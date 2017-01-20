 В Николаеве перекрыт международный канал поставки наркотиков, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали "посылки" и переправляли их своим подельникам в Российскую Федерацию.
Оперативники спецслужбы задержали наркоконтрабандистов во время получения ими почтового отправления с 420 граммами кокаина из Южной Америки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия".
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