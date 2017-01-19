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Все про:МВФ (2279) Порошенко (10435) Лагард (87)

 Порошенко в Давосе провел переговоры с директором МВФ Лагард. ФОТО (обновлено)

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал пресс-секретарь Глав государства Святослав Цеголко.

Он отметил: "Состоялись переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда"

"Кристин Лагард высоко оценила реформы в Украине, осуществленные под руководством Петра Порошенко", - подчеркнул Цеголко.

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О подробностях встречи позже сообщили на сайте Главы государства.

Как отмечается, Порошенко выразил удовлетворение, что Украина выполнила и отвечает всем требованиям третьего Меморандума МВФ.

"Соавтором значительной части наших реформ и нашего успеха является МВФ. Горжусь, что в это сложное время экономической и финансовой стабилизации мы имеем отличное сотрудничество со всей командой МВФ и получаем многообещающие результаты", - отметил Порошенко, комментируя результаты переговоров представителям СМИ.

Глава государства подчеркнул, что Украина выполняет все критерии. По его словам, был отработан следующий этап сотрудничества между Украиной и МВФ. "Это сотрудничество является очень продуктивным. Хочу поблагодарить Кристин Лагард и ее команду за прекрасное сотрудничество", - отметил Порошенко.

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В свою очередь, Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард отметила, что сегодня состоялась эффективная и продуктивная встреча, в ходе которой обсуждался прогресс украинских реформ.

"Мы обсудили реформы и прогресс, который был достигнут под руководством Президента Петра Порошенко и его команды", - отметила Директор-распорядитель МВФ.

"Имею все основания верить, что последние несколько технических вопросов, которые нужно доработать, будут успешно решены в последующие несколько дней. Надеюсь к этому времени мы выполним все требования", - отметила Лагард.

Она пожелала украинцам успехов, роста экономики и улучшения ситуации.

порошенко лагард

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порошенко лагард

лагард


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Пытался договорится как в европе можно отмыть бабло с офшоров. Или как пахатные земли продать?
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Дайте нам грошей, бо нам потрібно допомагати олігархам і відшкодовувати ПДВ по 90 млрд грн. на рік!
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Трамп зробить йому банкрутство по американські, з вистрибуванням з вікна хмарочоса!
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Возле того же туалета что и с Рютте)) Дежурный по смыву))
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Лагард уже по сраке раз получила за махинации, Пэте уже нечего ловить.
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Переговорів як таких не могло бути,лиш фото для нас.
К.Лагард недавно була в Украіні,і все сказала-грошей під корупцію не дам.
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Дайте денех
В Украине более миллиона «мертвых душ» получают пенсии, http://newsdaily.com.ua/post/4617
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Мертві души це продукт діяльності "некорумпованих" чинуш з ПФ ))))
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Скількі можно говорити що корумпованим баригам гроші ні хто не даст )))))
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Зрелище не для слабонервных
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Сурьёзно ? Я то грешным делом полагал,что врагу надо смело смотреть в лицо ! Думаешь ,я ошибаюсь ?
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Ты где такое прочитал ? Боярышник употребляешь ?
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Да не нервничай....мы же в Европу идем. А там тебя никто не осудит.
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Это ты нервничай,бо хапанёт белка ещё и не такое поведаешь народу ....
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попрошенко снова-денег клянчил?
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Тебя , кацапа , жаба давит , что ху**лу ни шиша не дают ! Печалька
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что то у Пети с лицом...? Царь не нааастояящииий!!!
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Петя, если бизнес мешает работе - бросай работу…
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Касапам денег не дают, никто с ними не хочет даже говорить. Вот и воют в бессильной злобе.Кредит МВФ под 1,5% годовых плюс 7 лет отсрочки платежа - это супервыгодно. С украинским рейтингом мы можем занимать на долговом рынке не менее чем под 8 % годовых. А ведь надо отдавать 37 млрд.баксов , которые шобла хряка украла за 3 года. Да ещё 2 млрд.баксов хряк украл наперёд, за транзит газа в 2014 году. А это, на минуточку на сегодня на межбанке 27 -50 х 2 млрд.= 55 млрд.гривен, которых с головой хватило бы на повышение минималки до 3200.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко в Давосе провел переговоры с директором МВФ Лагард. ФОТО (обновлено)
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