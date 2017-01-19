 Порошенко призвал Генсека ООН Гуттереша уделять больше внимание ситуации с правами человека на оккупированных территориях Украины. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.
Порошенко поздравил Гутерреша с избранием на должность Генерального секретаря ООН и выразил надежду, что на этом посту он будет отстаивать базовые цели и принципы Устава ООН, прежде всего уважение к территориальной целостности и суверенитета независимых государств.
Собеседники обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ООН, в том числе с учетом членства Украины в Совете Безопасности, а также скоординировали позиции накануне председательства Украины в Совете безопасности ООН в феврале 2017 года.
Президент призвал Генсека ООН обратить большее внимание на нарушения прав человека в оккупированных Крыму и Донбассе, а также сообщил о подаче иска против России в Международный суд ООН.
Порошенко пригласил Генерального секретаря ООН осуществить визит в Украину.
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Зараз послухаю.
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Порох накінець визнав ФАКТ ВІЙНИ з РАШКОЮ і мабудь завтра зробить ТЕ ЩО ПОВИНЕН БУВ ЗРОБИТИ ВЖЕ МАЙЖЕ ТРИ РОКИ НАЗАД-
обявить ВІЙСЬКОВИЙ СТАН, визнає НЕЗАКОНИМИ ВСІ БІЗНЕСА КАЦАПІВ В УКРАЇНІ , включаючи і гігогішиа, закриє всі кацапські банки , і так ПО СПИСКУ .... А не буде РУКОЮ МАСКВИ , котра спускає на тормозах всі ПРОЦЕСИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ ...
Накінець ПОЦ став УКРАЇНЦЕМ... хоча побачим....
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