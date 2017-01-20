 СБУ обнаружила в зоне АТО российское оружие и боеприпасы. ФОТО

Как отмечают в СБУ, 13 января диверсионная группа террористов пыталась проникнуть на позиции 92-й отдельной механизированной бригады. Украинские бойцы вовремя обнаружили диверсантов и отбили нападение. Уже во время "зачистки" места боевого столкновения сотрудники СБУ обнаружили автоматическое оружие и гранатомет РПГ-7В, которые террористы оставили после побега.
Кроме того на месте происшествия был обнаружен гранатометный выстрел ОГ-7В (маркировка ОГ-7В 11-2-14) и метательный заряд к нему (маркировка ПГ-7ПМ НБЛ-42 10/12-10 2-14-11). "Эти боеприпасы были разработаны АО "Научно-производственное предприятие "Базальт" (главное оборонное предприятие РФ по созданию и поставкам вооружения и боеприпасов для армии РФ) и приняты на вооружение российской армией в 1999 году", - уточнили в СБУ.
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Ну , раз в космосе нельзя , то и размещают , где могут ...
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ПОРА ВЫСТАВКУ В ООН И ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ ДЕЛАТЬ-" Образцы российской гуманитарки"
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· 13 год ·
#22PushupChallenge
DAY 6/22
В липні 2016 року Департамент у справах ветеранів (такий є в США) оприлюднив шокуючий звіт щодо самогубств серед ветеранів в США за 2014 рік. З'ясувалось, що близько 22 ветеранів щодня вчиняли самогубство. Пізніше ця цифра була уточнена і знижена до 20 на добу. За 2014 рік самогубство вчинили 7403 ветерани армії США...
Але цифра 22 запам'яталась і задля суспільного усвідомлення проблеми попередження самогубств серед ветеранів народився флешмоб 22PuchupChallenge. В якому люди віджимаються на камеру 22 рази протягом 22 днів та передають естафету своїм друзям. Флешмоб швидко перекинувся через океан і дійшов до нас, хоча історія його виникнення відома не багатьом.
Ми лише почали стикатися з цими проблемами. Треба пам'ятати, що пік прояву ПТСР припадає на восьмий рік після травмуючого досвіду. Тому ми ще навіть не усвідомлюємо глибину цієї проблеми.
Передаю привіт всім друзям-ветеранам, та особисто буду радий бачити відео від Asher Joseph Cherkaskyi.
P.S. Вибачте, за готельну якість. Показати більше...
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До сьогоднішнього дня сумнівався, що сбушники стоять на нулю і ходять на зачистки...
Прошу тих, хто пройшов війну підтвердити, або спростувати мої сумніви.
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