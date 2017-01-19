 Крещение-2017: как киевляне купались в проруби. ФОТОрепортаж

По традиции сегодня верующие массово ныряют в прорубь. В Киеве есть несколько популярных и специально оборудованных локаций для совершения погружений в прорубь.
Цензор.НЕТ предлагает фоторепортаж о том, как украинцы купались в проруби в одном из самых популярных мест для купания среди моржей - в Гидропарке.
Сегодня украинцы массово ныряют в проруби.
Одно из самых популярных мест для моржей в Киеве в Гидропарке, рядом с часовней Крещения Господнего.
По обычаю, окунаться в воду нужно трижды.
Большинство окунающихся делают фотографии.
Купались желающие и в озере Тельбин:
Фото: Вячеслав Козырь, "Цензор.НЕТ"
Фото: Вячеслав Козырь, "Цензор.НЕТ"
Фото: Вячеслав Козырь, "Цензор.НЕТ"
Фото: Владимир Галич, для Цензор.НЕТ
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Я уже второй раз пропускаю заплыв(((
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Зачем публиковать фото с сиськами на крещение?
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