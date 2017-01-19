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 Крещение-2017: как киевляне купались в проруби. ФОТОрепортаж

Православные и греко-католики сегодня празднуют Крещение или Богоявление Господне.

В этот день в церквях святят воду, а в народе считается, что сегодня вода приобретает целебные свойства, сообщает Цензор.НЕТ.

По традиции сегодня верующие массово ныряют в прорубь. В Киеве есть несколько популярных и специально оборудованных локаций для совершения погружений в прорубь.

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Цензор.НЕТ предлагает фоторепортаж о том, как украинцы купались в проруби в одном из самых популярных мест для купания среди моржей - в Гидропарке.


крещение в купание проруби

Сегодня украинцы массово ныряют в проруби.

крещение в купание проруби

Одно из самых популярных мест для моржей в Киеве в Гидропарке, рядом с часовней Крещения Господнего.

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По обычаю, окунаться в воду нужно трижды.

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Большинство окунающихся делают фотографии.

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крещение в купание проруби

Купались желающие и в озере Тельбин:

крещение

Фото: Вячеслав Козырь, "Цензор.НЕТ"

крещение

Фото: Вячеслав Козырь, "Цензор.НЕТ"

крещение

Фото: Вячеслав Козырь, "Цензор.НЕТ"


Фото: Владимир Галич, для Цензор.НЕТ
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не могу. у меня сей день ассоциируется с сиськами! Я когда малой был лет 12. на Тельбине наблюдал аж 10 голых красивых студенток с данный день, с тех пор вот так и живу... надеждой
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согласитесь, что трудно думать о "высокодуховном", а не плотском, когда голые бабы перед тобой плескаются!
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Всех 3ех было отфоткано...
Я уже второй раз пропускаю заплыв(((
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Кого всех 3-х , там 20 фоток и на всех разные люди ?
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Класс, с Крещением ВСЕХ,тоже пойду,,, в ванной окунусь
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В Киеве и князь Володимир крестился, Русь крестилась, а кацапы рассказывают байки,что они наследники древнекиевского государства.Лживые животные, в то время на месте Мацквы предки кацапов шишки в лесу собирали.
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Я смотрю не только "моржовый" праздник, но и зимне-нудистский!
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Интересно какая температура воды была в реке Иордан и какая температура воздуха? Может и не было бы никакого крещения, если бы там был лёд?
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nevs nevs
Зачем публиковать фото с сиськами на крещение?
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То чувство когда ты атеист и смотриш на ник как на идиотов
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