 Очередь депутатов к спикеру Парубию, групповые консультации и полупустой зал - 19 января в Раде. ФОТОрепортаж

День в Верховной Раде в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Бютовцы Борис Тарасюк и Владислав Бухарев

На консультацию к спикеру - Павел Кишкарь, Виктория Сюмар, Андрей Иванчук

В центре нардеп от БПП Василий Брензович

Нардепы из фракции БПП

Представитель Президента Артур Герасимов, спикер Парубий и вице-спикер Оксана Сыроид

Полупустой залЕгор Соболев из "Самопомочи" приобнял коллегу Ярослава Маркевича

Спикер Парубий успокаивает коллег. Слева Егор Соболев, справа вице-спикер Оксана Сыроид

Диалог спикера с Егором Соболевым

Мария Матиос в окружении молодых коллег Александра Черненко и Алексея Мушака. За пиджак держит Леонида Емца