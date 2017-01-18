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Все про:нелегалы (179) Нацполиция (5516) Черниговщина (413)

 Гражданин Шри-Ланки организовал канал переправки нелегалов в страны ЕС через Украину. ФОТОрепортаж

Полицейские отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Национальной полиции в Черниговской области обнаружили и совместно с пограничниками задержали группу, которая занималась переправкой нелегальных мигрантов в Европейский Союз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУНП в Черниговской области.

Организатором канала переправки оказался гражданин Республики Шри-Ланка, который проживает на Черниговщине. Правоохранители задержали его на железнодорожном вокзале Киева.

Во время обыска у него обнаружили 90,5 тыс. грн и 305 долларов США. Как было установлено следователями, эти средства мужчина получил за организацию переправки в Венгрию трех граждан Индии, которые попали в Украину из России.

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Чтобы выполнить задуманное, гражданин Шри-Ланки вступил в сговор с двумя жителями Ивано-Франковской области.

"Злоумышленник взялся организовать переправку нелегальных мигрантов через государственную границу Украины в Венгрию путем перевозки по Украине до границы и перевода вне пункта пропуска через линию границы за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен и пожелал получить задаток в сумме 500 долларов США", - говорится в сообщении.

Получив от индийцев 500 долларов задатка, он передал нелегалов своим подельникам, которые и повезли их к западной границе.

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Все фигуранты производства задержаны по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Организатор незаконного бизнеса по переправке мигрантов по решению суда помещен в СИЗО Чернигова, его украинские подельники отпущены до рассмотрения дела в суде под залог, им сообщено о подозрении.

Задержанные трое нелегальных мигрантов, граждане Индии, помещены в изолятор временного содержания Мукачевского пограничного отряда.

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Шкода що його затримали. Я би прикупив у нього двох танцівниць зі знанням чайних церемоній.
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Надо было подождать пока переправят, а потомпаковать наших "помощников". А то теперь за госчет этих черножопых самолетом в их мухосрань отправлять
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парнишка хотел на Черниговщине чайные плантации выращивать, жаль слонов не пустили для рекламы.
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а этот гражданин шри-ланки случайно не налаживал нелегальный канал переправки на Шри-Ланку? Так, чтобы дешевле наших туроператоров.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГражданин Шри-Ланки организовал канал переправки нелегалов в страны ЕС через Украину. ФОТОрепортаж
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