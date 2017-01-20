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 Пограничники обнаружили в "Жулянах" комплектующие к ПТРК и авиационной технике, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В пункте пропуска "Жуляны" пограничники обнаружили в багажном отделении самолета, который осуществлял рейс в Иран, комплектующие к ПТРК и авиационной технике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"Вчера в пункте пропуска "Жуляны" во время осмотра багажного отделения самолета, совершавшего рейс в Иран, внимание пограничного наряда привлекли 17 ящиков с грузом, на которые не было никаких товаросопроводительных документов и не были внесены в бортовой журнал судна", - сказано в сообщении.

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По словам экипажа, ящики, якобы, содержат ремонтный комплект для самолета и не учтены в бортовом журнале по невнимательности. В то же время пограничники совместно с представителями таможни все-таки проверили их содержимое.

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В результате, во время общего осмотра в 3 ящиках обнаружены комплектующие, которые, скорее всего, относятся к составляющим противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот". В остальных ящиках находились комплектующие к самолетам.

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Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Отмечается, что в настоящее время продолжается экспертиза оборудования. По факту обнаружения предметов военного назначения направлено уведомление в СБУ по регистрации в Едином реестре досудебных расследований признаков преступлений, предусмотренных ст. 201 УК Украины (контрабанда) и ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Как сообщалось ранее, в американском штате Флорида суд приговорил гражданина Украины и россиянина к 25 годам тюремного заключения за попытку ввезти в страну 370 килограммов кокаина.



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ОАО «Концерн «Калашников» готов сдать контракт на производство управляемых ракет «Вихрь­1» в году, сообщил журналистам гендиректор концерна Алексей Криворучко во вторник. «Был ряд трудностей, сейчас они решаются. У меня нет сомнений, что в этом году будем контракт сдавать», - сказал А.Криворучко Ижевский оружейный концерн «Калашников» преодолел сложности с госконтрактом на изготовление управляемых ракет «Вихрь­1″ и в ближайшее время приступит к серийной сборке. Об этом сообщил 30 сентября журналистам генеральный директор предприятия Алексей Криворучко. «Были, действительно, сложности. Они были связаны с тем, что эта ракета все­таки серийно никогда не производилась. Были вопросы с импортозамещением, но на сегодня они все решены. Испытания закончены, и мы в ближайшее время уже приступаем к серийной сборке», - отметил Криворучко. Гендиректор «Калашникова» подчеркнул, что «контракт по «Вихрям» не вызывает опасений с технической точки зрения». Он не стал называть дату выполнения контракта, отметив, что она будет определена совместно с Минобороны России. «Сейчас уже идет формальное документальное завершени
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничники обнаружили в "Жулянах" комплектующие к ПТРК и авиационной технике, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
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