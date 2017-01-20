 Набережная оккупированного Симеиза обваливается и покрывается ямами. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Первый обвал здесь произошел осенью 2015 года. В прошлом году крымские "чиновники" обещали выделить на ремонт набережной 20 миллионов рублей, однако работы так и не начались. Нынешней зимой состояние набережной ухудшилось и теперь это место стало просто опасным для жизни.
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УАГАН!!!!))
Ватная личинка Александр Демичев
https://www.youtube.com/watch?v=VQ7XYjb0EBE
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"Сколковская" нанатихналогия!
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