 Гражданин Шри-Ланки организовал канал переправки нелегалов в страны ЕС через Украину. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУНП в Черниговской области.
Организатором канала переправки оказался гражданин Республики Шри-Ланка, который проживает на Черниговщине. Правоохранители задержали его на железнодорожном вокзале Киева.
Во время обыска у него обнаружили 90,5 тыс. грн и 305 долларов США. Как было установлено следователями, эти средства мужчина получил за организацию переправки в Венгрию трех граждан Индии, которые попали в Украину из России.
Чтобы выполнить задуманное, гражданин Шри-Ланки вступил в сговор с двумя жителями Ивано-Франковской области.
"Злоумышленник взялся организовать переправку нелегальных мигрантов через государственную границу Украины в Венгрию путем перевозки по Украине до границы и перевода вне пункта пропуска через линию границы за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен и пожелал получить задаток в сумме 500 долларов США", - говорится в сообщении.
Получив от индийцев 500 долларов задатка, он передал нелегалов своим подельникам, которые и повезли их к западной границе.
Все фигуранты производства задержаны по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Организатор незаконного бизнеса по переправке мигрантов по решению суда помещен в СИЗО Чернигова, его украинские подельники отпущены до рассмотрения дела в суде под залог, им сообщено о подозрении.
Задержанные трое нелегальных мигрантов, граждане Индии, помещены в изолятор временного содержания Мукачевского пограничного отряда.
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