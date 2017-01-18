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Все про:Азербайджан (243) Алиев (69) Давос (240) инвестиции (735) Порошенко (10416)

 "Инвестиции Азербайджана в Украину достигли $200 млн", - Порошенко и Алиев в Давосе обсудили углубление сотрудничества между странами. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках рабочего визита в Давос.

Главы государств рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах и ​​согласовали основные мероприятия повестки дня на текущий год, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе украинского Президента.

Собеседники выразили удовлетворение успешной реализацией договоренностей, достигнутых в рамках Пятого заседания Совета Президентов Украины и Азербайджана, проведенного в Баку в 2016 году.

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Во время встречи была подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении всего спектра двустороннего сотрудничества. В частности, торгово-экономических связей, сотрудничества в энергетике, самолетостроении и других отраслях.

Президент Украины приветствовал возобновление поставок азербайджанской нефти в Украину.

Ильхам Алиев отметил, что инвестиции Азербайджана в Украину достигли 200 млн долларов. Лидеры двух государств также обсудили проекты для увеличения инвестиций в украинскую экономику.

алиев

Собеседники также подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран, а также подчеркнули важность дальнейшей консолидации усилий в отстаивании базовых принципов международного права и противостоянии современным вызовам. Были очерчены актуальные направления сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, в частности Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ.

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Петр Порошенко и Ильхам Алиев обсудили подготовку Шестого заседания Совета Президентов Украины и Азербайджана, которое должно состояться в рамках официального визита Президента Азербайджанской Республики в Украину в этом году.

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все знают куда делись многочисленные СП. которые росли как на грибах 20 лет назад.? туда же денутся и 200 милионов азербайджанских денег.
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А куда инвестировал Алиев?В какие отрасли или предприятия?
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"Инвестиции Азербайджана в Украину достигли $200 млн"В сочные гранаты на Привозе...
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Это же ты тут хвосты заносишь,не вникая в суть вопроса.А когда что-то спросишь,сразу сдуваешься,как пустой воздушный шарик.
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Мне не интересно , что там Алиев инвестирует. Когда будет новость ,тогда прочту. А ты продолжай сплетни распускать ,баба
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предполагаю. что Алиев думает что президент президента не обманет. я тоже так думаю. но кудато же подевались все СП. в отличии с Польшей. Я ВЕРБ ЧТО ПРЕЗИДЕНТ КРИСТАЛЬНО ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК. НЕИЗВЕСТНЫЕ ЕМУ КОРУПЦИОНЕРЫ ВСЕ ПОРТЯТ. СУДЬИ НЕПОНЯТНО КАК СУДЯЩИЕ. А ЕЩЕ СМЕКУЛЯНТЫ ВАЛЮТОЙ..
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По версии зрадодрочеров с цензора Порошенко настолько хитрый ,что ему удается обводить вокруг пальца всех политиков мира. Зря эти политики не советуются с аналитегами с цензора
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И что ты хотел сказать, лёня?

Ещё раз напомнить, что фубли - это мусор, который дешевле гривны? Так мы это и так знаем.
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Он хтел сказать, что до прихода барыг 1грн была 4 руб
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а при овоще был 8, а при коммунизме бакс=50 копеек, но овоща и коммунизма мы не хотим ведь правда?
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при коммунизьме 1$ = 3--5 карбованцив , да и то места надо было знать.
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А ещё те, кто был до барыг, удерживали доллар по 8 за счёт сжигания ЗВР. Сейчас россосия тоже самое делает, чтоб фубль держать на ниже 60.
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Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор.
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Палку бросили в в пламєнь гаснущий і ...страсть вазгарєлася вновь...
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Э-э...Ильхам Пете Байдена не заменит...вот где жгучим жаром все пылало ...


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200 лямов? Круто. Примерно цена яхты средней паршивости из коллекции околоху*ловских барыг.
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Этими деньгами некоторым нашим держимордам,стыдно декларацию марать...
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Муха села на варенье,
Вот и всё стихотворение.
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Янукович тоже с Алиевым II в январе 2014 встречался. И тоже в Давосе. Совпадение?
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надеемся и верим что нет. так хочется сказать "глянь пЭтю из Ростова показывают")))
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заправки Сокар ростут как грибы. все оборудование тащат из азербайджана. из украинского земля, свет, вода. вот и инвестиции.... гривневую прибыль конвертируют в валюту и выведут из страны.
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Чєм боольшє "углублєнійо" - тєм лучче "удовлєтворєнійо"!
Єжєлі нє так, то забрасайтє Мєня "камнямі"!!!
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Количество азербайджанцев на рынках Украины увеличилось.Это и есть такие инвестиции?Ну что ж...Неплохо
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200 млн. $ - это за какой период? За 25 лет независимости?
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Инвестиции проводятся путём переселения азеров в Украину? Судя по их количеству, цена за штуку не очень высокая.
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ну тогда логично, чё рашка еще держится под санкциями. сколько азеров там видели?
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кстати недавно в РАБссиянские СМИ просочилась инфа о национальном составе населения мацквы.рюсских проживает 30,1 %,на втором месте азербайджанцы,14,3%
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Слышь, поголовье, в 1991 году в Украине было 52,6 млн человек. О себе подумать не пробовал? Каждый час (круглосуточно) в Украине исчезают 80 человек, безвозвратно.
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Кто видел фото Гитлера у карты над планом Барбаросса,тот запомнил, рука фюрера была направдена стрелкой на город Баку...не на Питер и Мацкву
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Инвестиции Азербайджана в Украину достигли $200 млн", - Порошенко и Алиев в Давосе обсудили углубление сотрудничества между странами. ФОТО
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