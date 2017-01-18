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Все про:взятка (3246) задержание (4837) коррупция (6557) Нацполиция (5516)

 Сотрудники Департамента защиты экономики задержали шестерых коррупционеров: изъято 45 тыс. гривен. ФОТОрепортаж

Неправомерную выгоду требовало "трио" экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, государственный исполнитель с Кировоградщины и главный врач медучреждения Хмельницкой области. А на Николаевщине гражданин другой страны пытался дать неправомерную выгоду работнику прокуратуры. Общая сумма изъятых правоохранителями средств составила - 45 тысяч гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

В Киеве оперативники столичного управления защиты экономики ДЗЭ Национальной полиции Украины совместно с работниками прокуратуры города Киева задержали троих экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Они получили от гражданина 25 тысяч гривен за проведение почерковедческой экспертизы и ее положительное заключение.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Группа наркодилеров задержана во Львове за попытку подкупа руководства полиции. ФОТО

На Николаевщине оперативники территориального подразделения защиты экономики полиции и следователи областной прокуратуры задержали гражданина другой страны, который пытался подкупить сотрудника прокуратуры. Он предлагал чиновнику 5 тысяч гривен взятки за не обжалование прокуратурой судебного решения по уголовному производству, которое должен был принять суд. В частности, использование поддельного удостоверения на право временного проживания. Задержали 55-летнего злоумышленника в помещении прокуратуры.

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В Кировоградской области сотрудники Управления защиты экономики полиции и военной прокуратуры Кировоградского гарнизона Южного региона Украины задержали 36-летнего государственного исполнителя.

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Чиновник одного из отделов государственной исполнительной службы Кировоградского городского управления юстиции требовал 75 тысяч гривен неправомерной выгоды. За указанную сумму он пообещал закрыть исполнительное производство по взысканию долговых обязательств на сумму более 100 тысяч долларов США в пользу банковского учреждения, открытого в отношении гражданина. Деньги получал частями, все факты совершения правонарушения задокументировали оперативники УЗЭ и следователи военной прокуратуры.

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Задержали государственного исполнителя в Кропивницком. Правоохранители изъяли материалы закрытого исполнительного производства и 10 тысяч гривен, полученных от гражданина за свои "услуги".

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На Хмельнитчине оперативники управления защиты экономики ДЗЭ Нацполиции совместно со следователями Шепетовской местной прокуратуры задержали на территории медицинского учреждения главного врача психиатрической больницы. 10 тысяч гривен взятки требовал медик от гражданина за помещение и лечение его родственника. Кроме этого, еще 100 долларов США за каждый месяц содержания пациента в психиатрическом учреждении. Правоохранители изъяли 5 тысяч гривен, полученных в качестве неправомерной выгоды.
В настоящее время преступник находится в изоляторе временного содержания.

В течение суток оперативники территориальных подразделений Департамента защиты экономики Нацполиции совместно с другими подразделениями задержали шесть человек за вымогательство и получение неправомерной выгоды, а также попытку подкупа работника прокуратуры. Общая сумма средств, которую они получили за "услуги", составляет 45 тысяч гривен.
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Мелочь вылавливают,а крупную рыбу Порошенко не дает трогать.
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Не ищите Тимошенко по "черной кассе" Партии Регионов - её там нет! Она проходит по ведомостям Единой России.
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https://www.youtube.com/watch?v=rGI_PBNoXbc
ВОТ Следователь СБУ отпустил сепарастиста в Россию за взятку из 4 квартир!!!!!!
За бегство в РФ Клинчаев отдал 4х кв. на 200 k $ прокурорской тете следователя СБУ



Коррупционер на 2106 ))))))
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"Крутые коррупционеры" ...... у Петиного сынка рюкзачок дороже стоит !
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а не эти "эксперты" дамбасятинскому выблядку эпилепсию рисовали?
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Та таки да....С Луцика рибалов як з лайна пєтух, а схоже...
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ммммм.... 45 тыс. гирвен... зачет.... офигительная эффективность.... А сколько все эти дяди зарплаты в месяц получают?
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Покажите хоть одного чиновника, который взяток не берет))))
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мертвые не берут, хотя наши и в этом состоянии могут брать)
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5 тысяч гривен прокурору?!!! За это не судить , а убить мало...Это оскорбление действием и просто унижение. Совсем народ с ума сошел!
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теперь все экспертизы этих собак надо перепроверять честным и ответственным сотрудникам... а есть ли они?...я заметил, что ВР ни разу не принимала закон о ужесточении УК в отношении таких сук и им подобных... прессуют только беспомощные добробаты...
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А энтот департамент не хочет половить тех кто с Крымом торгует? Или контрабанду сепарам гонит ? Там улов побольше.
А тут45 тысяч- три месяца пасли . Так даже свою зарплату не отбили.
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А зарплата у них думаю по 10000 у каждого сотрудника.
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ну все, защитили наконец-то нашу экономику! Хули там какие-то офшоры или награбленное Рыжим Гудком - то все брызги. А тут аж 45 тыщ спасли
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45тыс.! Ого! Это ж сколько таких коррупционеров надо выловить, чтобы, например, купить голос одного депутата за бюджет?
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взяточник в 45 тысяч гривен. Не смешите мои рваные носки!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудники Департамента защиты экономики задержали шестерых коррупционеров: изъято 45 тыс. гривен. ФОТОрепортаж
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