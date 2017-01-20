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 Набережная оккупированного Симеиза обваливается и покрывается ямами. ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму разрушается набережная в поселке Симеиз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Первый обвал здесь произошел осенью 2015 года. В прошлом году крымские "чиновники" обещали выделить на ремонт набережной 20 миллионов рублей, однако работы так и не начались. Нынешней зимой состояние набережной ухудшилось и теперь это место стало просто опасным для жизни.

крым

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Состояние пляжных территорий в текущем купальном сезоне было неудовлетворительным", - крымский оккупант Черняк

крым

крым

крым

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В Сімеїзі живе досі мій приятель. До окупації мав нормальну роботу життеррадісним був. Тепер депресія.
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Но вєдь рюські ізик тєпєрь нє запрєщають? Шо ще треба для щасливого життя.
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Отвоюем восстановим. А пока посмотите вот это..
УАГАН!!!!))

Ватная личинка Александр Демичев

https://www.youtube.com/watch?v=VQ7XYjb0EBE
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Москалі знають, що Крим доведеться повертати Україні, тому й нічого не ремонтують.
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да и куй с ним. Нужно уже смириться что крым мы вернем только тогда когда он прийдет в состояние 54-го года.
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Это все хунта виновата, всегда кто то будет виноват.
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Так молебен о туристах вместо ремонта проведут и достаточно.
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Да я после такой барышни пол ночи уснуть не смогу. Ну не такой я гурман, как кацапские самцы)
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Не барышня, а БОЯРышня! Красоту не пропьешь! Лишняя хромосома на глаза давит.
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Лас- Крымос пролетел, как.., ну вообщем пролетел.. Ну есть и плюсы. Можно Голливуду для съемок натуры постаппокалипсиса пляжи сдавать.
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Шас вся расция на больничку для куйла работает, не до этого.
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Ну и правильно. Потом он на них работать будет. Чтоб их вылечить. Всё по-чесноку.
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НАТА наступает, это "самовыкапывающиеся окопы"!
"Сколковская" нанатихналогия!
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ну чему удивляться?. все знали что крым пойдет по пути абхазии. все развалится. все ждали. все напророчили.
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Последний раз видел эти места в 2012-ом, остановились между Кацивели и Семеизом. Росли как грибы отели, 10-е сентября битком туристов, Ялта и пригороды ждут фестивали, всяческие бизнес-тусовки и прочие пафосные и не совсем мероприятия... Чахли при хохлах, мучились... другое дело теперь, хорошая военная база будет.
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Как там Медведев говорил. "При Украине было так красиво и ухожено"
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Цензор.НЕТФотоОбществоНабережная оккупированного Симеиза обваливается и покрывается ямами. ФОТОрепортаж
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