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 Полиция изъяла заряженный револьвер у пьяного мужчины в столичном метро. ФОТО

Полиция изъяла заряженный револьвер у мужчины, находящегося в состоянии алкогольного опьянения на станции метрополитена "Теремки" в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Вечером на конечной станции подземки работники полиции остановили мужчину, который вел себя подозрительно и имел признаки алкогольного опьянения. Правоохранители пригласили его в комнату полиции для установления личности", - сказано в нем.

25-летний киевлянин рассказал правоохранителям, что револьвер он якобы нашел год назад в Харьковской области и оставил себе в целях самообороны.

Патроны к нему изготовил собственноручно.

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револьвер


Разрешения на ношение оружия у него нет.

Револьвер "Наган", снаряженный патронами (7 штук), и пакет с измельченным веществом зеленого цвета, которое напоминает марихуану, правоохранители изъяли и направили на проведение экспертизы.

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года сотрудники полиции изъяли ручной противотанковый гранатомет и патрон у мужчины на станции метрополитена "Демеевская" в Киеве.



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Ого! Этого дедушку "Нагана" явно где-то из земли выкопали а потом отчистили.
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Яцекролю вроде такой дарили, до метра дошел без бюджетного кармана!
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Якщо ствол зовні такий - то яких же він всередині?
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А в Молдове такого нет и быть не может!
А знаете почему? Потому что там метро нету!
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С этим пистолем ещё красножопые Смольный брали
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У пьяного придурка на конечной станции ЧЁРНЫЙ ствол есть. А у НОРМАЛЬНОГО нражданина лядом ЛЕГАЛЬНОГО нет.
Ах да, если пьянь решит применить свой револь, то чел начнёт вызывать полицию )))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция изъяла заряженный револьвер у пьяного мужчины в столичном метро. ФОТО
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