал спикер.



Есть три преисподних в каждой столице: это игорный зал; бордель и парламент!


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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Час Правительства", блокировка президиума "радикалами" и отложенный раскол "Оппоблока", - последний день работы ВР на 5-й сессии. ФОТОрепортаж
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