 Поддержка Украины со стороны Великобритании остается неизменной, - глава АП Райнин провел встречу с послом Гоф. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Глава АПУ выразил благодарность Великобритании за непоколебимую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, в вопросе сохранения санкций против России в ответ на агрессию, которая продолжается.
Была выражена уверенность в том, что санкции в отношении России должны сохраняться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая возврат Крыма.
Джудит Гоф заверила, что позиция ее страны по поддержке Украинского государства, в частности в рамках Европейского Союза, остается неизменной.
Игорь Райнин отметил вклад Великобритании в подготовку Вооруженных Сил Украины и выразил надежду на продолжение и углубление соответствующего сотрудничества.
Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего, интенсификацию торгово-экономического взаимодействия, а также график контактов на высшем уровне".
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Нужно усилить контролирующую функцию парламента, - Парубий на встрече с послом Великобритании Гоф(31)
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Китай принял на вооружение камуфляж «Сибирь». Перекрасил всю технику, переодел войска и провел парад
Известный русский писатель и бывший советский шпион Виктор Суворов, еще в 1978 году бежавший в Англию, опубликовал анализ расклада сил на Дальнем Востоке и прогноз вероятного развития событий при таком раскладе.
Суворов пишет в материале под заголовком «Отвод войск из Сибири: Дальний Восток Наш»:
- Закон сохранения гласит, что если что-то куда-то прибывает, то оно непременно откуда-то убывает. Сейчас идут сообщения о том, что к границам Украины и вообще в европейскую часть России перебрасываются войска из Сибири, в основном - из Забайкалья.
В совковые времена Забайкалье было напичкано войсками, укрепрайонами и военными базами. Это было вызвано близостью китайской границы и горьким опытом, когда китайцы очень быстро переходили из категории «братьев» в категорию «враги».
Что характерно, советской армии противостояла НОАК, намного хуже оснащенная и имевшая преимущество исключительно в живой силе. Абсолютно все вооружение советской армии опережало более чем на поколение китайское. Тем не менее, Совок очень серьезно относился к возможности конфликта именно на этом участке.
Такое внимание было обусловлено тем, что от Байкала и до Дальнего Востока существовала только одна железная дорога, по которой можно перебрасывать военные грузы. Позже была проложена Байкало-Амурская магистраль, но она была пущена под занавес совка и работала не так, как планировалось, ибо на ее трассе оставалось множество временных сооружений, которые требовали многих лет доводки до ума.
Собственно говоря, Китаю достаточно перерезать эти две нитки железной дороги и все, что восточнее - само упадет в их руки. По здравому разумению, перевооруженная новейшим оружием НОАК (народно-освободительной армии Китая) должна вызывать куда большее беспокойство со стороны России.
Кроме армии, Китай полностью изменил свою приграничную инфраструктуру. Теперь у границы с РФ - разветвленная сеть автомобильных и железных дорог. Любой военный скажет, что часть автодорог имеют ярко выраженный рокадный характер. То есть, Китай уже имеет армию, оснащенную лучше российской, более многочисленную, а приграничные коммуникации подготовлены к возможности маневренной войны.
При таком раскладе РФ просто обязана иметь нечто адекватное со своей стороны границы. На самом деле ситуация прямо противоположная. С развалом совка забайкальская группировка войск была существенно урезана, и оборона этого участка границы стала носить очаговый и эпизодический характер при полном разрушении вменяемой логистики. Все, что осталось, было стянуто в несколько мест и стало удачной мишенью для возможного огневого поражения.
Но теперь происходят еще более показательные события. Даже эти немногочисленные группировки войск выводятся в европейскую часть РФ. Это можно называть как угодно, но то, что граница открывается, не вызывает никаких сомнений.
Бездумное ослабление армии стоило Украине очень многого. Теперь РФ делает ровно то же самое на юго-востоке теперь уже своей страны. На первый взгляд это кажется абсурдом, но ближайшее рассмотрение ситуации дает некоторые ориентиры для ее понимания.
Итак, Сибирь и Дальний Восток РФ переживают самый массовый отток населения за всю историю. Создается положение популяционного вакуума, когда население просто не может существовать автономно, а коммуникации с центром фактически перекрыты. В самом деле, поездка даже из Читы в Москву будет стоить всех сбережений простой семьи, поэтому в центр едут один раз - навсегда. Те, кто остался, вынуждены приспосабливаться и пользоваться тем, что есть на месте.
А на месте оказывается весь товар уже китайского производства. Поездки в Китай становятся вполне доступными по цене и комфортными по исполнению. Мало того, перелет до Москвы из китайских аэропортов вдвое, а то и втрое дешевле прямого из той же Читы или Хабаровска!
Люди завязывают коммерческие отношения с китайцами и даже ездят туда отдыхать, а многие уже купили там себе жилье и отправили детей на учебу не в Москву или Питер, а в Китай. Понятно, что при таком раскладе, очень многие уже сейчас могут общаться на мандарине.
И еще важный момент. Сравнение китайской системы государственной власти и российской приводит к однозначному выводу - с российской властью жить нельзя. Так что люди уже ассимилированы в китайский образ жизни.
С другой стороны, Россия демонстрирует полную импотенцию в вопросе развития этого региона. Фиаско «Силы Сибири» говорит о том, что Россия уже не в силах вести эффективную торговлю богатствами Сибири даже в топовых позициях. Мало того, уже понятно бессилие метрополии просто что-то там добывать и доводить до ума.
Это говорит о том, что Россия уже утратила способность эффективного хозяйствования и управления этим регионом. Это - объективная реальность и что-то изменить уже невозможно ибо денег на это нет, а привлечь инвестиции на приемлемых условиях - невозможно, ибо нормальный инвестор в Путинскую Россию уже никогда не пойдет. Но туда пошел Китай.
Причем, пошел так, как никакой другой инвестор пойти просто не смог бы. Китай взял в концессию на 50 лет гигантские по площади территории, которые, в частности, пересекают упомянутые выше ветки ЖД. Причем, на этих территориях приостанавливается действие конституции РФ.
Кроме того, Китай настоял на том, что осваивать эти территории будут китайские предприятия и китайские граждане, которые получают свободный и неограниченный доступ к этим территориям.
Любой студент юрфака первого года, изучающий курс конституционного права, четко скажет, что речь идет об утрате суверенитета над частью территории РФ. Как мы отмечали выше, это отсекает весь Дальний Восток от Центра. Теперь эти коммуникации находятся в руках китайцев. То есть, над частью территории суверенитет уже утерян, а остальная часть утеряет его в ближайшее время и население к этому уже готово, а многие даже хотят уйти в Китай.
Фактически, Китай повторяет совковый фокус с Калининградом (Кенигсбергом), который был оккупирован сроком на 50 лет. Как известно, союзники вывели свои войска из Германии еще в 90-х ибо срок оккупации вышел, а Россия так и сидит на месте. Теперь Китай сделал ту же самую подачу и даже если РФ просуществует 49 лет, то выставить оттуда Китай уже не получится. Но все будет проще.
Путин, понимая тот факт, что Россия уже просто не может содержать Дальний Восток и бОльшую часть Сибири, завтра или послезавтра все равно ее утратит. Если это неизбежно, то надо это сделать с прибылью. С учетом того, что официальные концессионные платежи вызывают смех до слез, то становится очевидным факт оплаты сделки по-черному, лично нескольким должностным лицам России. Понятно, что берут по чину и самый жирный куш достался лично Путину.
Отметим, что пробные камешки по передаче островов и небольших участков земли Китаю, были брошены еще лет 10 назад. Всего несколько человек возмутились этому делу, остальные же аплодировали стоя. Концессия - второй, но отнюдь не последний шаг. Следующим номером программы будет аннексия Дальнего Востока.
Китайцы - специалисты в применении принципа «мягкой силы», а потому вполне допускают, что внешне крепкий режим Путина может рухнуть в один день под влиянием совсем внезапных обстоятельств. Они понимают, что к власти могут придти люди, которые объявят все путинские сделки изменой и попытаются вернуть отданные Китаю земли.
Предвидя эту возможность, Китай поставил условие Путину о демилитаризации территории, подлежащей аннексии. У Путина нет выбора. Единственное место, куда он может уйти в случае переворота - Китай, поэтому он обязан выполнить требования Пекина.
Таким образом, и без того обескровленное Забайкалье прямо на наших глазах проходит стадию тотальной демилитаризации с полным выводом войск России за тысячи километров под любым предлогом, чтобы сами военные не спохватились или кто-то не уличил Путина в измене. Так что Путин скоро получит еще один всемирный титул. До этого он обладал первенством в номинации - крупнейший в истории распильщик бюджета, где оставил позади как знаменитых казнокрадов, так и просто самых богатых людей.
Свои нажитые непосильным трудом $ 250 млрд сделали Путина недосягаемым для всех. Теперь же он готовится стать правителем, который за мзду слил самую большую территорию своей страны.
Если площадь, ушедшая Китаю, окажется больше Аляски, то Россия может гордиться своим выдающимся сыном. Такого разностороннего таланта история еще не знала!
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