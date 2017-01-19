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Все про:взятка (3248) Днепропетровщина (1158) задержание (4842) Нацполиция (5526) СБУ (13025)

 Двое руководителей райотдела полиции на Днепропетровщине задержаны на взятке в 15 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Заместителя начальника одного из районных отделов полиции Днепропетровщины и начальника криминальной полиции того же райотдела задержали за систематическое взяточничество Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью Нацполиции.

В частности вымогатели требовали 15 тысяч гривен от жителя области за возврат ранее арестованного авто и непринятие мер по прекращению незаконной торговли металлоломом, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины.

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Правоохранители задержали взяточников во время получения неправомерной выгоды.

взятка

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрания меры пресечения.

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Надо еще зарплату поднимать,не от хорошей жизни берут,не хватает на жизнь,антоха из шкиряком зуб дадут,шо так и есть
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Ради Бога, не называйте их полицейскими. Пишите: два вонючих бывших мента, перешедшие в полицию за взятку, попались на взятке.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое руководителей райотдела полиции на Днепропетровщине задержаны на взятке в 15 тыс. грн, - СБУ. ФОТО
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