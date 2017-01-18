 Реформы в Минобороны помогают проводить 37 советников из стран-членов НАТО, - Полторак. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Мы начали огромную работу по реформированию оборонного ведомства. Работа по созданию стратегических документов сверхважная и оказалась сверхсложной. Но еще сложнее - реализовать запланированные реформы, воплотить то, что написано на бумаге, у жизни. И в этом мы рассчитываем на помощь иностранных советников. Убежден, что вместе нам все удастся, - отметил министр обороны.
Полторак отметил, что в настоящее время в Министерстве обороны и Вооруженных Силах Украины по отдельным функциональным направлениям действуют 32 советника из 12 стран-членов НАТО, а также пять стратегических советников высокого уровня от США, Великобритании, Канады, Литовской Республики и Федеративной Республики Германия.
Они оказывают квалифицированную экспертно-совещательную помощь в различных сферах деятельности Вооруженных Сил, осуществляющих подготовку личного состава по методикам и стандартам стран-членов НАТО.
Посол США Йованович представила советников от Соединенных Штатов Америки, начали работу в оборонном ведомстве. "Я очень горжусь тем, что нам удалось собрать такую опытную команду. Их общий опыт работы - более 130 лет", - отметила она..
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