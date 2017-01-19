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 Сотрудники частного медицинского вуза "зарабатывали" на иностранных студентах, фальсифицируя документацию, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили механизм противоправного зачисления иностранных студентов в одно из частных высших учебных медицинских заведений в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что руководство учреждения через частную фирму подыскивало студентов, которые "завалили" экзамены на начальных курсах обучения. Дельцы предлагали им подготовить фиктивный пакет документов для зачисления на старшие курсы киевского вуза.

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Злоумышленники подделывали официальные документы и других учебных медицинских заведений, в том числе тех, что остались на временно оккупированных террористами территориях.

По другой схеме, они фальсифицировали документацию о якобы обучении иностранцев в Крыму, для зачисления сразу на третий курс.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что стоимость "услуг" составляла от трех до семи тысяч долларов США, в зависимости от количества и сложности вопроса.

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Во время обысков в помещениях учебного заведения, офисе коммерсантов и по месту жительства фигурантов дела оперативники СБ Украины обнаружили 56 паспортов иностранных граждан, документы для зачисления и обучения студентов, электронные устройства с перепиской, доказывающие проведение сделки, а также большую сумму денег в иностранной валюте.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

СБ Украины инициирует проверку документов всех ранее зачисленных в вуз иностранных студентов. Продолжается досудебное следствие".

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Признать недействительными все дипломы этой "Рога и копыта"
И вот эти медики будут нас лечить...
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нет, они будут нас лечить там, если нам не повезёт прихворать где то в Африке или Азии!
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Этот "мединститут' выпускает не только импортных "докторов".
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Тут скорее всего не обучение вообще, а просто легализация незаконных мигрантов, которым фактически оформляют въезд задним числом
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то что у нас все выши коррумпированные все давно знают,кто училься тот на своем опыте тоже это проверял не раз.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудники частного медицинского вуза "зарабатывали" на иностранных студентах, фальсифицируя документацию, - СБУ. ФОТО
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