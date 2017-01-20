 Волонтеры "Мега-Полиграф" просят помочь в ремонте автомобиля для доставки помощи украинским воинам в зону АТО. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении группы "Мега-Полиграф" на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю вы все хорошо знаете нашу машину. Последние несколько лет она ездит исключительно на восток. Была везде. Отпахала всю линию фронта: от моря и почти до границы. Перевезла сотни тонн грузов в зону АТО. Пришло время очередного обслуживания и ремонта. Технические жидкости и фильтра - уже есть. З/ч для ремонта - тоже. Фары - есть (раньше мы ездили "слепые"; недавно поменяли 1 фару - стали "полуслепыми"; теперь будем видеть дорогу!!!). Из незакрытого: У нас умер (окончательно и бесповоротно) один из аккумуляторов. 190 Ач. Очень нужны пару дополнительных (для внешней установки) фар - иногда мы заезжаем в такие %&#ня, что кому то приходится выходить и идти перед машиной с фонарем. Доп. свет помог бы решить эту проблему. Очень хотелось бы найти магнитолу, которая может воспроизводить механические (CD, MP3, флешка) носители: часто не удается поймать никакую радиостанцию, а музыка помогает не заснуть... И нам ОЧЕНЬ НУЖЕН электрик!!! Сами справиться не можем:( (все вышеперечисленное делаем своими силами) Нужна помощь!" - сказано в сообщении волонтеров.
Хочешь помочь?!
Контактные телефоны - 050 157 51 44, 044 581 68 15
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карты ПриватБанк на имя Кнышевич Андрей Александрович
(телефон для связи с Андреем: 096 147 80 08)
гривни 5168757282046483
доллары 4149 4978 1135 1883
евро 5168 7572 6732 0754
рубли 4149 4978 1135 1875
Благотворительный фонд "Воины добра".
Реквизиты:
БО "МБФ "ВОЇНИ ДОБРА"
ЄДРПОУ 39350819
п/р 26007053149199 в ПАТ КБ "Приватбанк"
МФО 321842
Для перечисления денег из других украинских банков:
Наименование банка: Приватбанк
Номер счета: 29244825509100
МФО: 305299
ЕДРПОУ: 14360570
Назначение платежа: пополнение карты № (далее необходимо указать номер карты, которую вы хотите пополнить)
Получатель: Кнышевич Андрей Александрович
ИПН: 2949718534
Для перечисления денег через Western Union, MoneyGram и другие платежные системы:
Получатель - Knyshevych Andrii
1383 9
Материалы по теме: Волонтеры для армии
Волонтеры "Вернись живым" презентовали благотворительный календарь, посвященный ветеранам АТО. ФОТОрепортаж(6)
Волонтеры "Мега-Полиграфа" везут большую партию помощи на Донбасс: нужно помочь закрыть некоторые позиции(9)
Волонтеры "Вернись живым" намерены к Новому году собрать 100 млн грн на нужды АТО(30)
Волонтеры "Вернись живым" выпустили благотворительный календарь, посвященный ветеранам АТО. ФОТОрепортаж(19)
Прошло время ремонта: волонтеры просят помочь с ремонтом автомобиля для АТО(0)
Фонд "Вернись живым" объявляет мобилизацию в "Творческие войска": "Нужны люди, готовые вкладывать собственные знания и умения в приближение нашей победы в этой войне"(19)
Начат сбор средств на "кровомобиль", который будет работать в зоне АТО, - "Народный проект". ФОТО(5)
Ответить
Ответить
Ответить
На автомобиль будем мы, всем миром, собирать , от головокомандувачив долго ждать придется.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить