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 Группа из восьми человек, воровавших нефтепродукты из нефтепровода, задержана на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Сотрудники управления защиты экономики во Львовской области Национальной полиции совместно с военной прокуратурой Западного региона и спецназовцами КОРД разоблачили преступную группу, участники которой организовали схему хищения нефтепродуктов из нефтепровода.

Как рассказали "Цензор. НЕТ" в Департаменте защиты экономики Нацполиции, возле села Ивановка Ривненской области злоумышленники осуществили незаконную врезку в магистральный нефтепровод.

На глубине около полуметра участники преступной группы проложили замаскированный отвод длиной около четырех километров, который вел в ангар бывшего сельскохозяйственного предприятия. В ангаре проводился незаконный отбор нефтепродуктов, которые разливались в грузовой транспорт.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На границе с Россией в Луганской области выявлен подпольный трубопровод. ФОТОрепортаж

По состоянию на текущий момент, установлена причастность восьми человек к преступной группе, в том числе бывшего начальника управления уголовного розыска одного из райотделов области.

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Во время попытки хищения очередной партии нефтепродуктов злоумышленники были задержаны. В частности, на выезде из ангара был задержан грузовик, в цистерне которого находилось 18 тонн нефтепродуктов, второй грузовик был задержан в самом ангаре, где происходила его загрузка.

В дальнейшем было установлено месторасположение перевалочной базы, которая располагалась в поселке Млинов (Ривненская область). На территории базы был задержан еще один автомобиль с 16 тоннами нефтепродуктов. Всего было обнаружено и изъято 34 тонны указанной продукции.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 185 (кража с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, или причинившая значительный ущерб потерпевшему) УК.

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Сейчас устанавливается сеть сбыта похищенных нефтепродуктов, места их хранения, а также другие участники группы.

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