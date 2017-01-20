 "Осетры пережили динозавров, и могут не пережить нашу судебную систему", - координатор волонтеров WWF в Украине Плыга о судах над браконьерами. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал координатор волонтеров WWF в Украине Андрей Плыга, передает Цензор.НЕТ.
"Похоже, наши осетры обречены (21 декабря в новостях прогремело фото убитой браконьерами почти 2-метровой белуги. Будет ли кто-то за нее наказан? Уверен, что нет. Я здесь просмотрел в реестре судебных решений последние решения по осетровым", - заявил он
"1) Незаконно ловишь рыбу с использованием всего лишь 2000 (двух тысяч!) крючков? У тебя изымают две белуги и восемь российских осетров, вместе с двумя ящиками крючков? Следователь обращается в суд с ходатайством арестовать браконьерскую лодку, пока идет следствие? "Учитывая вышеизложенное, не вижу оснований для удовлетворения внесенного следователем ходатайства" (Следственный судья Очаковского горрайонного суда Николаевской области Казанли Л.И.).
2) Продают на рынке 3 вяленых осетра, понятно, что браконьерского происхождения? Штраф составляет 48000-110000 грн за одну особь? "Признать виновным в совершении правонарушения, подвергнуть взысканию в виде штрафа 1700 грн" (Судья Бердянского горрайонного суда Запорожской области Вирченко О.М.)
3) Браконьер с друзьями, ловишь 17 российских осетров, кроме нескольких пиленгасов и калканов? Но вас ловят пограничники и вам начисляют ущерб более миллиона гривен? Следователь ходатайствует о мере пресечения в виде личного обязательства, но "Подозреваемый имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется хорошо, имеет устойчивые социальные связи, не судим, ссылки прокурора в судебном заседании на значительный ущерб, причиненный уголовным правонарушением тоже не является риском в понимании п. 1 ч.1 ст. 177 УПК Украины. При таких обстоятельствах, следственный судья пришел к выводу, что ходатайство следователя не обосновано и не подлежит удовлетворению" (Следственный судья Бердянского горрайонного суда Запорожской области Маринин А.В.)", - привел примеры Плыга.
"Характерно объяснение другого из этой тройки, которому таки выбрали личное обязательство как меру пресечения: "Подозреваемый пояснил, что он не признает подозрение в совершении указанного уголовного преступления, объяснил, что он с ЛИЦО_3 и ЛИЦО_4 просто перегоняли катер и были задержании пограничниками. Происхождение рыбы ему неизвестно". Конечно, неизвестно, просто перегоняли катер. Осетры пережили динозавров, и могут не пережить нашу судебную систему", - резюмировал он.
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https://www.youtube.com/watch?v=52jm1YG_OBM
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Для простых граждан корпорация Рошен наладит выпуск осетров из сои .
Все будут довольны .
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Но калканы! До чего же вкусные.
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Ось ще над чим треба замислитися суспільству. І форумчанам теж.
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Украинские суды настолько суровы, что не хотят знать правды, не нуждаются в доказательствах, решают дела, не читая их, берут цифры с потолка, забывают собственные директивы и безжалостны к беднякам.
Не хотят знать правды
Рассматривается иск о признании права собственности на имущество. Истец ходатайствует об осмотре имущества. Суд осматривать имущество отказывается.
Судебное решение: ИМУЩЕСТВО НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Не нуждаются в доказательствах
Суд первой инстанции принимает решение, которое противоречит всем доказательствам. Одна из сторон подает кассационную жалобу.
Определение кассационного суда: дело решено правильно, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЯ.
Решают дела, не читая их
Суд первой инстанции принимает незаконное решение. Одна из сторон подает кассационную жалобу.
Определение кассационного суда: дело в кассационном суде не рассматривать, СЧИТАТЬ ВИНОВАТЫМ БЕЗ СУДА.
Берут цифры с потолка
Рассматривается иск о возмещении материального ущерба. Поврежденное имущество отсутствует. Заключение эксперта отсутствует.
Судебное решение: ТОЧНЫЙ РАЗМЕР ущерба 53282 грн. 00 коп.
Не терпят формальностей
Рассматривается иск о возмещении ущерба от ДТП. Ответчик правонарушения не совершал, виновным в ДТП по правилам КУАП не признан.
Судебное решение: ВИНОВЕН по правилам ГПК.
Забывают собственные директивы
Суд первой инстанции выносит незаконное решение. Кассационный суд его отменяет, дает указания принять другое решение. Суд первой инстанции указания не выполняет, опять выносит точно такое же незаконное решение. Снова кассационная жалоба.
Определение кассационного суда: дело рассмотрено ПРАВИЛЬНО.
Уважают дисциплину
Иск о признании права собственности на имущество, купленное по гражданско-правовому договору.
Судебное решение: договор не порождает юридические последствия, потому что он не зарегистрирован… МИЛИЦИЕЙ.
Безжалостны к беднякам
Местный олигарх раскопал чужой водопровод, оставил женщину-пенсионерку на зиму в доме без воды. У женщины нет денег на ремонт, она обращается в суд для возмещения ущерба.
Судебное решение: УЩЕРБ НЕ ПРИЧИНЕН, потому что у женщины НЕТ ДЕНЕГ возместить себе ущерб.
Благосклонны к фальшивомонетчикам
Иностранная финансовая организация выпустила долговые расписки. Рассматривается иск о том, чтобы не признавать эти расписки деньгами.
Судебное решение: иностранные расписки - ЗАКОННЫЕ ДЕНЬГИ на территории Украины.
Хотят учредить в стране анархию
Общественная организация постановила взыскать в свою пользу с гражданина деньги. Гражданин обжаловал эти действия в суде.
Судебное решение: общественная организация является ЗАКОННЫМ ОРГАНОМ ВЛАСТИ на территории Украины.
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СМИ пестрят фамилиями судей, выносящих поразительно мягкие приговоры даже отъявленным убийцам. Сотни примеров того, как судьи отбирают чужую недвижимость, пособничают рейдерам и контрабандистам. В то же время судейский корпус Украины безжалостен к рядовым гражданам страны, вынося ничтожно малое число оправдательных приговоров. И жестоко карая тех, кто «заказан» сильными мира сего.
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Выловлен тунец...Длина - 260 см., Вес-288 кг...
Чучело этого тунца по сей день экспонируется в Мариупольском краеведческом музее...
Вот така херня, малята...
Сроки за браконьерство должны стартовать от 10 лет и дальше...
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