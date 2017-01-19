 Сотрудники частного медицинского вуза "зарабатывали" на иностранных студентах, фальсифицируя документацию, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что руководство учреждения через частную фирму подыскивало студентов, которые "завалили" экзамены на начальных курсах обучения. Дельцы предлагали им подготовить фиктивный пакет документов для зачисления на старшие курсы киевского вуза.
Злоумышленники подделывали официальные документы и других учебных медицинских заведений, в том числе тех, что остались на временно оккупированных террористами территориях.
По другой схеме, они фальсифицировали документацию о якобы обучении иностранцев в Крыму, для зачисления сразу на третий курс.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что стоимость "услуг" составляла от трех до семи тысяч долларов США, в зависимости от количества и сложности вопроса.
Во время обысков в помещениях учебного заведения, офисе коммерсантов и по месту жительства фигурантов дела оперативники СБ Украины обнаружили 56 паспортов иностранных граждан, документы для зачисления и обучения студентов, электронные устройства с перепиской, доказывающие проведение сделки, а также большую сумму денег в иностранной валюте.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
СБ Украины инициирует проверку документов всех ранее зачисленных в вуз иностранных студентов. Продолжается досудебное следствие".
2341 7
Материалы по теме: Борьба с коррупцией
Механизм разворовывания денег, в результате чего было похищено 1,5 млн грн, разоблачен на Донецкой железной дороге, - СБУ(7)
Команда Супрун способна преодолеть коррупцию в системе здравоохранения, - Гройсман(45)
Байден предупредил Украину: Если власть не перейдет от обещаний к реальным шагам, США не смогут помочь, - Немыря(152)
Два экс-чиновника Обуховской РГА приговорены к 4 годам лишения свободы за земельные махинации на Киевщине, - Луценко (обновлено)(25)
Где уголовное дело СБУ против Пинчука?(0)
НАБУ задержало 6 человек, подозреваемых в хищении урожая госпредприятия на 50 млн грн(12)
Гройсман на встрече с Байденом: Я хочу поблагодарить за веру в Украину, за то, что она была и остается в Вашем сердце(34)
И вот эти медики будут нас лечить...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить