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Все про:наркотики (1232) Николаев (1184) СБУ (13032)

 В Николаеве перекрыт международный канал поставки наркотиков, - СБУ. ФОТОрепортаж

Канал контрабанды кокаина из одной из стран Южной Америки ликвидировала в Николаеве Служба безопасности Украины совместно с правоохранителями Федеративной Республики Германии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали "посылки" и переправляли их своим подельникам в Российскую Федерацию.

Оперативники спецслужбы задержали наркоконтрабандистов во время получения ими почтового отправления с 420 граммами кокаина из Южной Америки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия".

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