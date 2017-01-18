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Все про:Давос (240) Домбровскис (9) Порошенко (10416) Евросоюз (11458) Могерини (267)

 Порошенко провел встречу с вице-президентами Еврокомиссии Домбровскисом и Могерини. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко встретился с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Европейской Комиссии Федерикой Могерини в Давосе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.

Порошенко выразил благодарность за последовательную поддержку Украины со стороны Европейского Союза в макроэкономической стабилизации и реализации социально-экономических реформ.

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В свою очередь, Валдис Домбровскис положительно оценил последние шаги украинской власти, направленные на стабилизацию государственных финансов. В частности, он приветствовал своевременное одобрение сбалансированного Государственного бюджета на 2017 год, оздоровление банковской системы, включая национализацию "Приватбанка", а также продолжение эффективного сотрудничества с Международным валютным фондом.

Петр Порошенко отметил важность скорейшего принятия решения о предоставлении украинцам безвизового режима.

давос
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Наверно через две недели будет безвизовый! А может деньги просил.
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Какой безвиз ,какой деньги просил - он сам деньги предлагал ,чтобы пустили без визы ,когда придётся ноги делать !
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а якщо не дадуть--заплатиш 3200 гривень на картку Порошенка?
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Та да....Саабщениєм потряслі, канєшна... По мєтодічкам мінстеця, ммллля буду!!!
Крєндєля встрєчі всєгда палєзни , нікааада Акєла нє прамахіваєтца в просак..
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У Могерини бокал вина... а у Пети бокал беленькой?)
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Coca. Здесь не принято пить за рабочим столом.
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Раньше кацапсинские боты называли украинцев свидомыми, методички сменились, теперь мы зрадодрочеры.
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предлагают барыге варианты ли растов или липецк
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко провел встречу с вице-президентами Еврокомиссии Домбровскисом и Могерини. ФОТО
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