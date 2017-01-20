 Пограничники обнаружили в "Жулянах" комплектующие к ПТРК и авиационной технике, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.
"Вчера в пункте пропуска "Жуляны" во время осмотра багажного отделения самолета, совершавшего рейс в Иран, внимание пограничного наряда привлекли 17 ящиков с грузом, на которые не было никаких товаросопроводительных документов и не были внесены в бортовой журнал судна", - сказано в сообщении.
По словам экипажа, ящики, якобы, содержат ремонтный комплект для самолета и не учтены в бортовом журнале по невнимательности. В то же время пограничники совместно с представителями таможни все-таки проверили их содержимое.
В результате, во время общего осмотра в 3 ящиках обнаружены комплектующие, которые, скорее всего, относятся к составляющим противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот". В остальных ящиках находились комплектующие к самолетам.
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы
Отмечается, что в настоящее время продолжается экспертиза оборудования. По факту обнаружения предметов военного назначения направлено уведомление в СБУ по регистрации в Едином реестре досудебных расследований признаков преступлений, предусмотренных ст. 201 УК Украины (контрабанда) и ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).
Как сообщалось ранее, в американском штате Флорида суд приговорил гражданина Украины и россиянина к 25 годам тюремного заключения за попытку ввезти в страну 370 килограммов кокаина.
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