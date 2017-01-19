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Все про:ВР (21322) депутат (2647) Парубий (1266) Сыроид (150)

 Очередь депутатов к спикеру Парубию, групповые консультации и полупустой зал - 19 января в Раде. ФОТОрепортаж

Сегодня депутаты в Раде на утреннем заседании много смеялись, консультировались со спикером Андреем Парубием и обнимались между собой.

День в Верховной Раде в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

вр парламент

Бютовцы Борис Тарасюк и Владислав Бухарев

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На консультацию к спикеру - Павел Кишкарь, Виктория Сюмар, Андрей Иванчук

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В центре нардеп от БПП Василий Брензович

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Нардепы из фракции БПП

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Представитель Президента Артур Герасимов, спикер Парубий и вице-спикер Оксана Сыроид

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Полупустой зал

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Егор Соболев из "Самопомочи" приобнял коллегу Ярослава Маркевича

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Спикер Парубий успокаивает коллег. Слева Егор Соболев, справа вице-спикер Оксана Сыроид

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Диалог спикера с Егором Соболевым

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Мария Матиос в окружении молодых коллег Александра Черненко и Алексея Мушака. За пиджак держит Леонида Емца

Фото - Наталья Шаромова,, Цензор.НЕТ
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Так все депутаты срочно в Италию рванули родственников искать под завалами
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"Очередь депутатов к спикеру Парубию и групповые консультации" - почти как название фильмов для взрослых)
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Дааа,удалась жизнь у мерзавцев а кто-то гибнет в промёрзшем окопе,чтобы эти скоты и дальше грабили Украину !!!
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В проруби купаются остальные, омолаживаются "работяги". А кто то за 3200 вечно молодой по 8 часов до 65 лет.
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З такими депутантами країна ніколи не підніметься.Потрібно закінчувати з цим марнотратством.
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Розпустити таких слуг народу!!! Хай відпочивають.
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И сколько еще эта вакханалия (по другому не скажешь) может продолжатся? Что, гаранту Конституции не понятно что с этим надо что-то делать? Сколько еще можно смотреть на это позорище, на этот шабаш тунеядцев? А завтра пятница - очень короткий рабочий день. Собрать их всех да скупать в проруби, может очистились бы. Все таки церковный праздник. Авось помогло бы.
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Оце дивлюсь на ці лиця і нічого людського не бачу.Хальоні мордяки і по очам видно , що ніяк їх не обходить доля Українського народу...Ех моя б влада...
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У нас что - день Крещения - государственный праздник? Представляю, если бы все учителя, врачи и все госчиновники, решили погулять, покупаться,чтоб им за это было? Как там през обозвал новинского?
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никак в толк не могу взять зачем мне сборище этих дармоедов.120 голов и пороть каждую неделю.ЗАЧЕМ МЫ РАЗВОДИМ САРАНЧУ на своем поле???-с достойной жизнь это несовместимо
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На всех фото показано одно-жизнь удалась,а Украина это где-то очень далеко.
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Парень в красной тельняшке, красиво прижался, что там ваще происходит?
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Понятное дело: скоро там все перетрахаются , а дальше имбридинг приведёт к снижению численности популяции и дальнейшему их вымиранию, как это случилось с Габсбургами. Так шо пусть обнимаются - мы только выиграем.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОчередь депутатов к спикеру Парубию, групповые консультации и полупустой зал - 19 января в Раде. ФОТОрепортаж
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