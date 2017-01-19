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Все про:взятка (3251) Кропивницкий (Кировоград) (356) Луценко (6315) судья (1657)

 Судья и адвокат попались на взятке в 3 тысячи долларов в Кропивницком, - Луценко. ФОТО

Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины совместно со Службой безопасности Украины уличили во взяточничестве адвоката и судью районного суда г.Кропивницкий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"ГСУ ГПУ совместно с управлением СБУ разоблачило судью райсуда г.Кропивницкий в получении взятки за вынесение условного приговора и адвоката, который принимал участие в деле и через которого передавались деньги судье", - написал Луценко в четверг вечером.

Он указал, что общая сумма полученной взятки составила 3 тыс. долларов.

Отметим, ранее о задержании судьи в Кропивницком сообщила пресс-служба СБУ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сотрудники Запорожской прокуратуры задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков, - Луценко. ВИДЕО камер наблюдения+ ФОТО

взятка

взятка

взятка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судья Хозяйственного суда Киева задержан на взятке в 16 тыс. долл, - Луценко. ФОТО
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Размер взятки оскорбил ГПУ. Виновные будут покараны.
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я тебя понимаю кацап,тебе неприятно видеть что в "фашистской" Украине таких сволочей ловят и сажают,а в поднимающейся с колен скрепной расиюшке такие спокойно себе вороуют и ничего не бояться,режим пупкина такое поведение одобряет
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Гы-гы-гы! Покажи хоть одного посаженного из тысяч "пойманных". Тупым порохоботам крыть то и нечем)
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> Судья и адвокат попались на взятке в $3 тыс.

Отпустят под залог $2 тыс., как обычно.
За что я на Майдане стоял? Какого хера???
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отрадно, что суммы взяток постепенно снижаются, просто скоро они будут соизмеримы с минималкой.
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Избавляются от чужаков и освобождают места для молодой поросли чертополоха.
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У Кропивницькому Московський патріархат зустрів Водохреща піснею «Ждут победы России святые»
19.01.2017
Традиційне хрещенське купання у джерелі святого Даниїла в Кропивницькому сьогодні було зіпсоване музичною ініціативою церковників Української православної церкви Московського патріархату, інформує "Златопіль".

Близько 10 ранку, коли біля джерела зібралось близько сотні кропивничан, на зміну традиційнихх церковних хорів з динаміків музичної системи зазвучала пісня на музику радянського маршу «Прощання слов'янки». Слова пісні викликали цілком зрозуміле обурення городян.
«Ждут победы России святые,
Отзовись, православная рать!
Где Илья твой, и где твой Добрыня?
Сыновей кличет Родина-мать!
Под хоругвии встанем мы все,
Крестным ходом с молитвой пойдем.
За российское правое дело
Кровь мы русскую честно прольем.»

З вимогою вимкнути пісню до церковників звернулось одразу з десяток чоловіків, на що почули у відповідь проповідь про мир в усьому світі і єдність українського та російського народів. Пісню, однак, було вимкнено.

Від фізичного вирішення конфліктної ситуації, судячи з усього, служителів Московскього патріархату врятував святковий настрій кропивничан та більш спокійні віряни, що умовляннями втримали чоловіків від продовження "діалогу" з церковниками.


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А що у пісні було не так? Де там було приниження українцев? Гидота сидить на Банковій - не розумієте?
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Ключевое слово "поймали"!) Следующие пару дней их будут ДОИТЬ и... угадайте что дальше?
...
Глупость, безумство, повторы,
Скажут, что ждать впереди.
Будут обманывать воры -
Даже гадать не ходи.
Вечный преступнику праздник
И без конца благодать,
Если судья соучастник,
То на Законы плевать.
Зло, без лихих наказаний,
Ширится, пухнет, растет.
Что там за буря в стакане?
Чем недоволен народ?...
(полностью: Торжество безумства )

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Стрим с того как сейчас в Киеве МВД бьет Правый сектор есть?
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Крымчанам предлагают игнорировать торговые сети с высокими ценами на продукты

http://kerch.fm/2017/01/18/krymchanam-predlagayut-ignorirovat-torgovye-seti-s-vysokimi-cenami-na-produkty.html
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСудья и адвокат попались на взятке в 3 тысячи долларов в Кропивницком, - Луценко. ФОТО
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