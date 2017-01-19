 Порошенко в Давосе провел переговоры с директором МВФ Лагард. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал пресс-секретарь Глав государства Святослав Цеголко.
Он отметил: "Состоялись переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда"
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Інформація про обсяги відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету станом на 01.01.2017
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К.Лагард недавно була в Украіні,і все сказала-грошей під корупцію не дам.
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В Украине более миллиона «мертвых душ» получают пенсии, http://newsdaily.com.ua/post/4617
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А ось найкращі археологічні знахідки 2016-го року в Україні!
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