 Во Львовском горсовете произошла драка из-за мусора, которая едва не переросла в поножовщину. ФОТО

При рассмотрении "мусорного вопроса" во Львовском городском совете произошла драка. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Zik.ua.
В сессионный зал прорвалась группа людей, которые протестовали против прессования мусора на ул. Шевченко в с. Рясне. Когда мэр поставил решение на голосование, они прорвались к трибуне и заблокировали ее. Однако голосование все равно состоялось.
Депутаты 38 голосами приняли решение установить в каждом районе мусоропрессовальную линию. Сессию закрыли, после чего в зале началась драка.
В то же время на сайте Львовского горсовета сообщается, что у одного из ворвавшихся граждан изъяли нож. На место происшествия вызвали полицию.
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