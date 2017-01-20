 "Киборги", оборонявшие Донецкий аэропорт, встретились с военнослужащими Львовского гарнизона, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Почтить память павших собратьев - защитников аэропорта, ставших символом стойкости украинских воинов, пришли его защитники: представители львовских десантников старший сержант Александр Машонкин, солдаты Любомир Грынюх, Тарас Колодий и курсант Национальной академии сухопутных войск младший сержант Павел Панченко. С эмоциональным выступлением обратилась к присутствующим заведующая библиотекой Дома офицеров Вера Керечан, которая отметила, что нынешнее поколение стало свидетелем возрождения украинской нации и становления Украинского войска", - рассказали в ведомстве.
"242 дня наши военные обороняли этот объект, все эти дни они писали славную страницу современной украинской военной истории и демонстрировали силу духа в борьбе с коварным врагом", - отметила она.
Во время встречи "киборги" рассказывали о себе, об участии в антитеррористической операции, о жизни после службы в Вооруженных Силах Украины и планах на будущее.
В завершение встречи военный капеллан отец Андрей, который неоднократно бывал в районе проведения АТО с волонтерскими миссиями окропил освященной водой всех присутствующих и пожелал крепкого здоровья, выдержки и мира.
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