 Участник инцидента с Пашинским Химикус ранее привлекался к уголовной ответственности. ДОКУМЕНТ

Андрей Портнов умеет выбирать «подзащитных». То им был дважды судимый «Хам» Янукович, теперь подзащитным стал хулиган-алкоголик.

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом пишет Станислав Речинский на ОРД Химикус оказался не менее одиозным кадром с большой криминальной и полукриминальной историей. Как говорят, родственные души нашли друг друга. Ко мне попала справка, которая красноречиво свидетельствует о том, кого встретил нардеп вечером на проселочной дороге. Итак, в июле 2013 году произошла драка с участием Химикуса, возбуждено уголовное дело. Через 13 дней бывшая жена вызывает полицию из-за того, что этот персонаж пришел к ней и устроил ссору. На этом он не успокаивается и в январе 2014 наносит своей бывшей жене телесные повреждения. Что интересно - также бьет по голове. Точку в этом деле поставит следствие и суд, но встретить ночью подобного химикуса никому не пожелаю", - отметил журналист.