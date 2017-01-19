 Налоговики на Черниговщине пресекли работу незаконной заправки. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в одном из сел области на автозаправке осуществляется реализация горюче-смазочных материалов и сжиженного газа без каких-либо разрешительных документов.
В результате проведенных мероприятий были обнаружены и изъяты 500 литров бензина А-92, 500 литров бензина А-95, 1,5 тысячи литров сжиженного газа, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 340 тысяч гривен. В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение.
В отношении директора предприятия, которому принадлежит заправка, составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.
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Тут в городе 50к населением с десяток казино открылось в центре. Это вообще нихрена не законно.
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