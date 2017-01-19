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Все про:Пашинский (481) Портнов (350) стрельба (2119)

 Участник инцидента с Пашинским Химикус ранее привлекался к уголовной ответственности. ДОКУМЕНТ

Участник инцидента с нардепом Сергеем Пашинским (фракция "Народный фронт") Вячеслав Химикус в прошлом привлекался к ответственности за избиение собственной жены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Станислав Речинский на ОРД.

Смотрите также: "Химикусу нужно срочно предоставить государственную охрану", - Геращенко написал в ГПУ соответствующее обращение. ДОКУМЕНТ

"Андрей Портнов умеет выбирать «подзащитных». То им был дважды судимый «Хам» Янукович, теперь подзащитным стал хулиган-алкоголик. Химикус оказался не менее одиозным кадром с большой криминальной и полукриминальной историей. Как говорят, родственные души нашли друг друга. Ко мне попала справка, которая красноречиво свидетельствует о том, кого встретил нардеп вечером на проселочной дороге. Итак, в июле 2013 году произошла драка с участием Химикуса, возбуждено уголовное дело. Через 13 дней бывшая жена вызывает полицию из-за того, что этот персонаж пришел к ней и устроил ссору. На этом он не успокаивается и в январе 2014 наносит своей бывшей жене телесные повреждения. Что интересно - также бьет по голове. Точку в этом деле поставит следствие и суд, но встретить ночью подобного химикуса никому не пожелаю", - отметил журналист.

химикус

химикус

Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Также читайте: Перекрестный допрос доказывает, что версия Пашинского верна, - адвокат

Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.

"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.

Также читайте: Главным бенефициаром скандала с Пашинским является Андрей Портнов, - журналист

13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.
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ну и шо?
ну привлекался...

Отмазывают ЛУПОГЛАЗОГО как могут
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Зараз почнут з потвори Хероя ліпити, як свого часу з Лозинського ліпили борцуна з браконьєрами ))))
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С понтом те кто привлекался -уже не люди и их можно отстреливать.Ну и логика. Садите Пашинского на срок по полной,он отморозок,ворюга и шакал. Такой любого застрелит.
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Пашинський це знав, коли накидувався на нього з пістолетом..? А коли й знав, то чи це може бути підставою для стрільби по людині..?
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Чего то депутат Кужель не стеляла в депутата Тетерука,когда тот ее бутылкой по голове огрел.
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" Ето потому что у меня велосипеда не било,а теперь есть" почтальон Печкин
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100% Із - за трусості пристрелить шакал! Не наш то подонок!
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как шо ? еще пару раз привлекут, и можно в президенты ити )))
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нее, тут уже важно выяснить, если рюскый и избивал только один раз в году, то это законно по их традицыям и депутата поощерять надо, ои нет, наказать, чего в ногу стрелял
ну если серёзно - это уже выглядит как безсилие следователеи или депутатскои стороны - цепляетса за что можэт.
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Він дома може на кирилиці , а на роботі треба робити вигляд що працює
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Це не звільняє плюгавого від відповідальності))))
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Навпаки, дюдина стала на шлях виправлення, а він захотів пристрелити її...
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Привлекался и что?
Теперь в него стрелять можно?
А как там Лозинский,дома уже?
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Гопс-топс-первертопс,лозинская здорова!
Гопс-топс-первертопс,кушает компот!
Гопс-топс-первертопс,и мечтает снова,
Гопс-топс-первертопс,грохнуть мужика!
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да...список "дел" настолько "впечатляющий" что пашинский должен был расстрелять его просто мимо проезжая, за просто так
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Ба як за НАШІ гроші ублюдок статтю заказав! Ну не ідеальний, як і в Лозинського, може. І шо цьому паразитові дозволено? Та воно га..но з нормальним обі...ця, а тут права качать..... Преба видати зброю всім бідним! Бог створив людину, Кольт справедливість..........
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кролячьи мошенники уже не знают как плешивого стрелка героем сделать, итак ясно, что этого стрелка никто не посадят, а они все дергаются, как черви.
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Мают досвід Лозинського,з часів власного БЮТівського минулого)))))
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А, ну тогда другое дело...
Это что, получается, общество подготавливают к идее, что стрелять, получается можно?
Главное, потом, какую-то зацепку найти: сидел, ноги не вытер, бумажку вросил, курил не там, где надо...
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Дальше шо? теперь придурок пашинский прав? который сначала сказал что стрелял лёжа, а потом как Химикус показал джинсы , сказал что стрелял стоя ? Однажды совравший...сами знаете
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А еще, он жену не удовлетворяет! Короче, можно валить!

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У нас и янык привлекался, и что? А если серьезно, то каким боком прошлая судимость к новому делу? Цензор=Пашинский.
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Заказна статєйка ЗА НАШІ гроші... Паразити, торбохвати Воно чмо дня не трудилося.....
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Попал мужик. Людоедство ему хоть не вменяют?
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не... только серийное изнасилование крупного рогатого скота, с которым он перепутал пашинского с пьяных глаз.
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я бы этому чмошнику не то что пистолет , рогатку не доверил , ну разве что только ... застрелиться
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Речинский опустился ниже плинтуса. Рецидивист Химикус калечил людей ,нанося им синяки.Добропорядочный пашинский просто прострелил человеку бедро,раздробил кости и сделал инвалидом.На месте Химикуса мог бы быть любой из участников этого форума.
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Наврядчи , половина форума їзде з гранатометами судячи по коментах .
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а ведь и на ляшка такую информацию сливал аваков. теперь он у них на коротком поводку. лает на тех кого скажут, и разрешат
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Сколько раз бы привлекался Пашинский, если бы не его статус?
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Значит шансов стать президентом у Химикуса больше чем у Пашинского.
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пол верховной зрады привлекалось или должно было быть привлечено и шо? почему их не отстреливают?
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Жена парШинского тоже имеет наградной пистик от квАкова,так шо мужику еще ,можно считать повезло.
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Той самий випадок,коли за проукраънською риторикою ховається банальний злодюга, з хайлом чорта.Мерзопакостне створіння!!!
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И в школе, плохо учился, не здоровался с бабушками, сидящими у подъезда...
Короче - воплощение Бена Ладена.
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А Пашинский давным-давно должен зону топтать !!!
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Ну, за рулем с Пашинским была чушка -и хуй с ней! А что- экспертизы участников события на алкоголь пороводить не надо?
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Начнут с раннего детства. Как он где то в детском садике тарелку манной каши уронил на ногу воспиталя со злым умыслом. А школьные годы? Это ж сколько можно накопать фигни! А если исследовать процесс полового созревания то окажется что подлец однозначно... А Пашинский? Пашинский - Герой! "Герої не їбуться і не сруть, не кажучи про те, що ніхто з них у дитинстві не дрочив" (Л. Подеревянський)
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Есть юристы на форуме?
Разве публикация такой информации, без разрешения Химикуса, не является нарушением закона?
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Мне интересно !!! Скоко пашинскому, можно было присвоить таких статей!!!Они бы еще протоколы ГАИ сюда бы вписали!!!
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Вся ця суєта "адвокатів" Пашинського лише підтверджує думку про його намагання уникнути кримінальної відповідальності за здійснення злочину з застосуванням вогнепальної зброї...."Свої" цю плішиву гниду може і відмажуть,але суд Лінча розставить всі крапки над І..😠😠😠
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если человек привлекался ранее к уголовной ответсвенности, значит он заранее виновен
Пашинский к уголовной ответсвенности не привлекался, поєтому он прав
- железная логика
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Привлекался, отсидел- чист перед обществом! Бляди покопайте еще, может у него дедушка был белогвардейцем и бабушка не поддерживала красножопых.
Быка пашинского на нары!!!





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и что??это дает право стрелять в безоружного??все правосудия у нас нет!!небожители еще и стрелять в людей стали,охренеть беспредел
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право ему дает свежая на нем "вишиванка" и знание "ридноимови"
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Сунь собі в з..цю той "документ"..... Там багато питань...І ніде він не стріляв людей......
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Та хто ж ментам виноват, что пашинский не привлекался...это их не доработочка, низашо бабло получают.
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Нужен закон об оружии. И раздать стволы всем вменяемым и законопослушным гражданам. И тогда все станут вежливыми и предупредительными, зная что на хамство грубость и рукоприкладство могут получить пулю в лучшем случае в ногу. И тогда данный инцидент выглядел бы так - вопрос - "Уважаемый! Я глубоко извиняюсь, но не могли бы вы включить габариты что бы обозначить ваше авто на трассе так как его плохо видно? Может быть вам нужна какая нибудь помощь?" ответ - " Спасибо, дико извиняюсь сейчас включаю - отъезжаю - простите за неудобства"
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Кто он такой - этот "художник слова" Станислав Речинский? Широко известный в узких кругах?
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Может благодаря ТОЛЬКО ПОЭТОМУ ему и удалось НЕ ДАТЬ СЕБЯ ЗАСТРЕЛИТЬ.
Чего только не раскопают, чтобы обелить плешивого!
КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ имеет эта информация в ПРАВОСУДИЮ по данному конкретному уголовному делу?

И вообще, если бы в нашей стране существовало ПРАВОСУДИЕ, то плешивый ДАВНО имел бы судимость. И НЕ ОДНУ!
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Как это низко что то выискивать и вынюхивать,лишь для того что бы попа Пашинского на этом фоне была розовой и не обосранной(да простит меня модер)...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУчастник инцидента с Пашинским Химикус ранее привлекался к уголовной ответственности. ДОКУМЕНТ
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