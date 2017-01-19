EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  142  3
Все про:горсовет (299) Львов (3215) мусор (261)

 Львовский горсовет на внеочередной сессии определил пять площадок для прессования мусора в городе. ДОКУМЕНТ

Львовский горсовет на внеочередной сессии констатировал наличие критической ситуации в городе в связи с проблемой утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). В связи с этим, постановлением были установлены пять временных площадок в черте города для перемещения и брикетирования мусора.

Об этом говорится в постановлении принятом на внеочередной сессии Львовского госровета, обнародованном депутатом горсовета Игорь Зинкевич, передает Цензор.НЕТ.

Предложенное городскими властями постановление было принято без изменений и предложений депутатов, "за" проголосовали 38 депутатов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во Львовском горсовете произошла драка из-за мусора, которая едва не переросла в поножовщину. ФОТО

Согласно постановлению, перевалочные площадки для мусора обустроят по следующим адресам:
  1. Железнодорожный, Галицкий районы - ул. Стрыйская, 193;
  2. Железнодорожный район - ул. Городецкая, 280;
  3. Шевченковский район - ул. Пластова, 13;
  4. Шевченковский район - ул. Шевченко, 327-г
  5. Франковский район - ул. Персенковка, 19.

В постановлении подчеркивается, что данное решение является временным, как и разрешение на использование данных участков для переработки мусора. Также на этих площадках должны установить брикетировочные комплексы из расчета один комплекс на один район. Для их закупки, а также оформления всех документов, выделяются 97 млн грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Львовский горсовет сегодня соберется на внеочередную сессию: в повестке дня ситуация с вывозом мусора. ВИДЕО

Кроме того, Львовский горсовет обратился ко всем территориальным общинам с просьбой заключить договор об использовании полигонов для размещения ТБО, расположенных на территории данных общин.

львов мусорльвов мусорльвов мусорльвов мусорльвов мусорльвов мусор


Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке подо Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. В результате под завалами оказались трое спасателей и один представитель коммунальной службы. 31 мая поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего работника управления ГСЧС Украины во Львовской области.

По факту пожара на Грибовичской свалке СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.

После инцидента, использование полигона было прекращено, а вывозить городской мусор стало некуда.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нужно было проголосовать и запретить жителям Львова выбрасывать мусор
 показать весь комментарий
Ответить
 
та то временно! потім там готелі ***** будуть...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЛьвовский горсовет на внеочередной сессии определил пять площадок для прессования мусора в городе. ДОКУМЕНТ
 Облако тегов
агрессия Антитеррористическая операция боевик ВР ГПУ ГФС Давос Донбасс задержание Кабмин Киев комитет Крым Минобороны НАТО Нацполиция обстрел Олег Богачук переговоры Пинчук Порошенко Путин Рева Россия Савченко СБУ суд Супрун Ульяна США Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти