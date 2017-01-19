EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия, Фоторепортаж
  1042  8
Все про:АЗС (206) налоговая милиция (1034) Черниговщина (415) ГФС (2256)

 Налоговики на Черниговщине пресекли работу незаконной заправки. ФОТОрепортаж

В Черниговской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность незаконной автозаправки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в одном из сел области на автозаправке осуществляется реализация горюче-смазочных материалов и сжиженного газа без каких-либо разрешительных документов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики в Ровно ликвидировали три нелегальных заправки. ФОТОрепортаж

В результате проведенных мероприятий были обнаружены и изъяты 500 литров бензина А-92, 500 литров бензина А-95, 1,5 тысячи литров сжиженного газа, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 340 тысяч гривен. В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение.

азс гфсазс гфсазс гфсазс гфс

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики на Киевщине ликвидировали крупную сеть нелегальных заправок. ФОТОрепортаж

В отношении директора предприятия, которому принадлежит заправка, составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Коли вже цю податкову поліцію розформують, це ж бандитське кодло! Ющенко обіцяв, Яценюк обіцяв, Порошенко обіцяв і досі ніхто нічого не зробив!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Новость из разряда: доблестные опера героически накрыли точку пенсионерки-самогонщицы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дадут кому надо 25% от изъятого. Вернут им бензин вместе с разрешительными документами и инструкцией кому и сколько регулярно заносить.
Тут в городе 50к населением с десяток казино открылось в центре. Это вообще нихрена не законно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сука, саипали своими разрешительными документами! Идите в куй, мерзавцы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
если я купил где-то бензин- то имею право делать с ним что захочу . хочу-сожгу..хочу-продам
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Черниговщине пресекли работу незаконной заправки. ФОТОрепортаж
 Облако тегов
агрессия Антитеррористическая операция боевик ВР ГПУ ГФС Давос Донбасс задержание Кабмин Киев комитет Крым Минобороны минские соглашения НАТО Нацполиция обстрел Олег Богачук переговоры Пинчук Порошенко Путин Рева Россия Савченко СБУ Супрун Ульяна США Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти