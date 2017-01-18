 "Инвестиции Азербайджана в Украину достигли $200 млн", - Порошенко и Алиев в Давосе обсудили углубление сотрудничества между странами. ФОТО

Главы государств рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах и согласовали основные мероприятия повестки дня на текущий год, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе украинского Президента.
Собеседники выразили удовлетворение успешной реализацией договоренностей, достигнутых в рамках Пятого заседания Совета Президентов Украины и Азербайджана, проведенного в Баку в 2016 году.
Во время встречи была подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении всего спектра двустороннего сотрудничества. В частности, торгово-экономических связей, сотрудничества в энергетике, самолетостроении и других отраслях.
Президент Украины приветствовал возобновление поставок азербайджанской нефти в Украину.
Ильхам Алиев отметил, что инвестиции Азербайджана в Украину достигли 200 млн долларов. Лидеры двух государств также обсудили проекты для увеличения инвестиций в украинскую экономику.
Собеседники также подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран, а также подчеркнули важность дальнейшей консолидации усилий в отстаивании базовых принципов международного права и противостоянии современным вызовам. Были очерчены актуальные направления сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, в частности Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ.
Петр Порошенко и Ильхам Алиев обсудили подготовку Шестого заседания Совета Президентов Украины и Азербайджана, которое должно состояться в рамках официального визита Президента Азербайджанской Республики в Украину в этом году.
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Ещё раз напомнить, что фубли - это мусор, который дешевле гривны? Так мы это и так знаем.
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Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор.
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Вот и всё стихотворение.
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Єжєлі нє так, то забрасайтє Мєня "камнямі"!!!
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