 Порошенко провел переговоры с премьером Нидерландов Рютте. ФОТО





Он отметил: "Президент проводит переговоры с премьером Нидерландов".



Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом в твиттере написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.Он отметил: "Президент проводит переговоры с премьером Нидерландов".

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Позже, в пресс-службе Главы государства отметили: " Глава государства подчеркнул, что решение декабрьского заседания Европейского Совета открывает перспективы для завершения процесса ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.Премьер-министр Нидерландов подтвердил поддержку Украины в вопросе необходимости продолжения санкционного давления на Россию до полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности государства, включая Крым, а также скорейшего введения ЕС безвизового режима для граждан Украины.Собеседники также скоординировали усилия, направленные на привлечение к ответственности виновных в сбитии самолета Малайзийских авиалиний МН 17".