 Порошенко поблагодарил Шульца за поддержку Украины во время президентства в Европарламенте. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.
Глава государства выразил искреннюю благодарность Шульцу за постоянную и неизменную поддержку Украины, ее независимости, суверенитета, территориальной целостности и европейского выбора во время его пребывания в должности президента Европейского Парламента.
Собеседники обменялись мнениями о продлении санкций ЕС против России в связи с ее агрессией против Украины, введение безвизового режима для граждан Украины, ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
662 46
Второй день экономического форума в Давосе: Порошенко встретится с Алиевым и Шульцом(39)
Порошенко поздравил нового президента Европарламента Таяни(11)
Порошенко обсудил с президентом ЕБРР Чакрабарти национализацию "Приватбанка" и финансирование реформ в Украине. ФОТО(41)
Украина и Швейцария договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений режима Януковича и возвращению замороженных активов, - Порошенко(12)
Частный газовый лоббизм вице-президента Байдена(0)
Трамп имеет уникальные возможности для поддержки Украины, - Порошенко(141)
"Если вы спрашиваете, кто больше всего заинтересован в снятии санкций, то это Президент Украины", - Порошенко о России(141)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сдучайность? не думаю.....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить