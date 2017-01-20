 Задержанный на взятке и. о. заместителя начальника Львовской таможни Борисов требовал от подчиненных неправомерную выгоду за содействие в получении должностей, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом в ДЗЭ рассказали в эксклюзивном комментарии Цензор.НЕТ.
По информации правоохранителей, Борисов требовал от подчиненных неправомерную выгоду за содействие в оставлении их на должностях в процессе реформирования таможни. При этом он приобщил к коррупционной схеме старшего инспектора отдела контрабанды этой же таможни в качестве посредника.
"Задержали и.о. заместителя начальника Львовской таможни в служебном кабинете. Он получил от сотрудника отдела этого подразделения 34 тысячи гривен и 4 тысячи долларов США. Кроме того, дома у посредника было обнаружено еще 10 тысяч долларов США, которые он должен был передать таможеннику", - сообщила спикер Департамента Наталья Калиновская.
В настоящее время оперативники Управления защиты экономики Нацполиции во Львовской области и следователи военной прокуратуры Львовского гарнизона Западного региона устанавливают других должностных лиц, которые могут быть причастны к данной коррупционной схеме.
Чиновник задержан в порядке ст.208 УПК Украины.
Борисов был назначен на должность временно исполняющего обязанности заместителя начальника Львовской таможни 12 декабря 2016 года. Срок его полномочий истекает сегодня, 20 января.
Цензор.НЕТ сообщал, что на взятке задержан временно исполняющий обязанности заместителя начальника Львовской таможни ГФС Юрий Борисов.
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Борисов что, исполнял таможню?
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