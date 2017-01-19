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Все про:Львов (3213) мусор (259)

 Во Львовском горсовете произошла драка из-за мусора, которая едва не переросла в поножовщину. ФОТО

На сессию горсовета прорвались люди, у одного из которых нашли нож.

При рассмотрении "мусорного вопроса" во Львовском городском совете произошла драка. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Zik.ua.

В сессионный зал прорвалась группа людей, которые протестовали против прессования мусора на ул. Шевченко в с. Рясне. Когда мэр поставил решение на голосование, они прорвались к трибуне и заблокировали ее. Однако голосование все равно состоялось.

нож


Депутаты 38 голосами приняли решение установить в каждом районе мусоропрессовальную линию. Сессию закрыли, после чего в зале началась драка.

В то же время на сайте Львовского горсовета сообщается, что у одного из ворвавшихся граждан изъяли нож. На место происшествия вызвали полицию.
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Грят, Барыга с фабрикой за поребриком самолично ночами засыпает Львов мусором, шоб дескридитировать честного мера Садового... Уже и свидетели есть...

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А в Одесі бандит Ігор Марков, який втік в РФ, досі експлуатує полігон побутових відходів і навіть роками не сплачує податки в місцевий бюджет! Полігон побутових відходів має жахливий розмір та жахливий екологічний стан і давно має бути закритий за порушення будь яких заходів безпеки та всіх екологічних норм! Але влада в Києві кришує Маркова, бо всі разом працюють на путіна!
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Та дістали уже паліть сміття на Площі Ринок...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВо Львовском горсовете произошла драка из-за мусора, которая едва не переросла в поножовщину. ФОТО
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