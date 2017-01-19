 Сотрудники Запорожской прокуратуры задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков, - Луценко. ФОТО

Правоохранители задержали двух сотрудников Запорожской городской прокуратуры по подозрению в незаконном обороте наркотиков, передает Цензор.НЕТ. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"Генеральная инспекция совместно с департаментом экономики ГПУ задержали сбытчика и потребителя наркотиков, которыми были работники местной прокуратуры Запорожской области. Пару лет за решеткой поможет осознать невозможность совмещать ведение уголовного производства и наркотических "дорожек", - сообщил генпрокурор.
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Прокуратура поступово зі збіговиська хабарників та бюрократів перетворюється на збіговисько покидьків ( наркош, алкашів, мажорів і бувших зеків). Влада свого досягла - в Україні прокуратури не має. а є те, що я вказав вище (((
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Только начали отбивать затраченное, а тут такая подстава...
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