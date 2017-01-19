 Порошенко попросил главу Красного Креста Маурера о содействии в освобождении украинских заложников на Донбассе. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Петер Маурер проинформировал, что в 2017 году на цели гуманитарной деятельности в Украине Международный Комитет планирует мобилизовать более 60 млн долларов, а сама гуманитарная операция МККК в нашей стране станет одной из самых масштабных операций Комитета в мире.
Собеседники обсудили широкий спектр вопросов, связанных с оказанием гуманитарной помощи, в том числе на неподконтрольных территориях. Они также подчеркнули важность беспрепятственного доступа МККК к оккупированным территориям для проведения гуманитарной миссии.
Президент Украины обратился к собеседнику с просьбой содействовать в освобождении украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях на Донбассе, Крыму, а также на территории России. Он также призвал Красный Крест активнее защищать права украинцев в оккупированном Крыму.
Руководитель Красного Креста подчеркнул, что предан работе по помощи украинцам. Петер Маурер высоко оценил возобновление водоснабжения на оккупированной территорий.
Собеседники договорились о визите Президента Международного Комитета Красного Креста в Украину в ближайшее время".
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