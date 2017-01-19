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Все про:ГПУ (7975) Луценко (6312) наркотики (1228) прокуратура (2543)

 Сотрудники Запорожской прокуратуры задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков, - Луценко. ФОТО

Правоохранители задержали сбытчика и потребителя наркотиков.

Правоохранители задержали двух сотрудников Запорожской городской прокуратуры по подозрению в незаконном обороте наркотиков, передает Цензор.НЕТ. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Генеральная инспекция совместно с департаментом экономики ГПУ задержали сбытчика и потребителя наркотиков, которыми были работники местной прокуратуры Запорожской области. Пару лет за решеткой поможет осознать невозможность совмещать ведение уголовного производства и наркотических "дорожек", - сообщил генпрокурор.

наркотики

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа наркодилеров задержана во Львове за попытку подкупа руководства полиции. ФОТО

наркотики

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Вот это оборот! Кто бы мог подумать. Прокуратура торгует наркотиками)
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Ничего удивительного...Прокурорские-драгдиллеры..МВДшные- содержатели игорного бизнеса.который под запретом...
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Ну СБУ и Прокуратура традиционно крышуют наркобизнес, проституцию, подпольный игорный бизнес. Без них это было бы невозможно. Им платят, а они продаются не хуже проституток и закрывают на это глаза. Более того, эти "фирмы" скорее всего, сами выступают организаторами этих процессов и курируют ввоз, движение и распределение наркоты. То же самое в США. Без участия спецслужб такой разгул наркомании был бы невозможен. Сама специфика этих служб, невозможность их контроля со стороны общества, их закрытость способствует этому. Никто другой просто не имеет такой власти и таких возможностей. Вспомните, как во время войны во Вьетнаме наркоту в гробах с погибшими пересылали. Более того, есть такая теория, что война во Вьетнами и в Афганистане и были организованы как часть процессов по контролю наркоты. Поскольку и там и там самые большие ареалы выращивания опиумного мака и как только их взяли под контроль, то цена на опий выросла многократно. Кто-то очень неслабо заработал.
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Вот только непонятно - гордится Юрий Витальевич этим фактом или опечален. Единственное что из текста ясно, что он еще совместительству не только прокурор и правоохранитель, а еще и судья, раз уж вынес приговор про "пару лет за решеткой"
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Он опечален. Однозначно. Ведь с голубого ручейка начинается река. И со всех таких прокуратур генеральному стекается нехилый поток долларов. Вот за такую неосторожность, что попались, и будут наказаны.
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да ладно ...наркота , проституция и игорный бизнес - это монополия правоохранительных органов
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Ничего удивительного это норма. Прокуроры, внутренняя безопасность в полиции - первые крышеватели наркоторговли.
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Глава ГПУ - алкоголик, а его подчиненные наркоманы, все профессионалы своего дела.
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вот ты тоже нытик,как говориться в семье не без урода,но тут видно что люди работают и такое дерьмо ловят и выводят на чистую воду, жаль тебя за твое нытье бесполезное тоже наказать нельзя
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Ещё раз нахамишь, отправишься на Совет Форумчан.
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а где здесь хамство, я констатирую факты... донос хочешь на меня в КГБ кинуть?
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Генеральная инспекция совместно с департаментом экономики ГПУ задержали сбытчика и потребителя наркотиков, которыми были работники местной прокуратуры Запорожской области Источник: http://censor.net.ua/p423949 получается, что своим ДУРЬ задвигал!!!!
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Цікаво, а як же вони пройшли раніше за конкурсом - там же обов"язкова медична довідка з наркодиспансеру зі здаванням аналізів ?!
Прокуратура поступово зі збіговиська хабарників та бюрократів перетворюється на збіговисько покидьків ( наркош, алкашів, мажорів і бувших зеків). Влада свого досягла - в Україні прокуратури не має. а є те, що я вказав вище (((
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11 тысяч прокурорских в Украине. Интересно, если взять 11 тыс. людей, в любой иной сфере, медицине, образовании, предпринимателей и т.д. сколько там будет наркоманов?
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Чуваки только конкурс на прокуроров успешно прошли...
Только начали отбивать затраченное, а тут такая подстава...
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Ключове слово "незаконный", делились бы с Югой, был бы "законный"
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Наркодилеры громко сказано, а на фото обычная трава которую легально может купить любой желающий в Калифорнии и еще ряде шатов.
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це повна жопа, ті хто нас судять: один наркоман, інший барига наркотою... і всі знають шо так більше половини...
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Эти не судят, это шьют. Впрочем те что судят точно такие же.
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Пусть ещё Запорожский ОБЭП пошерстят. Вот там - гамно на гамне, взяточник на взяточнике !
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Все похоже, что изготовляли метамфетаминовую группу наркоты на основе эфедрина. В простонародье "винт". Не ну БНОН такую хрень крышевал, но что бы прокурорские опустились, это 3,14 здец.
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По чем судишь? Я там только траву увидел, да и то немного. А остальное - просто аптечку вывернули. Там вроде как даже тюбик "герпевира" лежит - тоже наркотик? Судя по "арсеналу" на столе - планокуров взяли. Угроза общества №1, блин . И даже телефон обычный, без понтов - не подходит для прокуратуры.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудники Запорожской прокуратуры задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков, - Луценко. ФОТО
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