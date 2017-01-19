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Все про:МВФ (2279) Порошенко (10431) Лагард (87)

 Порошенко в Давосе провел переговоры с директором МВФ Лагард. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал пресс-секретарь Глав государства Святослав Цеголко.

Он отметил: "Состоялись переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко провел переговоры с премьером Нидерландов Рютте. ФОТО

порошенко лагард

Смотрите также: Порошенко попросил главу Красного Креста Маурера о содействии в освобождении украинских заложников на Донбассе. ФОТО

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Пытался договорится как в европе можно отмыть бабло с офшоров. Или как пахатные земли продать?
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Дайте нам грошей, бо нам потрібно допомагати олігархам і відшкодовувати ПДВ по 90 млрд грн. на рік!
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Лагард уже по сраке раз получила за махинации, Пэте уже нечего ловить.
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рожа как будто на фотошопе у него.. куда шире то?
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Переговорів як таких не могло бути,лиш фото для нас.
К.Лагард недавно була в Украіні,і все сказала-грошей під корупцію не дам.
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Дайте денех
В Украине более миллиона «мертвых душ» получают пенсии, http://newsdaily.com.ua/post/4617
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Мертві души це продукт діяльності "некорумпованих" чинуш з ПФ ))))
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Скількі можно говорити що корумпованим баригам гроші ні хто не даст )))))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко в Давосе провел переговоры с директором МВФ Лагард. ФОТО
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