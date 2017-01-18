 Порошенко провел встречу с вице-президентами Еврокомиссии Домбровскисом и Могерини. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.
Порошенко выразил благодарность за последовательную поддержку Украины со стороны Европейского Союза в макроэкономической стабилизации и реализации социально-экономических реформ.
В свою очередь, Валдис Домбровскис положительно оценил последние шаги украинской власти, направленные на стабилизацию государственных финансов. В частности, он приветствовал своевременное одобрение сбалансированного Государственного бюджета на 2017 год, оздоровление банковской системы, включая национализацию "Приватбанка", а также продолжение эффективного сотрудничества с Международным валютным фондом.
Петр Порошенко отметил важность скорейшего принятия решения о предоставлении украинцам безвизового режима.
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http://glavcom.ua/publications/motor-sich-remontuje-ta-osnashchuje-aviaciyu-minoboroni-rf-dokument-393483.html
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Крєндєля встрєчі всєгда палєзни , нікааада Акєла нє прамахіваєтца в просак..
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