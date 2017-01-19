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Все про:Давос (255) Нидерланды (650) Порошенко (10431) Рютте Марк (47)

 Порошенко провел переговоры с премьером Нидерландов Рютте. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Он отметил: "Президент проводит переговоры с премьером Нидерландов".

Позже, в пресс-службе Главы государства отметили: " Глава государства подчеркнул, что решение декабрьского заседания Европейского Совета открывает перспективы для завершения процесса ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Премьер-министр Нидерландов подтвердил поддержку Украины в вопросе необходимости продолжения санкционного давления на Россию до полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности государства, включая Крым, а также скорейшего введения ЕС безвизового режима для граждан Украины.

Собеседники также скоординировали усилия, направленные на привлечение к ответственности виновных в сбитии самолета Малайзийских авиалиний МН 17".

Читайте также: Нидерланды и ЕС готовы договориться по вопросу Украины, чтобы дать отпор России, - Reuters

давос рютте
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко в Давосе выступит с речью и проведет ряд встреч
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"Українці їздитимуть до Європи без віз вже цього року" (с) порошенко

PS: Хоч він це сказав давно, але обіцянка може бути використана ще не один раз. Універсальна
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Ну той що ? Україна своє домашнє завдання виконала в повному об'ємі , але ж кремлівське
чмо щедро платить де - кому ( обійдуся без імен) щоби загальмувати безвиз для України !
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Голландцы то еще меньшинство Европы, но блин - Петя хоть на этот раз, про "безвиз" ничего не наобещай стране.
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Мне срать кто и кому платит,и кто что выполнил,безвиза нет,и все обещания Барыги пустой треп.
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Такое ощущение,что руку на готове держит )) Чтобы леща запустить.
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сейчас свидетели ходящей на лабутенах по воде подтянутся
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Та вони тут чатують цілодобово , як варани на здобич !
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Шо соевые,у вас перекличка?
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Та ні , ригівських ботів ганяють за поребрик !
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И что Львочкин и Бойко с Гавчаренко уже бежали из Украины? Или так в ВР и принимают законы для Барыги?
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я там ничего не храню, а то кроты лезут бутылки бьют.
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Ясно,ты этот нектар выпиваешь в элитном заведении,за углом аптеки.Ну что бы кроты не побили,в погребе.
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для тебя это может и нектар, а я склеиваемые поверхности чистым спиртом обезжириваю.
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Склеиваемые поверхности? У тебя что губы склеиваются от шоколада? Но то ты товарищ уже не жилец,диабет видать хапанул от соевого.
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Не! То по привычке. Их же как курей карамелью кормят. Высыпают на землю жменями. Один прибежал, а остальные увидели и сразу подтянулись "А? Шо? Жрать дали"
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А вообще...Вся эта воровская и аферная жизнь,к добру не приводит.Вы только посмотрите на его рожу ! Да это же зомби из ужасов ! )) - Расплата за муки народа и смерти невинных. Ох,солдатик не зря падал на восхождении упыря....
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Раздался жиденький голосочек из унинтаза , кацапчика
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У чела (премьера Нидерландов) такое удивленное лицо, что фото можно было назвать "Извините, а разве мы знакомы?"
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Мужик только с унитаза встал,и тут его Барыга приловил,нежданчик,вот и удивление на лице.
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Ти біля унітаза стояв ,чи Рютте дупу підтирав ?
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Так как жа я туда попаду,у нас ведь безвиз обещаный Барыгой с 2011 года все никак не дают.
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Від бариги ригівського чую! Хто працює , той має безвіз !
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Ну то ясно,в Украине только Пэдро да Грося працюють,а остальные им только мешают,все 42 миллиона.
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Не пиши дурниць і не фантазуй , бо навіть не смішно !
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Буде тобі і безвіз і свисток тільки ти не зможеш ним скористатися , працюючи ботом !
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"Порошенко провел переговоры с премьером Нидерландов Рютте. ФОТО" - у нас в городе в общественных туалетах потолки выше.
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хоть бы тортом киевским угостил ,шо ли - а то Рютте такой обезжиренный,как с концлагеря)))
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Ага,сразу видно кто бухает без закуси.Вот Барыге все на пользу,так и прет,пиджаки по швам трещат.
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если бы так Х.йло сфоткался подпись была бы "ВВП провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и договорился о снятии санкций с РФ в полном объеме"
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Блин, в подвале в каком-то отловил голландца? Высота потолка 2 м. Рютте руки держит, как будьто только что помыл, выйдя из кабинки.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко провел переговоры с премьером Нидерландов Рютте. ФОТО
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