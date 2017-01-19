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Все про:Давос (258) ООН (1871) переговоры (3045) Порошенко (10433) Гутерреш (16) Гутерриш Антониу (5)

 Порошенко призвал Генсека ООН Гуттереша уделять больше внимание ситуации с правами человека на оккупированных территориях Украины. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерреша.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

Порошенко поздравил Гутерреша с избранием на должность Генерального секретаря ООН и выразил надежду, что на этом посту он будет отстаивать базовые цели и принципы Устава ООН, прежде всего уважение к территориальной целостности и суверенитета независимых государств.

порошенко

Собеседники обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ООН, в том числе с учетом членства Украины в Совете Безопасности, а также скоординировали позиции накануне председательства Украины в Совете безопасности ООН в феврале 2017 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Португалец Антониу Гутерриш 1 января вступил в должность нового Генсека ООН. ФОТО

Президент призвал Генсека ООН обратить большее внимание на нарушения прав человека в оккупированных Крыму и Донбассе, а также сообщил о подаче иска против России в Международный суд ООН.

Порошенко пригласил Генерального секретаря ООН осуществить визит в Украину.

Читайте: Порошенко поблагодарил Шульца за поддержку Украины во время президентства в Европарламенте. ФОТО

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та чому ж ето жє ПАБІДІЩЕ .
Порох накінець визнав ФАКТ ВІЙНИ з РАШКОЮ і мабудь завтра зробить ТЕ ЩО ПОВИНЕН БУВ ЗРОБИТИ ВЖЕ МАЙЖЕ ТРИ РОКИ НАЗАД-
обявить ВІЙСЬКОВИЙ СТАН, визнає НЕЗАКОНИМИ ВСІ БІЗНЕСА КАЦАПІВ В УКРАЇНІ , включаючи і гігогішиа, закриє всі кацапські банки , і так ПО СПИСКУ .... А не буде РУКОЮ МАСКВИ , котра спускає на тормозах всі ПРОЦЕСИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ ...
Накінець ПОЦ став УКРАЇНЦЕМ... хоча побачим....
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Да уж ! Так зайди на любой форум. Зрада через край ,даже в прогнозе погоды.
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Звичайно. Саме прізвище Порошенка для ботів як команда ;Фас!;
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а навіщо Порошенко бруднити? він і сам пречудово з цим справляється...
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Брате , нормальні люди з тобою згодні на всі 100% , а ненормальні...а то їхня головна біль.
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А что в твоем понимании НОРМАЛЬНА людина? Это которая в постоянном депресняке и поливает грязью вокруг на каждом форуме?
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Ні-в такій важливій справі без "помічників" не обійдеться.
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кум рулює я газую летимо-кум в канаві я у ямі лежимо.....
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Канешна. Он же договаривается ,чтобы ларек РОШЕН открыть в здании ООН.
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ООН, это организация, которая деградировала, подобно Лиге Наций.
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Тактика - затягивания войны с использованием крошечных потуг,могут запросто привести его на второй срок. Выглядит это как в мультике " Золотая антилопа" ,- мальчик ! - Я щедро вознагражу тебя ! - Я дарю тебе жизнь ! ))
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пропонуй альтернативу.Зможеш вибити російські війська з Криму?
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П. Порошенко - почти, все правильно сказал. Но ООН - будет следовать нашим действиям. Время - "праздников" - закончилось. Наступает рутина - 2017 года. Значимы - будут действия и деяния. Время пустых слов - закончены.
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Даже мысль сформулировать не можешь правильно,тупица )) Вонючка-ватник безграмотный.
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Порошенко: так, кого я ещё сегодня не призывал?..

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Эта новоизбранная Гутиера, будет жать руку ху%лу с таким же усердием и энтузиазмом, как и гидранту. От этих бездельнков всё одно толку никакого, всё, что толковое туда подается, всё кацапы блокируют, а содержать эту кодлу каждый год нужно.
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пэтя... не призывай... ДЕЛАЙ! позор Украины... шоб тебе твои миллиарды стали поперек горла...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко призвал Генсека ООН Гуттереша уделять больше внимание ситуации с правами человека на оккупированных территориях Украины. ФОТО
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