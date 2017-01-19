 Порошенко в Давосе провел переговоры с директором МВФ Лагард. ФОТО (обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал пресс-секретарь Глав государства Святослав Цеголко.
Он отметил: "Состоялись переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда"
"Кристин Лагард высоко оценила реформы в Украине, осуществленные под руководством Петра Порошенко", - подчеркнул Цеголко.
О подробностях встречи позже сообщили на сайте Главы государства.
Как отмечается, Порошенко выразил удовлетворение, что Украина выполнила и отвечает всем требованиям третьего Меморандума МВФ.
"Соавтором значительной части наших реформ и нашего успеха является МВФ. Горжусь, что в это сложное время экономической и финансовой стабилизации мы имеем отличное сотрудничество со всей командой МВФ и получаем многообещающие результаты", - отметил Порошенко, комментируя результаты переговоров представителям СМИ.
Глава государства подчеркнул, что Украина выполняет все критерии. По его словам, был отработан следующий этап сотрудничества между Украиной и МВФ. "Это сотрудничество является очень продуктивным. Хочу поблагодарить Кристин Лагард и ее команду за прекрасное сотрудничество", - отметил Порошенко.
В свою очередь, Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард отметила, что сегодня состоялась эффективная и продуктивная встреча, в ходе которой обсуждался прогресс украинских реформ.
"Мы обсудили реформы и прогресс, который был достигнут под руководством Президента Петра Порошенко и его команды", - отметила Директор-распорядитель МВФ.
"Имею все основания верить, что последние несколько технических вопросов, которые нужно доработать, будут успешно решены в последующие несколько дней. Надеюсь к этому времени мы выполним все требования", - отметила Лагард.
Она пожелала украинцам успехов, роста экономики и улучшения ситуации.
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К.Лагард недавно була в Украіні,і все сказала-грошей під корупцію не дам.
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В Украине более миллиона «мертвых душ» получают пенсии, http://newsdaily.com.ua/post/4617
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