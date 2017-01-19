 Судья и адвокат попались на взятке в 3 тысячи долларов в Кропивницком, - Луценко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"ГСУ ГПУ совместно с управлением СБУ разоблачило судью райсуда г.Кропивницкий в получении взятки за вынесение условного приговора и адвоката, который принимал участие в деле и через которого передавались деньги судье", - написал Луценко в четверг вечером.
Он указал, что общая сумма полученной взятки составила 3 тыс. долларов.
Отметим, ранее о задержании судьи в Кропивницком сообщила пресс-служба СБУ.
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Отпустят под залог $2 тыс., как обычно.
За что я на Майдане стоял? Какого хера???
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19.01.2017
Традиційне хрещенське купання у джерелі святого Даниїла в Кропивницькому сьогодні було зіпсоване музичною ініціативою церковників Української православної церкви Московського патріархату, інформує "Златопіль".
Близько 10 ранку, коли біля джерела зібралось близько сотні кропивничан, на зміну традиційнихх церковних хорів з динаміків музичної системи зазвучала пісня на музику радянського маршу «Прощання слов'янки». Слова пісні викликали цілком зрозуміле обурення городян.
«Ждут победы России святые,
Отзовись, православная рать!
Где Илья твой, и где твой Добрыня?
Сыновей кличет Родина-мать!
Под хоругвии встанем мы все,
Крестным ходом с молитвой пойдем.
За российское правое дело
Кровь мы русскую честно прольем.»
З вимогою вимкнути пісню до церковників звернулось одразу з десяток чоловіків, на що почули у відповідь проповідь про мир в усьому світі і єдність українського та російського народів. Пісню, однак, було вимкнено.
Від фізичного вирішення конфліктної ситуації, судячи з усього, служителів Московскього патріархату врятував святковий настрій кропивничан та більш спокійні віряни, що умовляннями втримали чоловіків від продовження "діалогу" з церковниками.
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...
Глупость, безумство, повторы,
Скажут, что ждать впереди.
Будут обманывать воры -
Даже гадать не ходи.
Вечный преступнику праздник
И без конца благодать,
Если судья соучастник,
То на Законы плевать.
Зло, без лихих наказаний,
Ширится, пухнет, растет.
Что там за буря в стакане?
Чем недоволен народ?...
(полностью: Торжество безумства )
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http://kerch.fm/2017/01/18/krymchanam-predlagayut-ignorirovat-torgovye-seti-s-vysokimi-cenami-na-produkty.html
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