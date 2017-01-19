 Порошенко провел переговоры с премьером Нидерландов Рютте. ФОТО

Позже, в пресс-службе Главы государства отметили: " Глава государства подчеркнул, что решение декабрьского заседания Европейского Совета открывает перспективы для завершения процесса ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Премьер-министр Нидерландов подтвердил поддержку Украины в вопросе необходимости продолжения санкционного давления на Россию до полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности государства, включая Крым, а также скорейшего введения ЕС безвизового режима для граждан Украины.
Собеседники также скоординировали усилия, направленные на привлечение к ответственности виновных в сбитии самолета Малайзийских авиалиний МН 17".
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PS: Хоч він це сказав давно, але обіцянка може бути використана ще не один раз. Універсальна
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чмо щедро платить де - кому ( обійдуся без імен) щоби загальмувати безвиз для України !
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