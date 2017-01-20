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Все про:налоги (2297) налоговая милиция (1037) Одесская область (1331) сигареты (495) ГФС (2265)

 Налоговики на Одесчине задержали незаконную партию сигарет из России. ФОТОрепортаж

В Одесской области сотрудники налоговой милиции совместно с пограничниками задержали незаконную партию сигарет стоимостью более 370 тысяч гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что по территории области осуществляется транспортировка незаконно ввезенных на территорию Украины табачных изделий. На трассе в Котовском районе был остановлен грузовой автомобиль MAN одного из сервисов почтовой доставки под управлением гражданина Украины.

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В результате проведенного осмотра транспортного средства были обнаружены и изъяты почти 12,5 тысячи пачек сигарет производства Российской Федерации без марок акцизного налога установленного образца. Стоимость изъятых сигарет составляет более 370 тысяч гривен.


сигареты гфс

сигареты гфс

сигареты гфс

сигареты гфс

В случае попадания и реализации изъятых табачных изделий на территории Украины убытки в виде непоступления в бюджет акцизного налога составили бы более 186 тысяч гривен.

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В настоящее время проводятся мероприятия по установлению каналов поступления сигарет в страну, а также их владельца.
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Совет тем кто курит сигареты произведенные в паРаше....курите кизяки завернутые в газету...так будет еще дешевле..Зачем вы переплачиваете за упаковку..??
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Присудить им скурить все сигареты, можно их с поймаными котрабандистами водки обьединить
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Сволота це, а не "один из сервисов почтовой доставки"! "
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И что они этим задержанием добились, тем что эуропейцы не будут курить дешовые сигареты, и тем что В приграничных районах Закарпатья, люди останутся без дохода, а кушать то хочется каждый день, да и зима на улице
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Одесчине задержали незаконную партию сигарет из России. ФОТОрепортаж
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