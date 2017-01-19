 Полиция изъяла заряженный револьвер у пьяного мужчины в столичном метро. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.
"Вечером на конечной станции подземки работники полиции остановили мужчину, который вел себя подозрительно и имел признаки алкогольного опьянения. Правоохранители пригласили его в комнату полиции для установления личности", - сказано в нем.
25-летний киевлянин рассказал правоохранителям, что револьвер он якобы нашел год назад в Харьковской области и оставил себе в целях самообороны.
Патроны к нему изготовил собственноручно.
Разрешения на ношение оружия у него нет.
Револьвер "Наган", снаряженный патронами (7 штук), и пакет с измельченным веществом зеленого цвета, которое напоминает марихуану, правоохранители изъяли и направили на проведение экспертизы.
Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса.
Как сообщалось, в ноябре 2016 года сотрудники полиции изъяли ручной противотанковый гранатомет и патрон у мужчины на станции метрополитена "Демеевская" в Киеве.
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А знаете почему? Потому что там метро нету!
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Ах да, если пьянь решит применить свой револь, то чел начнёт вызывать полицию )))
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