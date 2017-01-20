 Налоговики на Одесчине задержали незаконную партию сигарет из России. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что по территории области осуществляется транспортировка незаконно ввезенных на территорию Украины табачных изделий. На трассе в Котовском районе был остановлен грузовой автомобиль MAN одного из сервисов почтовой доставки под управлением гражданина Украины.
В результате проведенного осмотра транспортного средства были обнаружены и изъяты почти 12,5 тысячи пачек сигарет производства Российской Федерации без марок акцизного налога установленного образца. Стоимость изъятых сигарет составляет более 370 тысяч гривен.
В случае попадания и реализации изъятых табачных изделий на территории Украины убытки в виде непоступления в бюджет акцизного налога составили бы более 186 тысяч гривен.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению каналов поступления сигарет в страну, а также их владельца.
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