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Все про:Давос (242) Европарламент (1202) переговоры (3039) Порошенко (10419) Президент (4390) Шульц (161)

 Порошенко поблагодарил Шульца за поддержку Украины во время президентства в Европарламенте. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко провел в Давосе встречу с бывшим Президентом Европейского Парламента Мартином Шульцем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

порошенко

Глава государства выразил искреннюю благодарность Шульцу за постоянную и неизменную поддержку Украины, ее независимости, суверенитета, территориальной целостности и европейского выбора во время его пребывания в должности президента Европейского Парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поздравил нового президента Европарламента Таяни

Собеседники обменялись мнениями о продлении санкций ЕС против России в связи с ее агрессией против Украины, введение безвизового режима для граждан Украины, ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Читайте: Шульц заявил Порошенко о готовности Европарламента завершить необходимые процедуры для предоставления безвиза Украине

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Сколько триллионов денег украл и спрятал в виолончелях Хуйло Путлерович?
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У него совсем другая фамилия,но только тссс......
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бо можно распалить ненависть между уругвайским и лаосскими народами? Мовчым тогда
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Они уже без команды выполняют....на уровне рефлекса.
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а у путлершвайнера в виолончелях денег хватает?
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а гудзик на пінжаку в районі пуза таки несходиться.....
Сдучайность? не думаю.....
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не язви. на кожну хитру сраку є штирь на мікросхемах
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то может пора писать коллективное обращение к Бутусову? патриотов ведь тут хаватает
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Ха ! Он сам с йулиных рук кормится. Смотри ниже сколько крестов сразу на моих комментах.
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Я уже три года наблюдаю за этим зоопарком. Грязь и клевета на президента и правительство только приветствуется. Это специфика цензора. Когда задал вопрос админу,мне он ответил ,чтобы я не флудил и не задавал дурацких вопросов. И вопрос естественно удалил.
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Мордовские ученые на Солнце обнаружили черепаху размером в дюжину выложенных в одну линию бутылочек " Боярки" - газета "Мордовский Рабочий".
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Какой-то Порошенко никакой
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Хочеться трошки прикрасити гілку. Ніхто ж не проти ?
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Чучма, Януковощь и Вана развалили ВСУ, а Порошенко возродил, что на это скажут ЗрадаРыгоВоны?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко поблагодарил Шульца за поддержку Украины во время президентства в Европарламенте. ФОТО
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