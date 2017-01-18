EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины, Фоторепортаж
  616  5
Материалы по теме:
Все про:армия (7261) Минобороны (4577) НАТО (5138) совет (53) США (11705) реформы (2353) Полторак (698) Йованович (48)

 Реформы в Минобороны помогают проводить 37 советников из стран-членов НАТО, - Полторак. ФОТО

18 января министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США Мари Йованович и иностранными советниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Мы начали огромную работу по реформированию оборонного ведомства. Работа по созданию стратегических документов сверхважная и оказалась сверхсложной. Но еще сложнее - реализовать запланированные реформы, воплотить то, что написано на бумаге, у жизни. И в этом мы рассчитываем на помощь иностранных советников. Убежден, что вместе нам все удастся, - отметил министр обороны.

полторак

Читайте на "Цензор.НЕТ": "25 лет ваша страна находится в условиях гибридной войны с Россией", - посол США Йованович

Полторак отметил, что в настоящее время в Министерстве обороны и Вооруженных Силах Украины по отдельным функциональным направлениям действуют 32 советника из 12 стран-членов НАТО, а также пять стратегических советников высокого уровня от США, Великобритании, Канады, Литовской Республики и Федеративной Республики Германия.

Они оказывают квалифицированную экспертно-совещательную помощь в различных сферах деятельности Вооруженных Сил, осуществляющих подготовку личного состава по методикам и стандартам стран-членов НАТО.

Также читайте: Альянс не изменит свое отношение к Украине при администрации Трампа, - председатель Военного комитета НАТО Павел

Посол США Йованович представила советников от Соединенных Штатов Америки, начали работу в оборонном ведомстве. "Я очень горжусь тем, что нам удалось собрать такую ​​опытную команду. Их общий опыт работы - более 130 лет", - отметила она..
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а зрада она такая зрадная, что не каждый зрадофил ее может зазрадить...(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ще яка ЗРАДА!!!! ЗрадоВоны фассссссссссссссссссс!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРеформы в Минобороны помогают проводить 37 советников из стран-членов НАТО, - Полторак. ФОТО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик ВР ГПУ Гройсман Давос Донбасс Евросоюз задержание Кабмин Киев коррупция Крым Минздрав минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация Пинчук плен Порошенко реформы Россия Савченко СБУ суд США терроризм Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти