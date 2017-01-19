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 Порошенко попросил главу Красного Креста Маурера о содействии в освобождении украинских заложников на Донбассе. ФОТО

В ходе визита в Швейцарскую Конфедерацию Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Петер Маурер проинформировал, что в 2017 году на цели гуманитарной деятельности в Украине Международный Комитет планирует мобилизовать более 60 млн долларов, а сама гуманитарная операция МККК в нашей стране станет одной из самых масштабных операций Комитета в мире.

Собеседники обсудили широкий спектр вопросов, связанных с оказанием гуманитарной помощи, в том числе на неподконтрольных территориях. Они также подчеркнули важность беспрепятственного доступа МККК к оккупированным территориям для проведения гуманитарной миссии.

Президент Украины обратился к собеседнику с просьбой содействовать в освобождении украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях на Донбассе, Крыму, а также на территории России. Он также призвал Красный Крест активнее защищать права украинцев в оккупированном Крыму.

Руководитель Красного Креста подчеркнул, что предан работе по помощи украинцам. Петер Маурер высоко оценил возобновление водоснабжения на оккупированной территорий.

Собеседники договорились о визите Президента Международного Комитета Красного Креста в Украину в ближайшее время".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Красный Крест выделит 60,2 млн швейцарских франков для помощи на Донбассе в 2017 году

порошенко крест красный

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порошенко крест красный

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Нужно так - На я спрятал на липецком заводе большую ядерную бомбу....
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Примушувати терористів віддавати полонених треба в АТО, на полі бою та в тилу, постійно атакуючи та захполюючи в полон бойовиків та їх посібників! Якщо СБУ проведе чистки в районах Донецької області та в Києві і виловить всіх донецьких бандюганів які фінансують терористів з України, возять контрабандні товари в ДНР та ЛНР, перевозять наркоту через лінію розмежування, то всіх полонених віддадуть миттєво. Але ж як владна мафія може арештувати своїх? Саме тому українські солдати кілька років сидять в полоні, бо порошенко неспроможний діяти!
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Народ Украины просит Панамыча закрыть фабрику в Липецке и перестать барыжыть со свое кумой Лерой на курсе гривны!!!
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Ось заради цього і відновлюють водопостачання на окуповану частину Донбасу.
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вскрыли барыги терпилу на шисят лимонов. ггг
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Наших держит хуйло . Прижать денежные потоки , оно все отдаст , моль плешивая .
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а вдруг и этот списки опрылюдныть?. или чертежи ленкузни передаст.
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петя хватит, ну правда, туда колбасу в бензобаке жеж, возят закрыть к ебеням все кппп, отхуячить из фронтовой артилерии все пригороды целить в инфраструктуру по всяким говнозаборникам (ну нет там украинцев) ,лэпам и водоканалам, пиздить прикладами всех в прифронтовой зоне, родственников кто на элденерии объявить вне закона, и стрелять по всем движущимся гражданским телам телам, максимум 10 дней, отдадут до последнего солдата, шакалье офицерское и предателей ты забарл, а рядовой солдат степанпетямыкола там парится, в конце концов поменяй на уебана ефремова, нет, отдай отмороженой махре на воп его сынадочку (или вы думаете что в ато все войны света войны добра? к нам комбат приезжал только с разведкой боялся что захерачим, а с таким заданием как закошмарить зае.ать и запытать справились бы на 12 баллов) незнаю кто там ебабельного возраста, он сам бы договорится с козлопасом захарченко, за 12 часов все дома будут, доиграетесь не можете навести порядок, придут люди и наведут но крови жаль много прольется
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко попросил главу Красного Креста Маурера о содействии в освобождении украинских заложников на Донбассе. ФОТО
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