 Двое руководителей райотдела полиции на Днепропетровщине задержаны на взятке в 15 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

В частности вымогатели требовали 15 тысяч гривен от жителя области за возврат ранее арестованного авто и непринятие мер по прекращению незаконной торговли металлоломом, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины.
Правоохранители задержали взяточников во время получения неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрания меры пресечения.
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