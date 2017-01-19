 Участник инцидента с Пашинским Химикус ранее привлекался к уголовной ответственности. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Станислав Речинский на ОРД.
"Андрей Портнов умеет выбирать «подзащитных». То им был дважды судимый «Хам» Янукович, теперь подзащитным стал хулиган-алкоголик. Химикус оказался не менее одиозным кадром с большой криминальной и полукриминальной историей. Как говорят, родственные души нашли друг друга. Ко мне попала справка, которая красноречиво свидетельствует о том, кого встретил нардеп вечером на проселочной дороге. Итак, в июле 2013 году произошла драка с участием Химикуса, возбуждено уголовное дело. Через 13 дней бывшая жена вызывает полицию из-за того, что этот персонаж пришел к ней и устроил ссору. На этом он не успокаивается и в январе 2014 наносит своей бывшей жене телесные повреждения. Что интересно - также бьет по голове. Точку в этом деле поставит следствие и суд, но встретить ночью подобного химикуса никому не пожелаю", - отметил журналист.
возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.
Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.
"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.
13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.
2518 62
Комитет Рады по вопросам нацбезопасности подготовит на завтра постановление об исключении Левочкина из своего состава, - Пашинский. ВИДЕО(44)
Комитет Рады по вопросам нацбезопасности поддержал исключение Савченко из своего состава. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(92)
Активное участие Портнова по "делу Пашинского" может быть его местью за Майдан, - Сюмар(126)
Оборонные заводы получили финансирование несмотря на саботаж с принятием закона о спецконфискации, - Пашинский(22)
"И так ясен результат – ничего Пашинскому не будет", – бизнесмен(0)
Пашинский: С тех пор, как стало известно, что ФСБ готовила мое похищение, я нахожусь под охраной или со своим пистолетом(187)
Задача адвокатов из команды Портнова - медиа-кампания с лживыми заявлениями, искажением фактов и давлением на следствие, - Пашинский(158)
ну привлекался...
Отмазывают ЛУПОГЛАЗОГО как могут
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ну если серёзно - это уже выглядит как безсилие следователеи или депутатскои стороны - цепляетса за что можэт.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Теперь в него стрелять можно?
А как там Лозинский,дома уже?
Ответить
Гопс-топс-первертопс,кушает компот!
Гопс-топс-первертопс,и мечтает снова,
Гопс-топс-первертопс,грохнуть мужика!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это что, получается, общество подготавливают к идее, что стрелять, получается можно?
Главное, потом, какую-то зацепку найти: сидел, ноги не вытер, бумажку вросил, курил не там, где надо...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Короче - воплощение Бена Ладена.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Разве публикация такой информации, без разрешения Химикуса, не является нарушением закона?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пашинский к уголовной ответсвенности не привлекался, поєтому он прав
- железная логика
Ответить
Быка пашинского на нары!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чего только не раскопают, чтобы обелить плешивого!
КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ имеет эта информация в ПРАВОСУДИЮ по данному конкретному уголовному делу?
И вообще, если бы в нашей стране существовало ПРАВОСУДИЕ, то плешивый ДАВНО имел бы судимость. И НЕ ОДНУ!
Ответить
Ответить