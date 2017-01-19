 Очередь депутатов к спикеру Парубию и групповые консультации и полупустой зал - 19 января в Раде. ФОТОрепортаж

День в Верховной Раде в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Егор Соболев из "Самопомочи" приобнял коллегу Ярослава Маркевича
Фото - Наталья Шаромова,, Цензор.НЕТ
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