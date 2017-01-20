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Все про:боеприпасы (819) оружие (3548) СБУ (13028) терроризм (19680) Донбасс (11956)

 СБУ обнаружила в зоне АТО российское оружие и боеприпасы. ФОТО

Находку обнаружили в ходе "зачистки" территории после нападения ДРГ боевиков.

Служба безопасности Украины в очередной раз обнаружила в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) оружие и боеприпасы российского производства, передает Цензор.НЕТ . Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечают в СБУ, 13 января диверсионная группа террористов пыталась проникнуть на позиции 92-й отдельной механизированной бригады. Украинские бойцы вовремя обнаружили диверсантов и отбили нападение. Уже во время "зачистки" места боевого столкновения сотрудники СБУ обнаружили автоматическое оружие и гранатомет РПГ-7В, которые террористы оставили после побега.

оружие

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оружие

Кроме того на месте происшествия был обнаружен гранатометный выстрел ОГ-7В (маркировка ОГ-7В 11-2-14) и метательный заряд к нему (маркировка ПГ-7ПМ НБЛ-42 10/12-10 2-14-11). "Эти боеприпасы были разработаны АО "Научно-производственное предприятие "Базальт" (главное оборонное предприятие РФ по созданию и поставкам вооружения и боеприпасов для армии РФ) и приняты на вооружение российской армией в 1999 году", - уточнили в СБУ.

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Це мабуть та гуманітарка, про яку вчора піськов розказував..
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цифра в круге это партия или год? 14 я так понял шифр завода
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Можно подумать, что в украинской армии автоматы другие
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Тут на днях прошла новость , что Захараст и Плотва договорились о взаимном запрете на размещение оружия в космосе .
Ну , раз в космосе нельзя , то и размещают , где могут ...
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Они списаны со склада и уволены из космических сил еще в прошлом году ..
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Та брехня! Они там три года стреляют из домашних самострелов! Млин, делают украинцев идиотами на весь мир!
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Ключевое слово " российское".
ПОРА ВЫСТАВКУ В ООН И ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ ДЕЛАТЬ-" Образцы российской гуманитарки"
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Ну и отправьте эти боеприпасы уродам в Лугандон своим ходом.
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Максим Музика
· 13 год ·

#22PushupChallenge
DAY 6/22
В липні 2016 року Департамент у справах ветеранів (такий є в США) оприлюднив шокуючий звіт щодо самогубств серед ветеранів в США за 2014 рік. З'ясувалось, що близько 22 ветеранів щодня вчиняли самогубство. Пізніше ця цифра була уточнена і знижена до 20 на добу. За 2014 рік самогубство вчинили 7403 ветерани армії США...

Але цифра 22 запам'яталась і задля суспільного усвідомлення проблеми попередження самогубств серед ветеранів народився флешмоб 22PuchupChallenge. В якому люди віджимаються на камеру 22 рази протягом 22 днів та передають естафету своїм друзям. Флешмоб швидко перекинувся через океан і дійшов до нас, хоча історія його виникнення відома не багатьом.
Ми лише почали стикатися з цими проблемами. Треба пам'ятати, що пік прояву ПТСР припадає на восьмий рік після травмуючого досвіду. Тому ми ще навіть не усвідомлюємо глибину цієї проблеми.
Передаю привіт всім друзям-ветеранам, та особисто буду радий бачити відео від Asher Joseph Cherkaskyi.
P.S. Вибачте, за готельну якість. Показати більше...
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в статті написано що після відбиття атаки диверсантів на зачистку пішли сбушники...
До сьогоднішнього дня сумнівався, що сбушники стоять на нулю і ходять на зачистки...
Прошу тих, хто пройшов війну підтвердити, або спростувати мої сумніви.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ обнаружила в зоне АТО российское оружие и боеприпасы. ФОТО
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