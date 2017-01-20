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 Волонтеры "Мега-Полиграф" просят помочь в ремонте автомобиля для доставки помощи украинским воинам в зону АТО. ФОТОрепортаж

Волонтерская группа "Мега-Полиграф" просит украинцев помочь с ремонтом машины, которую они используют для доставки помощи украинским воинам в зону АТО.

Об этом говорится в сообщении группы "Мега-Полиграф" на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю вы все хорошо знаете нашу машину. Последние несколько лет она ездит исключительно на восток. Была везде. Отпахала всю линию фронта: от моря и почти до границы. Перевезла сотни тонн грузов в зону АТО. Пришло время очередного обслуживания и ремонта. Технические жидкости и фильтра - уже есть. З/ч для ремонта - тоже. Фары - есть (раньше мы ездили "слепые"; недавно поменяли 1 фару - стали "полуслепыми"; теперь будем видеть дорогу!!!). Из незакрытого: У нас умер (окончательно и бесповоротно) один из аккумуляторов. 190 Ач. Очень нужны пару дополнительных (для внешней установки) фар - иногда мы заезжаем в такие %&#ня, что кому то приходится выходить и идти перед машиной с фонарем. Доп. свет помог бы решить эту проблему. Очень хотелось бы найти магнитолу, которая может воспроизводить механические (CD, MP3, флешка) носители: часто не удается поймать никакую радиостанцию, а музыка помогает не заснуть... И нам ОЧЕНЬ НУЖЕН электрик!!! Сами справиться не можем:( (все вышеперечисленное делаем своими силами) Нужна помощь!" - сказано в сообщении волонтеров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Благодарность измеряется в конкретных сепарах": Волонтеры передали дальномер Newcon украинским воинам на передовой. ФОТО


полиграф мега

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Хочешь помочь?!

Контактные телефоны - 050 157 51 44, 044 581 68 15

Киев, Марка Вовчка 12\14

Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:

Карты ПриватБанк на имя Кнышевич Андрей Александрович

(телефон для связи с Андреем: 096 147 80 08)

гривни 5168757282046483

доллары 4149 4978 1135 1883

евро 5168 7572 6732 0754

рубли 4149 4978 1135 1875

Благотворительный фонд "Воины добра".

Реквизиты:

БО "МБФ "ВОЇНИ ДОБРА"
ЄДРПОУ 39350819
п/р 26007053149199 в ПАТ КБ "Приватбанк"
МФО 321842

Для перечисления денег из других украинских банков:

Наименование банка: Приватбанк

Номер счета: 29244825509100
МФО: 305299
ЕДРПОУ: 14360570
Назначение платежа: пополнение карты № (далее необходимо указать номер карты, которую вы хотите пополнить)
Получатель: Кнышевич Андрей Александрович
ИПН: 2949718534

Для перечисления денег через Western Union, MoneyGram и другие платежные системы:

Получатель - Knyshevych Andrii
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Скрытая Реклама - Коробки пРОШЕН...не сочтите за НЕ уважение к Волонтерам "Мега-Полиграф"
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он им коробками помог. А содержание (помощь) - то уже народ подсуетился.
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Не , пустые коробки это и есть помощь от Рошен.
На автомобиль будем мы, всем миром, собирать , от головокомандувачив долго ждать придется.
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Прелагаю волонтерам опубликовать свои декларации о зароботках и имуществе своем и близких, а то получается что многие уже на этом стали багаче прокуроров.
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Этот "Мега-Полиграф" еще та контора - печатают газету медведчука "Вести" и выступают волонтерами, ибо бабло не пахнет.
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Надо волонтерам завязывать с этим неблагодарным делом. Пусть олигархи во власти попробуют прокормить, одеть, обуть и вооружить армию без их помощи. И тогда посмотрим сколько у них останется желающих в таких скотских условиях служить. Думаю, что немного. И вот когда дела на фронте пойдут совсем плохо, может они наконец-то начнут шевелиться и что-то делать. Волонтеры же сейчас делают им медвежью услугу, выполняя, по сути, функции государственных снабженцев...
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Предлагаю всем у кого доходы в несколько раз превышают прожиточный минимум ввести налог на армию, на законодательном уровне, добровольно с деньгами этот контингент не расстанется, причем чем выше доход тем выше налог,сейчас не скамейки и карусели в парках необходимость , а сила и мощь Украинской армии, пусть обеспечение армии для богатых станет необходимой благотворительностью, учитывая ,что в минобороне тоже "не любят" деньги , обязательный общественный контроль и официальные отчеты куда идут деньги.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВолонтеры "Мега-Полиграф" просят помочь в ремонте автомобиля для доставки помощи украинским воинам в зону АТО. ФОТОрепортаж
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