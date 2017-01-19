 Львовский горсовет на внеочередной сессии определил пять площадок для прессования мусора в городе. ДОКУМЕНТ

Предложенное городскими властями постановление было принято без изменений и предложений депутатов, "за" проголосовали 38 депутатов.
Согласно постановлению, перевалочные площадки для мусора обустроят по следующим адресам:
- Железнодорожный, Галицкий районы - ул. Стрыйская, 193;
- Железнодорожный район - ул. Городецкая, 280;
- Шевченковский район - ул. Пластова, 13;
- Шевченковский район - ул. Шевченко, 327-г
- Франковский район - ул. Персенковка, 19.
В постановлении подчеркивается, что данное решение является временным, как и разрешение на использование данных участков для переработки мусора. Также на этих площадках должны установить брикетировочные комплексы из расчета один комплекс на один район. Для их закупки, а также оформления всех документов, выделяются 97 млн грн.
Кроме того, Львовский горсовет обратился ко всем территориальным общинам с просьбой заключить договор об использовании полигонов для размещения ТБО, расположенных на территории данных общин.
Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке подо Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. В результате под завалами оказались трое спасателей и один представитель коммунальной службы. 31 мая поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего работника управления ГСЧС Украины во Львовской области.
По факту пожара на Грибовичской свалке СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.
После инцидента, использование полигона было прекращено, а вывозить городской мусор стало некуда.
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