 Задержанный на взятке и. о. заместителя начальника Львовской таможни Борисов требовал от подчиненных неправомерную выгоду за содействие в получении должностей, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом в ДЗЭ рассказали в эксклюзивном комментарии Цензор.НЕТ. По информации правоохранителей, Борисов требовал от подчиненных неправомерную выгоду за содействие в оставлении их на должностях в процессе реформирования таможни. При этом он приобщил к коррупционной схеме старшего инспектора отдела контрабанды этой же таможни в качестве посредника.

В ходе открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК был задокументирован факт вымогательства и получения взятки."Задержали и.о. заместителя начальника Львовской таможни в служебном кабинете. Он получил от сотрудника отдела этого подразделения 34 тысячи гривен и 4 тысячи долларов США. Кроме того, дома у посредника было обнаружено еще 10 тысяч долларов США, которые он должен был передать таможеннику", - сообщила спикер Департамента Наталья Калиновская.

Кроме того, у посредника также были изъяли еще 1600 долларов США.В настоящее время оперативники Управления защиты экономики Нацполиции во Львовской области и следователи военной прокуратуры Львовского гарнизона Западного региона устанавливают других должностных лиц, которые могут быть причастны к данной коррупционной схеме.Чиновник задержан в порядке ст.208 УПК Украины.Борисов был назначен на должность временно исполняющего обязанности заместителя начальника Львовской таможни 12 декабря 2016 года. Срок его полномочий истекает сегодня, 20 января.